'암살자(들)'에 분노하는 자유우익 여러분께 드리는 고언

이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

큰사진보기 ▲28일 서울의 한 영화관에 걸린 <암살자(들)> 포스터. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲영화 <암살자(들)> 스틸컷 ⓒ 하이브미디어코프 관련사진보기

영화 <암살자(들)>이 아주 핫합니다. 뜨겁네요. 별 재미 없을 것 같아 안 보려 했는데 개봉 며칠 만에 150만 명이 넘었다니 호기심이 부쩍 이는 데다, 자유우익 여러분들이 시전하시는 이글거리는 분노를 목도하다 보니 대관절 어떻게 만들었나 싶어 예매를 할까 싶습니다. 이런 걸 '노이즈 마케팅'이라고 하는 건가요? 안타깝지만 이 영화는 흥행에 성공할 것 같습니다. 왜 안타깝냐고요? 저 역시 이 영화를 그리 고운 눈으로 보지 않기 때문입니다.이유는 간단합니다. 이 감독님의 전작 <덕혜옹주>처럼 사실 한 조각에 허위 아홉 조각을 섞은 영화 같다는 느낌 때문입니다. 개인적으로 <덕혜옹주>는 역사 왜곡을 넘어 '새역사 창조'에 가까운 공상과학물이라고 생각합니다. <8월의 크리스마스>나 <봄날은 간다>를 만든 재능을 왜 역사물로 썩히는지 도통 이해가 가지 않거든요.각설하고, 여러분의 분노를 목도하다 보니 영화 <암살자(들)>은 육영수 여사 시해 사건이 김대중 납치 사건 이후 궁지에 몰린 유신 정권과 중앙정보부의 난국 타개책으로 기획됐을 가능성을 암시하는 것 같습니다. 그러니 이 영화에 저주를 퍼붓고 욕설을 쏟아내는 풍경이 넉넉히 이해는 됩니다. 저 역시 위의 설정이 억지스럽고 왜곡된 시선이라고 보니까요. 하지만 저는 이런 영화가 금지되거나 처벌 받아야 한다고는 생각하지 않습니다. '혐오의 자유'는 분명히 반대하지만 '표현의 자유'는 절대적으로 지지하기 때문입니다.거친 반문이 나오겠지요. "저게 박정희 대통령에 대한 혐오가 아니고 뭐냐." 그런데 제가 말하는 혐오의 교과서적 의미는 이렇습니다. "인종·민족·성별·종교·장애 등 어떤 집단적 정체성을 이유로 사람들을 열등하거나 위험한 존재로 취급하고, 차별·적대·폭력을 조장하는 것"이라고 말입니다. 권력자나 유력자를 거칠게 비난하거나 나쁘게 묘사하는 것은 여기에 포함되지 않는다고 생각합니다.여러분도 주지하시다시피 박정희 대통령은 18년간 대한민국의 절대 권력자였습니다. 궁지에서 벗어나려고 아내를 죽일 사람은 아니라고 생각하지만, 누군가의 남편이자 아버지인 정치범들을 말도 안 되는 재판과 사형 선고 다음날 벼락같이 목매달아 버린 사람이기도 합니다.즉 그의 권력 행위에 대해 자유우익 여러분과 다른 사람들의 '생각'은 다를 수 있고 그 캐릭터 자체를 '표현'하는 내용에서는 차이가 있을 수 있는 겁니다. 그 표현에 반대하시는 건 마음대로이니 저주야 마음껏 하시고 욕설이야 담벼락에 바가지로 퍼부으시되 저 영화를 금지할 권리는 여러분께 없다고 생각합니다.여기서 용수철같이 튀어나올 말들을 저는 알고 있습니다. 그 부분에서는 여러분께 동의합니다. 노무현도 권력자였고, 그에 대한 생각을 표현하는 건 여러분의 자유이며, 거기에 여러분 특유의 표현을 한다고 해서 처벌하거나 규제받아서는 안 된다고 생각합니다. 단, 여러분이 <암살자(들)>에 대해 퍼붓는 비난과 저주 정도만 감당하시면 됩니다."전라도 깽깽이들이 폭동 일으키고 인민군 투입돼서 폭동 일으킨 거 영화화해도 되겠네." 이건 안 됩니다. 벌써 전라도 깽깽이라는 망발이 표현의 자유의 범위를 넘고 있지요? 이유는 몇 줄 위에 올라가서 보시면 됩니다. 귀찮아하실 분들을 위해 한 번 더 읽어 드리면 "어떤 집단적 정체성을 이유로 사람들을 열등하거나 위험한 존재로 취급하고, 차별·적대·폭력을 조장"하고 있잖아요.반면 그런 대목 없이 인민군이 투입돼서 어떤 지역에서 폭동 일으킬 가능성을 제기하는 영화는 만들어도 되느냐. 거기서 특정 지역에 대한 혐오 냄새를 지울 수 있다면 저는 '가능해야' 한다고 생각합니다. 5.18 관련 역사 왜곡 금지법이 허위사실 유포를 처벌하지만, 예술 등을 위한 경우는 처벌 대상에서 제외합니다. 상상과 표현의 자유는 존중돼야죠(그런데 <쉬리> 같은 데에서 이미 서울 시내를 다 설치고 다니던데 말입니다).여기서부터가 오늘 이야기의 본론입니다. 자유우익 여러분, 표현의 자유를 좀 '재미있게' 행사하시면 좋겠습니다. 설득력 있게 제작하시기 바랍니다. 아니할말로 '빨갱이'가 봐도 훌쩍거리게 감동적으로 형상화해 보시기를 앙망합니다. <변호인> <택시운전사> <서울의 봄>을 두고 '좌빨' 영화라고 흥분하시기 전에 수백만 천만 넘는 사람들이 그 영화를 봤는지를 먼저 이해하고 분석해 보시면 좋겠습니다.여러분에게도 엄청난 소재가 많습니다. 몇 개 나온 것도 있지요.<포화 속으로>는 정말 기막힌 소재입니다. 학도병들이 지킨 포항여중 전투, 그 전투에서 돌아오지 못한 학도병의 일기, 그리고 월북한 한국군 장교가 지휘한 766 예하 부대... 재미있게 살릴 요소가 한두 군데가 아니죠. 그런데 그 요소들이 따로국밥으로 놀다가 현대판 <배달의 기수>로 마무리된 게 아쉽지 않던가요? 저는 아쉬웠습니다.<연평해전> 또한 마찬가지입니다. 기습 공격을 당한 배 위에서 마지막까지 방아쇠에 손을 떼지 않고 사격하다 죽어간 병사들, 총탄으로 너덜너덜해진 몸으로 부상병들 돌보겠다고 갑판을 기어다녔던 위생병, 죽어서도 키를 놓지 않은 하사관... 마음을 움직일 수 있습니다. 가슴이 찡할 수 있습니다. 저 역시 나름 감동할 준비를 하고 영화를 봤습니다만 좋아하는 전투 액션신에서 졸기는 처음이었습니다.이건 사상의 문제가 아닙니다. 저도 북한을 매우 싫어하고 여러분 뜻대로 복창하자면 "주적은 북한"입니다. 그런데 재미가 없어요. 해군사관학교 출신 여군 장교 없던 시절에 여군 정장이 등장하는(해군사관학교는 2000년에야 여성 입교가 이뤄지는데) 어이없음 가운데 총탄 포탄 소리는 귀가 찢어지고 음악은 웅장합니다. 감동하라고 윽박지르는 것 같습니다.<인천상륙작전>에 대해서는 설명조차 생략하겠습니다. 혼자 멋있는 척하는 배우 리암 니슨에게 돈다발만 안긴 영화였잖아요. 그걸 애국심으로 보라고 하면 곤란한 겁니다.영화 팬으로서 흥분하신 자유우익 분들에게 충고드립니다. '좌빨'들의 표현의 자유를 억누를 생각하지 마시고 표현의 자유를 적극적으로 행사하셔서 재미있는 콘텐츠를 만들어 주십시오. 개연성 있고 설득력 있고 사람들이 빨려 들어갈 수 있는 스토리를 만드는 창작자들을 발굴하시고 지원하십시오.문제는 <태극기 휘날리며> 정도도 여러분 성에 안 찬다는 사실일 겁니다. "보도연맹 같은 빨갱이들을 미화한"(제가 직접 들은 얘깁니다) 장면이 나오기 때문이죠. 그저 짐승 같은 인민군과 정의의 국군과 천사 같은 유엔군이 빰빠라밤 승리하는 장면이 나와야 하는데, 요즘 오른쪽으로 많이 갔다는 젊은 친구들도 그런 스토리에는 하품하면서 나가 버리지 않겠습니까?동어반복입니다. 여러분들도 표현의 자유를 행사하십시오, <암살자(들)>에 분노할 게 아니라 북한의 지령 받는 거물급 야당 대선 후보 같은 스파이액션(?)을 만들어 보십시오. 단 재미있게, 사람들이 봐줄 만하게.'좌빨' 영화가 많고, 영화판이 좌익판인 게 문제가 아닙니다. 여러분들이 추천하고 박수치고 떠받드는 영화들이 안타깝게도 ' 재미없다'는 게 문제입니다. 아이템은 무궁무진합니다. 흥남철수 같은 거, 다부동 전투 같은 거 만들어 보십시오. 단 <배달의 기수>스럽지 않게 말입니다. 지금까지 기꺼이 감동할 준비가 돼 있는 영화 팬이 말씀드렸습니다.