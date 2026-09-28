민경선 고양시장, 창릉신도시 현장점검… "교통망 확충·자족기능 강화해야"

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 28일 추미애 경기도지사와 함께 고양창릉 공공주택지구 현장을 점검한 뒤, 추미애 지사에게 고양특례시 현안정책건의서를 전달하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 28일 추미애 경기도지사와 함께 고양창릉 공공주택지구 건설 현장을 점검하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 28일 추미애 경기도지사와 함께 고양창릉 공공주택지구 현장 점검 중 발언하고 있다. (왼쪽부터) 김성회 국회의원, 추미애 경기도지사, 민경선 고양특례시장, 변재석 경기도의회 의원. ⓒ 고양시 관련사진보기

민경선 고양특례시장이 추미애 경기도지사와 함께 고양창릉 공공주택지구 현장을 찾아 첫마을 건설과 오염토 정화 상황을 점검하고, 광역교통망 확충과 자족기능 강화를 위한 경기도의 지원을 요청했다. 창릉신도시 조성이 본격화하면서 입주에 대비한 교통·생활 기반시설 확보와 도시의 자족성을 함께 챙기겠다는 행보다.민경선 시장은 28일 추미애 지사, 김성회 더불어민주당 의원, 경기도의원, 사업시행자 등과 함께 창릉지구 첫마을 건설 현장과 사업지구 내 오염토 정화 현장을 차례로 방문했다. 참석자들은 공사와 정화작업 진행 상황을 확인하고 계획된 입주 일정에 차질이 없도록 관계기관 간 협력 방안을 논의했다.민경선 시장은 창릉신도시의 경쟁력을 좌우할 요소로 광역교통망과 자족기능을 꼽았다.민 시장은 현장에서 "창릉신도시가 자족기능을 갖춘 경쟁력 있는 도시로 조성되기 위해 광역교통망 확충과 자족기능 강화가 무엇보다 중요하다"며 "GTX 창릉역의 조기 개통과 버스노선 확충을 위해 서울시 등 관계기관과 사전 협의를 적극 추진하고, 자족용지가 당초 목적에 맞게 활용될 수 있도록 관계기관이 함께 노력해 달라"고 당부했다.특히 창릉신도시의 첫 입주가 다가오는 만큼 주택 공급에 맞춰 교통과 생활 기반시설을 얼마나 차질 없이 갖추느냐가 주요 과제로 떠오르고 있다. 민 시장은 GTX 창릉역과 버스노선 확충을 동시에 요구하면서 입주 초기 교통 불편을 줄이기 위한 선제적 대응을 강조했다.오염토 정화 현장에서는 환경·안전 관리도 주문했다. 민경선 시장은 "토양오염 정화사업이 진행되는 과정에서 인근 덕은초등학교 등 주변 지역에 환경·안전상 피해가 발생하지 않도록 철저한 관리와 필요한 조치를 해달라"고 요청했다.현장점검 뒤에는 고양시 주요 현안에 대한 정책건의도 이어졌다. 민경선 시장은 추미애 지사에게 고양시 현안정책건의서를 전달하고 경기도 차원의 지원과 협조를 요청했다.건의서에는 공업지역 고양시 배분, 덕은동 공업물량 대체지정계획 총량 반영을 비롯해 고양시 자족기반 마련을 위한 경제자유구역 지정, 창릉천 국가하천 승격, UN 글로벌 AI 허브 유치 등이 담겼다.이와 함께 똑버스 신규사업 재검토를 통한 추가 지정, 원당 버스공영차고지 조성사업의 총사업비 증가에 따른 추가 사업비 확보, 항공우주 클러스터 조성 등도 건의했다.이번 행보는 민경선 시장이 창릉신도시를 단순한 주택 공급 사업으로 접근하기보다 교통망과 산업·일자리를 갖춘 자족도시로 만드는 데 필요한 과제를 경기도와 중앙정부에 동시에 요구하는 방식으로 현안 대응에 나선 것으로 볼 수 있다.고양시는 앞으로도 경기도와 관계기관 협의를 이어가면서 창릉신도시 조성과 지역 현안 해결을 위한 후속 대응에 나설 계획이다.