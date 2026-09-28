성남, 오늘부터 '일회용 컵 없는 청사' 본격 시작

경기도 성남시가 일회용품 없는 청사를 만들기 위해 시청 앞 여수 상권을 '다회용기 특화지구'로 조성하는 시범 사업을 본격적으로 추진한다. 이에 따라 여수 상권 내 커피전문점 4곳과 시청사 매점 등 5곳에서 오늘(28일)부터 주문받은 음료를 다회용 컵에 담아 제공한다.
사용한 컵은 시청사 1층 로비, 3층 매점 앞, 6층 노동조합 사무실 앞, 9층 직원 휴게실 등 4곳에 설치된 반납함에 넣으면 된다. 반납된 컵은 전문업체가 매일 수거해 고온 살균과 세척을 거친 뒤 참여 매장에 다시 공급한다.
성남시는 지난 8월부터 시청 인근 참여 카페에서 다회용 컵을 제공하고, 청사 내 전용 반납함을 만드는 등, 일회용품 없는 청사를 만들기 위해 준비를 했다. 올해 말까지 1,000만 원을 투입해 다회용 컵 사용과 회수 체계를 구축하고, 청사와 인근 상권의 일회용 컵 사용을 줄여 나갈 계획이라는 게 성남시 관계자 설명이다.
직원들의 참여를 높이기 위해 성남시는 오늘부터 다음 달 2일까지 매일 오전 11시~오후 1시 시청사 1층 로비와 참여 매장에서 '1회용품 없는 환경 만들기' 캠페인을 진행한다. 또한 시청사 인근 상점의 추가 참여를 유도해 다회용 컵 사용과 반납 체계를 여수 상권 전반으로 확대할 계획라고 한다.
성남환경운동연합은 성남시의 일회용품 없는 청사 만들기 사업을 환영하는 논평을 최근 발표한 바 있다. 논평에서 "이번 사업이 실효성을 거두려면 다회용 컵 순환 체계를 상시 운영으로 이어가는 동시에, 청사 내 일회용 컵 반입을 금지해야 하고, 이를 공공기관 전반으로 확대해야 한다"고 밝혔다.
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