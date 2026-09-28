큰사진보기 ▲세종호텔 해고자 복직 희망뚜벅이 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계에도 실립니다.

9월 28일 월요일 오후 1시 부산 호포역 주차장에서 세종호텔 해고자 복직 희망 뚜벅이가 부산에서 서울 청와대까지 480KM 대장정을 선포하는 기자회견을 개최했다.기자회견 참가자들은 "지난 2021년 세종호텔 민주노조 조합원 12명이 표적 정리해고 됐다. 세종호텔 지부장이 336일이나 고공농성을 진행했고, 이에 노동부 장관이 해결에 나서겠다고 했지만 아직까지 아무것도 해결된 것이 없다. 세종호텔 해고 문제 해결과 해고 없는 세상을 요구하며 청와대까지 480KM를 걸어올라가고자 한다"며 희망뚜벅이의 취지를 밝혔다.희망뚜벅이에는 세종호텔 해고자들 외에도 금속노조 리노공업지회, 금속노조 한국옵티칼하이테크지회, 민주일반연맹 서면시장번영회지회, 공공운수노조 택시지부 등 다양한 투쟁사업장 노동자들도 함께 결합했다.김진숙 민주노총부산본부 지도위원은 "노동부 장관과 민주당의 약속을 믿고 고공농성을 해제했던 옵티칼이나 세종호텔 투쟁이 끝났다고 믿는 사람들이 많다. 약속은 아직 안 지켜졌고, 그래서 더 어려워졌고 더 고립됐다. 아직도 해고는 살인이다를 외쳐야 하는 현실을 통탄하며 한 걸음, 감옥에서 단식까지 했던 고진수의 투혼을 생각하며 한 걸음, 다섯 번째 고공농성 택시 노동자 고영기 동지가 부디 겨울을 나지 않기를 바라며 한 걸음, 민주노조를 세우자마자 혹독한 시련을 겪으면서도 민주노조의 깃발을 놓지 않는 리노공업지회 동지들을 생각하며 한 걸음, 그렇게 한 걸음씩 걸어 이 가을의 끝에 청와대에 닿겠다"며 희망뚜벅이를 제안한 배경을 설명했다.강연정 금속노조 부양지부 리노공업지회 여성부장이 희망뚜벅이 참가자 발언으로 말했다."조합원들이 63일 동안 전면 파업을 이어갔다. 수석 부지회장은 23일 동안 곡기를 끊으며 단식 투쟁을 했다. 그 절박한 외침 앞에서 사측은 단체 협약 초기화를 선언했다. 이는 노동조합을 대화의 상대로 인정하지 않는 것이다. 노동자들이 왜 거리로 나왔는지, 왜 48년 만에 노동조합을 만들 수밖에 없었는지 말하려 한다. 오늘부터 김진숙 지도위원, 김승하 지회장과 함께 청와대까지 걸어가서 우리의 목소리를 전달하려 한다. 우리는 특혜를 요구하는 것이 아니다. 사람답게 일할 권리, 안전하게 일할 권리, 존중받을 권리를 요구하고 있을 뿐이다."이어진 참가자 발언으로 정보라 작가는 다음과 같이 말했다."세종호텔 사업장 안에 민주노조가 생기자 민주노조의 조합원들만 골라서 탄압하고 노조 활동을 방해하고 코로나를 핑계로 부당 해고했다. 이 상황들 모두 다 비정상이다. 여기에 더하여 교육부는 세종호텔이 대양학원의 수익 사업체인지 아닌지 모르겠다고 말하고 있다. 세종대학교를 감사한 결과도 발표하지 않고 이것도 모르겠고 저것도 모르겠다며 관리 감독하지 않고 손을 놓고 있다. 교육의 이름으로 학교 법인을 참칭하고 노동자를 탄압하고 자본주의와 결탁하는 이런 행태를 두고 볼 수 없다. 그래서 오늘 희망뚜벅이에 나섰다. 세종 호텔 지부 동지들의 부당해고 철회와 원직 복직을 촉구한다."백종석 서비스연맹 부산경남본부 본부장은 "이번 희망뚜벅이는 단순히 부산에서 서울까지 걷는 행진이 아니다. 해고된 노동자가 다시 일터로 돌아갈 수 있다는 희망을 놓지 않기 위해 걷는 길이다. 세종호텔 해고 노동자들의 투쟁을 더 많은 노동자와 시민들에게 알리는 길이다. 그리고 정부가 더 이상 이 문제를 외면하지 말고 책임 있게 해결해 나설 것을 요구하는 길이다. 부산에서 시작한 이 걸음이 대구를 지나고 세종시 교육부를 지나 서울까지 이어질 수 있도록 함께하겠다. 그리고 10월 31일 세종호텔 조합원들이 청와대 앞에 도착하는 그날까지 세종호텔 해고 노동자들의 복직을 힘차게 요구하겠다. 오늘 이 자리에서 시작하는 480킬로의 걸음이 헛되지 않도록 서비스연맹 부산경남 본부도 끝까지 함께하겠다"고 말했다.고진수 서비스연맹 세종호텔지부 지부장은 "세종호텔지부의 해고자들은 해고로 인해서 노동자들의 삶이 얼마나 피폐해지는지 직접 겪어왔다. 우리가 바라는 것은 현장에서 자본과 싸울 수 있는 조건을 만들어 달라는 것이다. 민주노조가 법과 제도에 의해서 박살나는 것이 아니라 노동권이 보장된 일터에서 자본과 대등한 조건을 가질 수 있게 해달라는 것이다. 헌법에 보장된 합리적인 요구다. 이 희망 뚜벅이를 통해 세종호텔 해고를 철회하고, 투쟁하고 있는 많은 노동자들에게 희망을 전할 수 있도록 더 많이 외치고 걷고자 한다. 해고 없는 세상이 실현 될 수 있도록, 한 걸음 한 걸음이 희망이 될 수 있도록, 힘내서 웃으며 끝까지 함께 갔으면 좋겠다"고 희망뚜벅이에 참가하는 마음을 밝혔다.김재남 민주노총부산본부 본부장은 "우리는 더 이상 기다릴 수 없다. 세종호텔 해고노동자의 복직은 개인의 복직이 아니다. 우리 사회의 잘못된 과거를 바로잡는 투쟁이고, 노동자 희생만 강요하는 세상이 아니라 좀 더 나은 세상을 바라는 우리 모두의 복직이다. 전국에 계신 민주노총 조합원들에게 말씀드린다. 오늘부터 김진숙 지도위원과 희망뚜벅이 동지들이 걷는 길이, 부산에서 서울로 가는 걸음이, 힘들고 외로운 길이 되지 않도록 해달라. 전국 곳곳으로 퍼져나갈수 있도록 '해고는 살인이다 복직이 정의다'라고 외쳐달라. 뭔가를 해야한다는 마음으로 뚜벅이에 참여한다면 더 큰 목소리가 될 것이고 더 큰 힘이 될 것이다. 세종호텔 해고 노동자들이 정들었던 일터로 돌아가는 그날까지 함께 싸우겠다"고 말했다.희망뚜벅이 참가자들은 28일 1일차에는 호포역에서 원동역까지 15km를 걸었다. 향후 대구, 대전, 세종시 교육부 등 주요 지역들을 지나 34일차인 10월 31일에 청와대 앞에서 결의대회를 진행할 예정이다.