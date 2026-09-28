충북도내 암환자 10명 중 7명이 서울행

큰사진보기 ▲충북대병원 암병원 전경. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲박용갑 의원실 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북지역 암환자 10명 가운데 7명이 서울에서 수술을 받은 것으로 나타났다.28일 국회 보건복지위원회 소속 박용갑 더불어민주당 의원이 보건복지부와 국민건강보험공단으로부터 제출받은 자료에 따르면 최근 5년간(2021~2025년) 충북의 10대 암수술 자체 충족률은 29.4%에 그쳐 전국 17개 시·도 가운데 세번째로 낮았다. 충북보다 낮은 곳은 세종(13.9%) 경북(8.6%)이었다.충북 환자의 수도권 쏠림은 이미 여러 차례 확인됐다. 2023년 도내 전체 암수술 환자 9380명 가운데 4264명, 45.5%가 서울 소재 의료기관에서 수술을 받았다. 반면 충북에서 수술받은 환자는 2814명으로 전체의 30.2%에 그쳤다. 전국에서 서울로 올라가 암 수술을 받은 비율이 32.9%였다는 점을 고려하면 충북의 수도권 의존도가 특히 높은 수준이다.특히 서울 이른바 '빅5' 병원 쏠림 현상이 강하다. 지난 2022년 한 해 충북에서 서울대병원·서울아산병원·삼성서울병원·서울성모병원·세브란스병원에서 진료받은 환자는 2만 412명에 달했다.문제는 단순히 지역의 의료 장비나 병원 숫자만으로 설명하기 어렵다는 점이다. 지역민 사이에는 오랜 기간 축적된 '지역병원에 대한 불신'도 존재한다. 충북대병원에서 원인을 찾지 못한 질환을 서울 대형병원에서 발견했다거나 서울에서 수술했으면 살았다는 이야기가 일반화 된 지 오래다.충북대병원은 2006년 보건복지부 지역암센터로 지정, 암 예방과 검진뿐 아니라 진단·수술·입원·재활 등 암과 관련한 종합적인 진료 체계를 운영하고 있다. 2024년에는 761억 2200만 원을 투입한 암병원도 문을 열었다. 다빈치 로봇수술 시스템과 감마나이프, PET/CT, 선형 가속기 등 첨단 장비를 갖췄고, 간암 등 암종별 다학제 진료도 운영하고 있다. 하지만 서울 대형병원 쏠림 현상을 막지는 못했다.지역 암센터가 존재하고 암병원까지 새롭게 들어선 상황에서도 충북의 10대 암 수술 자체충족률이 29.4%에 머문다는 통계는 지역 의료계에 적지 않은 과제를 던진다.결국 핵심은 '시설을 갖췄느냐'에서 '지역민이 믿고 치료받을 수 있느냐'까지 나아갈 수 있느냐다. 지역암센터가 수도권 대형 병원과 동일한 수준의 모든 암 치료를 제공할 수 있는지를 지역민에게 공개하는 것은 물론 암종별 수술 실적과 생존율, 치료 성과, 대기시간, 의료진 구성 등도 알려 환자들의 선택을 받을 수 있어야 한다.