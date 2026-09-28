정명근 화성시장, 삼성전자와 '미래성장 동맹'…1조 7천억 투자 뒷받침

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장(왼쪽)과 김용관 삼성전자 DS부문 경영전략총괄 사장(오른쪽)이 28일 화성시청 2층 중앙회의실에서 미래성장 상생협력 업무협약을 체결한 뒤, 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장과 김용관 삼성전자 DS부문 경영전략총괄 사장이 28일 화성시청 2층 중앙회의실에서 기업 성장과 지역경제 활성화를 위한 상생협력 방안을 논의하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장(왼쪽)과 김용관 삼성전자 DS부문 경영전략총괄 사장(오른쪽)이 28일 화성시청 2층 중앙회의실에서 미래성장 상생협력 업무협약서에 서명한 뒤 협약서를 교환하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장과 김용관 삼성전자 DS부문 경영전략총괄 사장이 28일 화성시청 2층 중앙회의실에서 미래성장 상생협력 업무협약을 체결한 뒤, 관계자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

정명근 화성특례시장이 삼성전자의 투자 확대를 화성의 산업 경쟁력과 일자리, 지역경제 성장으로 연결하기 위한 협력에 나섰다. 삼성전자의 투자와 기업활동을 뒷받침하는 행정지원 체계를 구축하고, 대기업의 성장이 도시의 성장으로 이어지는 구조를 만들겠다는 구상이다.화성특례시는 28일 화성시청 2층 중앙회의실에서 삼성전자와 '미래성장 상생협력 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.협약식에는 정명근 화성특례시장과 제2부시장, 기업투자실장, 투자유치과장 등 시 관계자와 김용관 삼성전자 DS부문 경영전략총괄 사장을 비롯한 삼성전자 주요 임원들이 참석했다.양 기관은 ▲삼성전자의 투자 확대 및 안정적인 기업활동 지원 ▲연구·업무 기능 확충과 미래첨단산업 경쟁력 강화 ▲지역경제 활성화 및 지역사회 상생 ▲기업 현안 해결을 위한 관계부서 협업 및 행정지원 등에 협력하기로 했다.삼성전자는 화성시 관내에서 총 1조 7,000억 원 규모의 투자계획을 추진할 예정이다. 구체적인 투자 내용과 추진 시기 등은 사업 여건과 추진 상황을 고려해 화성시와 지속적으로 협의해 나가기로 했다.화성시는 삼성전자의 투자 과정에서 발생하는 각종 현안에 신속하게 대응할 수 있도록 관계부서 간 협업체계를 강화할 계획이다. 관계 법령과 행정절차의 범위에서 필요한 사항도 적극 검토·지원한다.이번 협약은 단순한 기업지원 협약과는 차이가 있다. 삼성전자의 투자계획을 행정적으로 지원하는 데 그치지 않고 연구·업무 기능 확대와 첨단산업 경쟁력 강화, 지역경제 활성화까지 연결하겠다는 점에 초점을 맞췄다.정명근 시장은 "삼성전자는 화성의 산업 발전과 미래첨단산업 생태계를 함께 만들어 온 핵심 파트너"라며 "이번 협약은 단순한 기업지원 협약을 넘어 기업의 성장과 도시의 미래를 하나로 연결하는 새로운 출발점이 될 것"이라고 말했다.이어 "기업이 화성에서 투자하고 성장한 뒤 다시 화성을 선택할 수 있도록 기업 현장의 목소리에 더욱 귀 기울이겠다"며 "기업의 성장이 양질의 일자리와 지역경제의 성장으로 이어질 수 있도록 필요한 행정적 지원과 협력을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.정명근 시장이 이번 협약에서 강조한 것은 '삼성전자 지원' 자체보다 투자와 지역경제를 연결하는 구조다. 대기업의 투자가 기업 내부의 성장에만 머물지 않고 지역의 산업경쟁력과 일자리 확대로 이어지도록 행정의 역할을 강화하겠다는 것이다.특히 협약에 기업 현안 해결을 위한 관계부서 협업과 행정지원이 포함된 만큼 앞으로는 협약 이후 실제 투자 과정에서 화성시가 얼마나 신속하게 기업의 요구에 대응하느냐가 중요해진다. 협약 체결을 계기로 기업과 행정 사이의 소통 창구를 상시화하고, 투자 과정의 행정적 걸림돌을 줄이는 것이 정 시장이 내세운 '기업과 도시의 동반성장'의 구체적인 실행 과제가 될 것으로 보인다.삼성전자 역시 화성시와의 협력을 통해 지역사회와 함께 성장하겠다는 입장을 밝혔다.삼성전자 관계자는 "화성은 삼성전자의 성장과 함께해 온 중요한 사업 거점"이라며 "앞으로도 화성특례시와 긴밀히 협력해 지속적인 성장 기반을 마련하고 지역사회와 함께 발전할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.화성시는 이번 협약을 계기로 기업과 행정 간 소통과 협력을 강화하고, 기업의 투자와 성장이 다시 지역 내 투자와 산업생태계 강화로 이어지는 환경을 조성할 계획이다.정명근 시장은 삼성전자의 추가 투자와 안정적인 기업활동을 지원하는 동시에 기업의 성과가 양질의 일자리와 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 관련 정책과 행정지원 체계를 연계한다는 구상이다.결국 이번 협약의 관건은 '1조 7,000억 원 투자'라는 숫자 자체보다 그 투자가 화성의 산업경쟁력과 지역경제에 어떤 변화를 만들어내느냐에 있다. 정명근 시장이 삼성전자와의 협력을 '미래성장 동맹'으로 표현한 이유도 여기에 있다.