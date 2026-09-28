창단 10주년 맞은 극단서산, 관객과 새롭게 만난다

큰사진보기 ▲기념공연 ‘RE:PLAY’ 포스터. ⓒ 극단서산 관련사진보기

큰사진보기 ▲로맨틱 코미디 연극 ‘로맨스는 처음이라서’ 포스터. ⓒ 극단서산 관련사진보기

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창단 10주년을 맞은 '극단서산'이 서산시 문화회관 소공연장에서 기념공연 'RE:PLAY'(리:플레이)와 창작초연 로맨틱 코미디 연극 '로맨스는 처음이라서'를 개최한다.극단서산은 지난 2016년 정수정(1대) 대표가 설립했다. 이후 지역의 인물과 이야기를 바탕으로 연극, 뮤지컬, 청소년극단, 시민연극아카데미 등 다양한 문화예술 활동을 이어오며 지역을 대표하는 공연예술단체로 성장했다. 현재는 2대 손민지 대표가 단체를 이끌고 있다.'RE:PLAY'는 오는 10월 2일과 5일 오후 3시 서산시문화회관 소공연장에서 진행된다. 배우 이승연, 진주하, 김윤식, 김기철, 박주연, 이수정, 손찬성 등이 무대에 올라 지나온 10년의 감동을 다시 한번 선보일 예정이다.창작초연 로맨틱 코미디 연극 '로맨스는 처음이라서'는 10월 3일과 4일 오후 2시와 6시(총 4회)에 관객들과 만난다.손민지 대표가 작/연출/기획을 맡은 '로맨스는 처음이라서'는 모태솔로 작가에게 주어진 '현실연애로맨스 소설' 집필 과정을 다룬다.사랑의 환상과 현실 사이에서 끊임없이 부딪히며 소설을 완성해 나가는 좌충우돌 스토리를 유쾌하게 풀어낸 작품이다.권명지, 유현승, 오정석, 김윤식, 진주하, 이승연 등 개성 넘치는 출연진이 호흡을 맞춘다.손민지 극단서산 대표는 "지난 10년 동안 쌓아온 시간과 경험을 바탕으로 앞으로의 10년은 더욱 다양한 모습으로 관객들과 만나고자 한다"며 "서산에서 시작된 우리의 이야기가 더 많은 사람들에게 닿을 수 있도록 앞으로도 지역의 곁에서 꾸준히 좋은 예술을 만들어 가겠다"고 밝혔다.