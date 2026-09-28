가세로 전 군수 '불기소결정서' 살펴 보니

큰사진보기 ▲경찰의 수사를 규탄하는 가세로 전 태안군수더불어민주당 태안군수 경선에 즈음해 일명 금두꺼비 사건에 대해 경찰이 검찰에 사건을 기소의견으로 송치하자 가세로 전 군수가 지난 4월 6일 '원칙과 상식이 무너진 수사를 규탄한다'며 기자회견을 열고 있다. ⓒ 이성엽 관련사진보기

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검찰이 '뇌물수수'와 '부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률위반' 등 일명 '금두꺼비' 사건으로 송치됐던 가세로 전 충남 태안군수에게 증거불충분을 이유로 '혐의없음' 불기소 처분을 내렸는데도 태안 지역사회가 여전히 시끄럽다.그동안 '금두꺼비' 사건을 정치 쟁점화하며 가세로 전 군수의 도덕성을 문제 삼아 왔던 보수세력과 일부 언론은 검찰의 불기소 처분에 대해 "처분서를 방패 삼아 모든 의혹이 허위로 판명된 것처럼 행동하지 마라"며 공세를 멈추지 않고 있다. "혐의없음은 면죄부가 아니다"라며 검찰의 처분에 고개를 갸우뚱하고 있다.반면, 가 전 군수와 핵심지지자들은 "혐의 없음이 면죄부가 아니라면 무엇이 더 필요한가"라고 반박하면서 되려 "그동안 제기했던 의혹 가운데 검찰이 범죄 혐의로 인정한 것은 무엇이고, 금품을 실제로 받았다는 사실을 입증할 객관적인 증거는 무엇인가"라고 맞받고 있다.특히, 가 전 군수가 지난 6월 치러진 제9회 전국동시지방선거에 앞서 더불어민주당 태안군수 경선에 즈음한 중대한 시기에 형사사건 피의자로 검찰에 송치된 시점에 대해 억울함을 호소하고 있다. 가 전 군수는 결국 경선에서 탈락했다.그렇다면 검찰은 가세로 전 태안군수의 뇌물수수 등의 혐의에 대해 왜 '혐의없음' 처분을 내렸을까.결론적으로 검찰은 승진 대가로 금두꺼비 3개를 전달하려 했던 A사무관(현재 퇴직)이 가세로 전 군수와 만난 사실도, 특히 순금 금두꺼비 3개 공여의 의사표시를 한 사실을 입증할 만한 증거도 없다면서 "피의자들 간에 뇌물 공여 및 수수가 이루어졌다고 인정하기에 부족하다"라며 뇌물공여 교사범으로 송치됐던 B씨까지 모두 "증거 불충분하여 혐의 없다"라고 불기소 처분을 내렸다.기자가 입수한 검찰의 '불기소결정서'에 따르면 검찰은 지난 2022년 7월 23일 뇌물공여 교사범 B씨가 A씨에게 순금 금두꺼비를 가세로 전 군수에게 전달할 것을 제안한 사실과 순금 두꺼비 3개를 제작한 다음 A씨에게 전달한 사실은 인정했다.하지만, A씨가 가 전 군수를 만나지 못했고, 가 전 군수 또한 순금 두꺼비에 대해 들은 바도 없고 A씨를 만난 적도 없다고 진술하고 있는 점, 군청 공무원의 진술과 관용차 운행일지 등을 근거로 A씨와 가 전 군수가 만난 적이 없기 때문에 "순금 두꺼비 3개가 전달된 사실이 입증되지 않는 이상 뇌물공여죄 및 뇌물수수죄에 해당하지 않는다"라고 판단했다.검찰은 "이 사건은 정치자금법 위반 수사과정에서 B씨의 휴대전화를 압수, 수색한 후 휴대전화 내 통화 녹음 파일 및 순금 두꺼비 사진이 발견되면서 수사 개시된 것"이라면서 "A씨와 가세로 전 군수가 이 사건과 관련해 연락을 주고 받은 사실이나 만난 사실을 확인할 수 있는 자료가 전혀 발견되지 않았고, B씨와 가세로 모두 만난 사실 및 순금 두꺼비 3개를 주고받은 사실 및 관련된 의사표시 및 약속을 한 사실을 부인하고 있으며, 형법상 뇌물공여의 예비 또는 미수를 처벌하는 규정이 존재하지 않는다"고 증거불충분 이유를 들었다.한편, '금두꺼비 사건'에 대한 검찰의 '혐의없음' 처분과 관련해 가세로 전 태안군수는 오는 30일 오전 11시 태안군청 브리핑룸에서 기자회견을 열어 입장 발표에 나설 예정이다.가 전 군수는 미리 배포한 입장문에서 "지난 1년 6개월은 너무나 힘든 시간이었다. 저뿐만 아니라 가족과 주변 사람들 역시 말로 표현하기 어려운 고통을 겪었다"면서 "특히 선거를 앞둔 민감한 시기에 사건이 검찰로 송치되면서 저에게는 돌이킬 수 없는 정치적·사회적 피해가 발생했다"고 억울해했다.그는 이어 "검찰의 혐의없음 처분으로 사건의 형사절차는 불기소로 마무리됐지만, 그동안 제가 겪은 고통과 잃어버린 시간까지 되돌릴 수는 없다"며 "지금이라도 이 사건이 어떻게 시작됐고, 어떤 과정을 거쳐 수사가 진행됐으며, 왜 이러한 결과에 이르렀는지 차분하게 하나하나 확인해 나가겠다"고 의지를 다졌다. "적법한 절차에 따라 수사했다"는 경찰의 주장에 대해 철저하게 검증하겠다는 의지로 풀이된다.덧붙여 "확인되지 않은 의혹이 정치적 공격의 수단으로 이용되고, 그 피해가 개인과 가족에게 고스란히 돌아가는 일이 다시는 있어서는 안된다"고도 했다.