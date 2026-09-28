메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

인천경기

한줄뉴스

26.09.28 16:26최종 업데이트 26.09.28 16:26

용인시, 제1기 '공동주택 품질점검단' 전문가 모집

10월 1일부터 15일까지 건축·품질·소방 등 10개 분야 전문가 60명 모집

원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
경기 용인시는 공동주택 시공 품질을 높이고 하자를 예방하기 위해 제1기 ‘용인시 공동주택 품질점검단’에서 활동할 분야별 전문가를 모집한다고 28일 밝혔다.
경기 용인시는 공동주택 시공 품질을 높이고 하자를 예방하기 위해 제1기 ‘용인시 공동주택 품질점검단’에서 활동할 분야별 전문가를 모집한다고 28일 밝혔다. ⓒ 용인시

경기 용인시가 공동주택 시공 품질을 높이고 하자를 예방하기 위해 제1기 '용인시 공동주택 품질점검단'에서 활동할 분야별 전문가를 모집한다고 28일 밝혔다.

이번 모집은 지난 8일 제정된 '용인시 공동주택 품질점검단 설치 및 운영에 관한 조례'에 따른 것으로, 이상일 시장이 강조해 온 '하자 없는 아파트'를 위한 공동주택 품질관리 체계를 본격적으로 가동하기 위한 후속 조치다.

시는 제1기 품질점검단을 60명 이내로 구성한다. 모집 분야는 ▲건축 ▲품질 ▲안전 ▲구조 ▲기계 ▲전기 ▲통신 ▲소방 ▲토목 ▲조경 등 총 10개 분야로, 기술사와 건축사 등 관련 분야의 전문성과 실무 경험을 갖춘 전문가를 모집한다.

AD
선발된 위원들은 지역 내 건립되는 공동주택과 주상복합 건축 현장을 찾아 공사 단계별 시공 상태와 품질을 점검하는 역할을 한다.

시는 골조공사 진행 단계부터 사용검사(준공) 단계까지 단지별로 총 5차례 현장 점검을 진행할 계획이다. 타 지방자치단체보다 점검 횟수를 늘려 하자를 조기에 발견·보완하고 공동주택의 품질과 안전성을 높인다는 방침이다.

자세한 신청 자격과 제출 서류 등은 시 누리집 고시·공고 게시판에서 확인할 수 있다. 문의는 시 공동주택과로 하면 된다.

시 관계자는 "공동주택 품질점검단은 분야별 전문가가 공사 단계부터 현장을 꼼꼼하게 살펴 하자를 예방하고 주택 품질을 높이기 위한 제도"라며 "전문성과 실무 경험을 갖춘 전문가들의 적극적인 참여를 바라며, 품질점검단을 내실 있게 운영해 시민들이 안심하고 생활할 수 있는 주거환경을 만들어가겠다"고 말했다.

#용인시

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
박정훈 (friday76) 내방

"삶은 기록이다" ... 이 세상에 사연없는 삶은 없습니다. 누구나의 삶은 기록이고 그만한 가치가 있습니다. 사람사는 세상 이야기를 사랑합니다. p.s 오마이뉴스로 오세요~ 당신의 삶에서 승리하세요~!!

이 기자의 최신기사경기 광주시, 10월 한달 탄소중립포인트 쏜다


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기