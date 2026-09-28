이재준, '생활비 절감' 첫 책임자로 양황경 낙점…수원대전환 실행조직 가동

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 10일 시청 중회의실에서 열린 '수원대전환추진단 최종보고회'에서 수원대전환추진단 김성진(수원시정연구원장), 홍은화(수원시민사회단체협의회 상임공동대표) 공동단장과 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 민선 9기 핵심 시정 목표인 '생활안정 민생도시'를 실행할 시장 직속 생활비절감추진단의 초대 단장에 양황경 전 공보관을 임명한다. 사진은 이재준 시장 기자회견에서 사회를 보고 있는 양황경 전 공보관의 모습. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 민선 9기 핵심 시정 목표인 '생활안정 민생도시'를 실행할 시장 직속 생활비절감추진단의 초대 단장에 양황경 전 공보관을 임명한다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲수원시 최초 '여성 비서실장'을 지낸 양황경(가운데) 전 매탄1동 행정복지센터 동장.(자료사진) ⓒ 수원시 관련사진보기

이재준 수원특례시장이 민선 9기 핵심 시정 목표인 '생활안정 민생도시'를 실행할 시장 직속 생활비절감추진단의 초대 단장에 양황경 전 공보관을 임명한다. 비서실장과 공보관을 거치며 시장의 시정 방향을 가까이에서 조율하고 시정 전반을 경험한 인사를 생활비 절감 정책의 첫 책임자로 배치한 것이다.이번 인사는 '수원대전환의 완성'을 내건 이재준 시장이 민선 9기 핵심 과제를 실제 행정조직과 인사로 연결하기 시작했다는 점에서 의미가 있다. 특히 생활비절감추진단을 시장 직속으로 신설한 데 이어 초대 단장까지 정하면서 시민이 일상에서 체감할 수 있는 민생정책을 별도의 추진체계로 관리하겠다는 방향이 구체화됐다.10월 1일 자로 4급 직무대리를 맡는 양황경 생활비절감추진단장은 1993년 농림부에서 9급으로 공직생활을 시작했다. 2003년 수원시로 전입한 뒤 관광개발팀장, 대외협력사무소, 공보관실 방송팀장 등을 거쳤고 2023년 1월 사무관으로 승진했다.이후 영통구 매탄1동장을 거쳐 2024년 1월 수원시 개청 이래 첫 여성 비서실장에 발탁됐다. 당시 이재준 시장이 주요 보직에 여성 관리자를 적극 기용하는 과정에서 이뤄진 인사였다.양황경 단장은 비서실장으로 시장의 정책 방향과 주요 현안을 가까이에서 조율한 뒤 2025년 1월부터 공보관을 맡았다. 비서실장과 공보관이라는 서로 다른 성격의 보직을 연이어 수행하면서 정책을 조정하고 핵심 내용을 정리해 시민과 언론에 전달하는 역할을 모두 경험한 셈이다.수원시는 이번 인사에서 양 단장에 대해 "복잡한 현안을 조정하고 핵심을 명확하게 정리하는 업무 역량"과 "강단 있는 업무 추진력과 정무적 감각"을 갖췄다고 평가했다.이는 생활비절감추진단의 역할과도 맞닿아 있다. 생활비 절감은 특정 부서의 단일 사업으로 끝나는 정책이 아니라 교통·복지·교육·의료·주거 등 여러 분야에 걸쳐 있어 기존 부서의 사업을 연결하고 새로운 지원 방식을 찾아내는 조정 능력이 중요하기 때문이다.수원시는 올해부터 이미 '새빛 생활비 패키지'를 추진하고 있다. 출산지원금 확대, 여성청소년 생리용품 지원, 청년 주거 패키지, 어르신 대상포진 예방접종 지원, 어르신·청년·장애인 버스비 지원 등이 대표적이다. 수원시는 이를 통해 출산·주거·의료·교통 등 시민이 실제 부담하는 비용을 낮추는 정책을 추진해 왔다.예를 들어 만 70세 이상 어르신과 사회초년생 청년은 연간 최대 28만 원의 버스비를 지원받고, 등록장애인도 실제 버스 이용료를 기준으로 연간 최대 28만 원을 지원받는다. 장애인 버스요금 지원은 올해 1분기 정산금 지급까지 시작됐다.생활비절감추진단이 맡게 될 업무는 이런 기존 사업을 단순히 관리하는 데 그치지 않을 가능성이 크다. 수원시가 조직개편에서 제시한 추진단의 업무는 교육·의료·교통비 등 시민 생활의 기본이 되는 비용을 줄여주는 정책을 추진하는 것이다.민선 9기 시정 운영 4개년 계획에서도 '생활안정 민생도시'를 위해 무상버스 및 버스비 지원, 생활밀착 돌봄지원 확대, 쾌적한 도시환경 조성, 팔색길 특화거리 조성 등 25개 과제를 제시했다. 따라서 새 추진단은 각 부서에 흩어져 있는 생활비 절감 정책을 종합적으로 바라보면서 시민이 실제로 부담을 덜 수 있는 분야를 추가로 찾아내는 역할이 중요해질 것으로 보인다.특히 시장 직속 조직이라는 점에서 기존 부서 단위 사업과 차이가 있다. 교통비는 교통 부서, 의료비는 보건·복지 부서, 주거비는 주택·청년정책 부서가 각각 담당하는 구조에서 벗어나 시민의 입장에서 '한 달에 실제로 얼마나 생활비 부담을 줄일 수 있는가'를 기준으로 정책을 묶고 조정할 수 있기 때문이다.수원시는 민선 9기 비전으로 '수원대전환의 완성'을 제시하고 '생활안정 민생도시·문화관광 상생도시·첨단과학 연구도시'를 3대 시정 목표로 설정했다. 이 가운데 생활안정 민생도시는 시민 생활비 절감을 통해 일상에 안심과 여유를 더하는 도시로 정의됐다.이번 조직개편은 이 같은 목표를 실제 행정체계에 반영한 것이다. 수원시는 생활비절감추진단뿐 아니라 시민소통국을 신설하고, 경제정책국을 민생경제국으로 개편해 소상공인 지원 기능을 강화한다. 첨단산업AI국 개편 등 성장 분야 조직도 함께 강화했다.결국 이번 양황경 단장 인사는 민선 9기 '수원대전환의 완성'을 추진하기 위한 실행조직에 누가 첫 책임을 맡느냐의 문제이기도 하다. 양 단장이 비서실장과 공보관을 거치며 쌓은 시정 조정과 소통 경험을 바탕으로 각 부서의 정책을 어떻게 연결하고, 새로운 생활비 절감 과제를 얼마나 구체화하느냐가 관건이다.생활비절감추진단이 이름 그대로 시민의 지출 부담을 줄이는 정책을 지속적으로 발굴하는 조직으로 자리 잡는다면 '생활안정 민생도시'는 추상적인 시정 목표에서 벗어나게 된다. 반대로 기존 사업을 단순히 묶어놓는 수준에 머문다면 별도 조직을 신설한 효과를 시민들이 체감하기 어려울 수 있다.이재준 시장이 이번 조직개편을 두고 "수원 대전환의 완성을 위한 행정 기반을 조성해 도시 경쟁력을 높이겠다"고 밝힌 만큼, 양황경 초대 단장에게 주어진 과제는 분명하다. 이미 시행 중인 생활비 지원정책을 촘촘하게 점검하고 시민들이 실제로 부담을 느끼는 새로운 비용을 찾아내 정책으로 연결하는 것이다. 결국 '수원대전환'의 완성이 시민의 일상에서 확인될 수 있느냐가 생활비절감추진단의 첫 성과로 평가받게 될 전망이다.