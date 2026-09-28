10년째 자립 중인데, 내 일자리는 두 달 뒤 끝난다

큰사진보기 ▲장애인의 권리 보장과 이동권 확충을 요구하며 거리 농성에 참여하고 있고 권리중심 일자리 노동자로서 차별에 맞서 목소리를 내는 농성 현장은 나에게 정당한 `권익옹호 노동`의 일터다 ⓒ 박병준 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 2016년부터 활동지원사의 도움을 받으며 자립생활을 이어오고 있는 자립10년차 중증장애인 당사자가 직접 작성한 수기형 기사입니다.

장애인의 자립 지원은 정치인의 단발성 이벤트가 되어서도, 보여주기식 정책이 되어서도 안 된다.장애인의 자립도 결국 한 사람이 매일의 삶을 스스로 가꾸어 나가는 지속적인 과정이다. 다만 그 삶에 '장애인'이라는 이름이 하나 더 붙었을 뿐이다.나는 2016년 9월 30일 처음 자립생활을 시작했다. 지금까지 활동지원사의 도움을 받으며 지역사회에서 당당하게 홀로 살아가고 있다. 물론 나는 활동지원사의 도움 없이는 밥을 먹는 것, 옷을 입고 벗는 것, 양치와 세수, 대소변을 보는 것, 움직이는 것 등 말하는 일을 제외하면 할 수 있는 것이 거의 없다.그렇다고 내가 누군가에게 의존해서만 살아가는 사람이라고 생각하지 않는다. 오히려 내가 선택한 거주공간에서 내 삶을 직접 결정하며 살아왔다는 사실이 나를 당당하게 만들었다.어느덧 자립 10년 차에 접어들었다. 지금의 집은 나에게 단순한 거주공간이 아니다. 일상의 주체로서 내가 직접 선택하고 책임지며 살아온 시간이 쌓인 곳이다. 그 시간은 내게 내면의 힘을 안겨 주었고, 나를 지역사회의 당당한 구성원으로 존재하게 했다.하지만 자립을 지속하기 위해서는 안정적인 주거만큼이나 중요한 것이 하나 더 있다. 바로 '일'이다. 나는 현재 다사리장애인자립생활센터에서 '권리 중심 중증장애인 맞춤형 일자리' 참여자로 일하고 있다. 매일 3시간씩, 일주일에 15시간 동안 장애인 인식개선과 문화예술 활동, 권익옹호 활동에 참여하며, 사회적 역할을 다하고 있다.또한 나는 장애인의 이동권과 정당한 권리 보장을 위해 거리에서 투쟁을 이어가고 있다. 누군가는 이를 단순한 시위로 볼지 모른다. 하지만 권리 중심 일자리에서 일하는 나에게 차별에 맞서 권리를 외치는 현장은 단순한 시위의 자리가 아니다. 내가 맡은 업무의 하나이자, 장애인의 권리를 알리고 사회의 변화를 만들어가는 정당한 '권익 옹호 노동'의 현장이다.문제는 이처럼 내가 수행하는 노동의 가치와 역할은 분명한데도, 정작 그 노동을 지속할 수 있는 고용 환경은 지나치게 불안정하다는 점이다. 나는 계약 일자리의 빈자리가 생겨 운 좋게 중간에 참여하게 됐다. 내가 참여한 기간은 2026년 9월 1일부터 10월 30일까지다. 고작 두 달이다.10년 동안 지역사회에서 자립생활을 이어온 내가 앞으로도 계속 이곳에서 살아가기 위해서는 주거만 필요한 것이 아니다. 일을 통해 사회적 역할을 이어가고, 일정한 소득을 얻으며 살아갈 수 있는 조건도 필요하다. 그런데 내가 하고 있는 일은 두 달 뒤 끝난다.물론 권리 중심 중증장애인 맞춤형 일자리는 지자체와 사업 수행기관의 예산과 사업계획에 따라 운영된다. 지역과 사업에 따라 운영기간도 다르다.이런 고용 불안은 나 한 사람만의 문제가 아니다. 공공부문에서도 기간제 노동자의 고용 불안을 둘러싼 문제가 계속 제기돼 왔다. 이재명 대통령은 공공 기관이나 지자체가 기간제 근로자에게 퇴직금을 주지 않으려고 1년에서 하루나 한 달을 빼서 계약하는 관행에 대해 질타하며, 시정을 지시했다.이와 관련해 고용노동부는 공공부문 기간제 근로자의 고용 불안을 보완하기 위한 '공정수당' 제도를 마련했다. '공공부문 비정규직 처우개선 가이드라인'에 따라 모든 공공기관은 2027년 1월 1일 이후 퇴직하는 기간제 근로자부터 공정수당을 의무적으로 지급해야 한다.길거리 투쟁 현장에서 정당한 권리를 목놓아 외치는 나에게 이러한 정책적 변화는 단순한 제도의 변경을 넘어 내가 하는 노동의 가치와 고용 불안을 사회가 함께 바라보기 시작했다는 점에서 의미가 있다.하지만 제도가 바뀐다고 해서 내가 당장 안정적으로 일할 수 있는 것은 아니다. 내가 지금 하고 있는 일이 왜 필요한지, 이 일을 계속하기 위해서는 어떤 조건이 필요한지에 대한 고민도 함께 있어야 한다고 생각한다. 나에게 일은 단순히 돈을 버는 수단이 아니다.활동지원사의 도움을 받고, 지역사회에서 사람들을 만나고, 일하고, 때로는 거리에서 나의 권리를 외친다. 그렇게 10년을 살아왔다.나는 누군가의 보호를 받기만 하는 사람이 아니다. 지원받으며 살아가는 동시에 일하고 사회에 이바지하는 한 사람의 시민이자 노동자다. 또 그렇게 10년을 살아갈 것이다. 그렇기에 묻고 싶다. 나는 앞으로도 이곳에서 계속 살아갈 수 있을까?자립은 한 번의 탈시설로 끝나는 것이 아니다. 시설에서 나와 집을 구했다고 해서 자립이 완성되는 것도 아니다. 10년을 살아온 사람이 앞으로 20년, 30년을 계속 살아갈 수 있게 하는 것, 그것이 진짜 자립 지원이다.나는 들꽃도, 갈대도 아니다. 바람이 불 때마다 흔들려야 하는 존재도 아니다. 나는 그냥 평범한 사람으로, 내가 선택한 이곳에서 오래 살아가고 싶다. 그리고 내가 일한 만큼 정당하게 인정받고 싶다.나는 시설에서 나와 지역사회에서 10년 동안 자립 생활을 증명했으며, 이제는 다른 장애인의 권리를 위해 노동하는 사람으로 성장하며 더불어 살아가고 있다.특별한 혜택을 요구하는 것이 아니다. 국가와 지자체가 그 자립을 지속할 수 있는 조건을 만들어 달라는 것이다. 한 사람의 시민이자 노동자로서 누려야 할 당연한 권리를 보장해 달라는 요청이다.