[단독] 100일 훌쩍 넘긴 올공 시위, 현장 투입 경찰 수당만 최소 32억

큰사진보기 ▲투표용지 부족 사태를 계기로 6월 5일 시작된 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 봉쇄 시위가 117일째 이어지는 와중, 지난 108일 간 주·야간에 고정 배치된 경찰기동대의 수당만 최소 32억 원에 달하는 것으로 추산돼 혈세 낭비 논란이 커지고 있다. 사진은 시위가 3일째이던 6월 7일 개표장인 핸드볼경기장 입구에 경찰이 배치된 모습(자료사진). ⓒ 권우성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲공공시설인 핸드볼경기장이 장기간 점거된 상황에서 이를 통해 보수·극우 성향 채널에는 별도 수익이 발생하는 반면, 이에 따른 경비 비용은 국민이 세금으로 충당하는 상황이다. 28일 유튜브 통계 사이트인 '플레이보드'에서 확인한 유튜브 채널 '젊은시각'의 최근 수입 통계. ⓒ 플레이보드 화면갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲국민의힘 장동혁 대표가 광복절인 지난 8월 15일 오후 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 열린 투표 용지 부족 사태 관련 참정권 수호 집회에 참석하고 있는 모습(자료사진). ⓒ 권우성 관련사진보기

6.3 지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 봉쇄 시위(아래 올공 시위)가 29일 기준 117일째 이어지고 있는 가운데, 집회 현장에 고정 투입된 경찰 기동대의 시간외 수당 등으로 최소 32억 원이 쓰였다는 추산이 나왔다.부실 선거 관리와 참정권 훼손 등을 이유로 시작됐던 '올공 시위'가 이제는 일부 정치인의 세 규합과 극우 유튜버의 장사판으로 변질됐다는 비판이 나오고 있는 만큼, 올공 시위 장기화로 인한 국민 혈세 낭비 논란은 더 커질 것으로 보인다.박은정 조국혁신당 의원실이 경찰청으로부터 받은 '서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 봉쇄시위 경력 동원 현황 및 수당' 자료에 따르면, 시위가 시작된 6월 5일부터 9월 17일까지 올림픽공원에 고정 배치된 총 기동대 부대 수는 633개(연 누적 수)로 집계됐다.이들 투입 부대에 지급된 기본급여 외 추가수당은 총 32억 6748만 원으로 추산됐다. 시간외수당과 야간수당, 휴일수당을 합산한 추정 금액이다. 의원실은 기동대 투입 현황과 수당 기준을 서울경찰청에서 제출 받아 산출 방식을 재확인했다고 밝혔다.항목별로 보면 평일·주말 주간 근무 기동대의 시간외수당이 총 389개 부대 투입분, 약 11억 6068만 원으로 가장 컸다. 평일·주말 야간 근무 기동대의 시간외수당은 약 7억 2803만 원(244개 부대 투입분), 주말 주간 근무자의 휴일수당은 약 8억 5747만 원으로 집계됐다(143개 부대 투입분).또 야간수당은 약 4억 8533만 원, 평일 주간 근무자의 휴일수당은 약 3597만 원으로 추산됐다. 다만 이는 기본급여 외 수당만 계산한 것으로, 기동대 출동과 현장 경비에 필요한 유류비·장비 유지비·추가 급식비 등은 뺀 만큼 올공 시위 현장 통제 및 경비 등을 위해 사용한 돈은 이보다 더 많을 수밖에 없다.참고로 경찰은 기동대 1개 부대의 편제 인원은 80명이지만, 이번 시위에는 부대당 평균 60명이 투입됐다고 밝혔다. 기간별로 평일·주말에 주간과 야간으로 나뉘어 기동대가 고정 배치됐으며, 초기에는 평일 주간 5개, 주말 주간 7개 부대가 투입됐다고 알렸다.문제는 올공 시위를 활용해 사익을 챙기는 이들이 있다는 점이다.9월 17일 <일요신문> 보도에 따르면, 시위 초기 국내 슈퍼챗(소액 현금 후원) 상위 1~5위를 올공 시위 중계 채널이 차지했다. 이들 채널이 6월 6일 하루 동안 받은 슈퍼챗은 2000만 원이 넘었다. 최근 올공 시위 중계를 주요 콘텐츠로 다룬 유튜브 10개 채널의 한 달 간 슈퍼챗(8.19~9.17 기준)도 도합 4000만 원이 넘었다.지난 추석 연휴 기간(9월 24일~27일) 올림픽공원 현장을 생중계한 유튜브 채널 '젊은시각'이 대표적 사례다. <오마이뉴스>가 28일 유튜브 통계 사이트인 '플레이보드'를 통해 확인한 결과, 구독자 약 96만 명인 해당 채널의 최근 7일 슈퍼챗 수입은 약 368만 원, 채널의 누적 추정 수익은 약 4억 2400만 원에 달했다.무엇보다 제1야당 대표가 올공 시위 장기화에 역할하고 있다는 비판도 있다. 실제 장동혁 국민의힘 대표는 6.3 지방선거 이후 넉 달째 올공 시위에 참석하면서 강성 지지층 규합에 나서고 있다. 지난 12일 현장을 찾아 시위 100일을 기념하는 케이크의 촛불을 끄고 약 20분 간 북을 치면서 집회 참가자들과 함께 한 것이 대표적이다.이에 대해 박은정 의원은 "윤어게인 세력이 자금을 모금하고 세를 규합하는 데 장동혁 대표 등 제1야당이 동조하고, 이들 시위 경비에 막대한 예산이 투입되는 실정"이라며 "공공시설물인 핸드볼경기장이 윤어게인과 부정선거를 등에 업고 극우세력의 전유물로 전락했다"고 비판했다.박 의원은 이어 "시위의 본질에서 벗어나 민주주의를 부정하는 극우세력의 난동을 멈춰야 한다"며 "핸드볼경기장에 입주한 대한체육회와 회원종목단체의 업무가 마비되는 상황을 끝내기 위해 국민의힘 등 정치권이 책임지고 나서야 한다"고 지적했다.