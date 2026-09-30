[단독] 100일 훌쩍 넘긴 올공 시위, 현장 투입 경찰 수당만 최소 32억

6.3 지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 봉쇄 시위(아래 올공 시위)가 29일 기준 117일째 이어지고 있는 가운데, 집회 현장에 고정 투입된 경찰 기동대의 시간외 수당 등으로 최소 32억 원이 쓰였다는 추산이 나왔다.
부실 선거 관리와 참정권 훼손 등을 이유로 시작됐던 '올공 시위'가 이제는 일부 정치인의 세 규합과 극우 유튜버의 장사판으로 변질됐다는 비판이 나오고 있는 만큼, 올공 시위 장기화로 인한 국민 혈세 낭비 논란은 더 커질 것으로 보인다.
올공 시위 현장 기동대 총 투입분 633개의 시간외수당 등 계산해보니
박은정 조국혁신당 의원실이 경찰청으로부터 받은 '서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 봉쇄시위 경력 동원 현황 및 수당' 자료에 따르면, 시위가 시작된 6월 5일부터 9월 17일까지 올림픽공원에 고정 배치된 총 기동대 부대 수는 633개(연 누적 수)로 집계됐다.
이들 투입 부대에 지급된 기본급여 외 추가수당은 총 32억 6748만 원으로 추산됐다. 시간외수당과 야간수당, 휴일수당을 합산한 추정 금액이다. 의원실은 기동대 투입 현황과 수당 기준을 서울경찰청에서 제출 받아 산출 방식을 재확인했다고 밝혔다.
항목별로 보면 평일·주말 주간 근무 기동대의 시간외수당이 총 389개 부대 투입분, 약 11억 6068만 원으로 가장 컸다. 평일·주말 야간 근무 기동대의 시간외수당은 약 7억 2803만 원(244개 부대 투입분), 주말 주간 근무자의 휴일수당은 약 8억 5747만 원으로 집계됐다(143개 부대 투입분).
또 야간수당은 약 4억 8533만 원, 평일 주간 근무자의 휴일수당은 약 3597만 원으로 추산됐다. 다만 이는 기본급여 외 수당만 계산한 것으로, 기동대 출동과 현장 경비에 필요한 유류비·장비 유지비·추가 급식비 등은 뺀 만큼 올공 시위 현장 통제 및 경비 등을 위해 사용한 돈은 이보다 더 많을 수밖에 없다.
참고로 경찰은 기동대 1개 부대의 편제 인원은 80명이지만, 이번 시위에는 부대당 평균 60명이 투입됐다고 밝혔다. 기간별로 평일·주말에 주간과 야간으로 나뉘어 기동대가 고정 배치됐으며, 초기에는 평일 주간 5개, 주말 주간 7개 부대가 투입됐다고 알렸다.
'극우 장사판' 변질된 올공 시위 현장... 박은정 "시위 본질 벗어나, 정치권이 멈춰야"
문제는 올공 시위를 활용해 사익을 챙기는 이들이 있다는 점이다.
9월 17일 <일요신문> 보도에 따르면, 시위 초기 국내 슈퍼챗(소액 현금 후원) 상위 1~5위를 올공 시위 중계 채널이 차지했다. 이들 채널이 6월 6일 하루 동안 받은 슈퍼챗은 2000만 원이 넘었다. 최근 올공 시위 중계를 주요 콘텐츠로 다룬 유튜브 10개 채널의 한 달 간 슈퍼챗(8.19~9.17 기준)도 도합 4000만 원이 넘었다.
지난 추석 연휴 기간(9월 24일~27일) 올림픽공원 현장을 생중계한 유튜브 채널 '젊은시각'이 대표적 사례다. <오마이뉴스>가 28일 유튜브 통계 사이트인 '플레이보드'를 통해 확인한 결과, 구독자 약 96만 명인 해당 채널의 최근 7일 슈퍼챗 수입은 약 368만 원, 채널의 누적 추정 수익은 약 4억 2400만 원에 달했다.
무엇보다 제1야당 대표가 올공 시위 장기화에 역할하고 있다는 비판도 있다. 실제 장동혁 국민의힘 대표는 6.3 지방선거 이후 넉 달째 올공 시위에 참석하면서 강성 지지층 규합에 나서고 있다. 지난 12일 현장을 찾아 시위 100일을 기념하는 케이크의 촛불을 끄고 약 20분 간 북을 치면서 집회 참가자들과 함께 한 것이 대표적이다.
이에 대해 박은정 의원은 "윤어게인 세력이 자금을 모금하고 세를 규합하는 데 장동혁 대표 등 제1야당이 동조하고, 이들 시위 경비에 막대한 예산이 투입되는 실정"이라며 "공공시설물인 핸드볼경기장이 윤어게인과 부정선거를 등에 업고 극우세력의 전유물로 전락했다"고 비판했다.
박 의원은 이어 "시위의 본질에서 벗어나 민주주의를 부정하는 극우세력의 난동을 멈춰야 한다"며 "핸드볼경기장에 입주한 대한체육회와 회원종목단체의 업무가 마비되는 상황을 끝내기 위해 국민의힘 등 정치권이 책임지고 나서야 한다"고 지적했다.