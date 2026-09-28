큰사진보기 ▲오픈AI ⓒ 로이터=연합뉴스 관련사진보기

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인공지능(AI) 모델이 격리된 환경을 벗어나 외부 시스템에 접근한 사고가 올해만 13차례 발생한 것으로 집계됐다. 오픈 AI가 5건으로 가장 많았고 앤트로픽 4건, 구글에서도 3건의 탈출 사례가 확인됐는데, 최신 모델일 수록 이같은 '탈옥' 가능성이 높은 것으로 나타났다.28일 <오마이뉴스>가 앤트로픽과 구글, 오픈AI, 메타 등 각 회사의 공식 발표와 영국 AI 안전 연구소 보고서 등을 종합해본 결과, 올해 인공지능 모델이 격리된 환경(샌드박스)를 벗어나 외부 시스템에 접근한 사례는 모두 13건인 것으로 나타났다. 기업별로 보면 오픈AI 모델 5건, 앤트로픽 모델(클로드, CLAUDE)에서 4건, 구글(제미나이, GEMINI)모델 3건, 메타(llama 등) 모델 1건으로 나타났다.AI 개발사들은 모델의 훈련과 능력 평가를 외부 인터넷 등과 차단된 격리 환경, 이른바 샌드박스 안에서 진행한다. AI 모델의 학습도를 늘리기 위한 방침이기도 하지만, 동시에 AI가 외부 환경에 무단으로 접속해 해킹 등의 사고를 일으키는 것을 막기 위한 것이기도 하다. 이 때문에 AI 모델이 환경 밖으로 나가지 못하도록 제어하는 것은 AI 안전관리의 기본으로 평가된다.그런데 올해만 AI 모델의 탈옥 사례가 10건이 넘는다는 것은, 인간에 의한 통제가 불가능한 상황에 이를 수 있다는 경고로 받아들여진다. AI 탈옥의 대표적인 사례로 꼽히는 사건은 지난 7월 오픈 AI모델의 허깅페이스 해킹 사건이다. 당시 오픈 AI 700여개 AI 에이전트는 격리 환경을 벗어나, 오픈소스 AI 플랫폼인 허킹페이스(Hugging Face)의 운영 인프라에 침입해 수만건의 공격 명령을 내렸다.7월 이후에도 비슷한 사고가 또 벌어졌다. 오픈 AI에서 개발 중인 최상위 모델 AI가 격리 환경을 벗어나, 외부 챗봇에 접속해 20회 이상 질의하는 사고가 발생했다. 오픈 AI는 몇 시간 뒤 이를 인지하고 훈련을 중단했다.앤트로픽과 구글 모델이 벌인 사고 역시 유사하다. 앤트로픽에선 지난 4월 AI 에이전트가 개발자들이 사용하는 오픈소스 저장소(PyPl)에 악성 패키지를 업로드한 사고, 지난 5월 AI 보안 평가 전문 기업 '이레귤러(Irregular)'가 구글 제미나이를 대상으로 사이버 보안 능력을 평가하는 과정에서 AI가 기업 3곳 시스템에 무단으로 침입하는 사고 역시, 격리 환경을 벗어난 AI 사고 사례로 꼽힌다.영국 AI안전연구소(AISI)에 따르면, 최신 개발 모델일수록 목표 달성을 위한 자율적인 무단 행동, 즉 탈옥 빈도가 높은 것으로 확인됐다. 이 연구소가 발표한 8월 보고서(Unsanctioned agent behaviour during cyber testing)를 보면, 7월 25일부터 28일까지 진행한 사이버 보안 평가 122회 가운데 10회의 테스트에서 총 19건의 AI 무단 행동이 적발됐다. 19건 중 17건은 클로드 미토스5(Claude Mythos 5), 2건은 오픈AI의 'GPT-5.6 Sol'로 확인됐다. 두 모델 모두 최신 AI 모델들이다.영국 AI안전연구소는 "우리는 이번 사건을 심각한 사건(a serious incident)으로 보고 있으며, 보안 설계에 대한 지속적인 개선이 필요하다고 판단한다"면서 "유능한 모델이 자신의 범위를 벗어난 행동을 시도할 수 있다는 점을 전제로 해야 하며, 그러한 행동의 범위는 사전에 제한되어야 한다"고 밝혔다.