"리트윗 말고 새 글만..." 대통령 향한 김어준의 주문

큰사진보기 ▲인터넷언론 '김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장'의 진행자 김어준씨 ⓒ 김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김씨는 이날 방송에서 <조선일보> 기사를 공유했다. ⓒ 김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장 관련사진보기

큰사진보기 ▲이 대통령은 자신의 X에 리트윗한 게시글(왼쪽)과 해당 계정이 올린 여권 인사 비하 게시글 ⓒ X 관련사진보기

인터넷언론 '김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장'의 진행자 김어준씨가 이재명 대통령의 X(옛 트위터) 사용을 두고 "알고리즘 감옥에 갇혀 있다"면서 "팔로우한 계정을 전수조사하고 리트윗 대신 새 글만 써야 한다"고 주문하고 나섰다.28일 김씨는 김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장 유튜브 채널에서 "정치인도 사람인데 억울하고 화나고 해명하고 반박하고 싶지 않겠나. (그러질 못하니) 스트레스가 쌓인다. 이재명 대통령은 그런 스트레스 일부를 SNS(소셜네트워크서비스)로 푸는 걸로 보인다"면서 "참모들이 대통령에게 SNS를 하지 말라고 여러 번 말렸을 텐데 그게 잘 안되는 이유가 인간 이재명의 스트레스는 참모들이 대신해 줄 수 없기 때문"이라고 이 대통령의 소셜미디어 사용을 언급했다.그는 "몇 년 전부터 정치인을 알고리즘 감옥에 가둬버리는 온라인 작업이 매우 고도화됐다"라며 "X를 예로 들면 플랫폼이 통제하기 때문에 추천 알고리즘을 조작할 수는 없지만 알고리즘의 입력값은 조작할 수 있다. 다수의 위장 계정이 특정 콘텐츠에 좋아요, 리트윗을 집중시키고 타깃 계정을 팔로우해 접촉면을 늘리면 피드 상단을 작업 계정이 장악할 수 있다. 그게 완성되면 알고리즘 감옥에 갇히는 것"이라고 주장했다.이어 "정치인들은 자신을 팔로우한 계정을 대부분 맞팔로우하기에 이 작업 대상이 되기 쉽다. 이 대통령도 마찬가지"라며 "(알고리즘 감옥에) 갇히는 걸 본인이 의식하지 못한 채 (알고리즘 감옥이) 완성되는 경우가 많다"고 덧붙였다.그러면서 김씨는 이재명 대통령을 이러한 '알고리즘 감옥'에 갇히게끔 하기 위한 작업이 매우 집중되었다면서 "IT 전문가 시켜서 이재명 대통령 계정의 상단 피드 계정들을 전수 조사해야 한다. 틀림없이 문파를 비판하는 글들이 포스팅 상단 대부분을 차지하고 있을 것"이라고 했다. 즉, 문재인 전 대통령의 지지층을 비판하는 이들이 이 대통령에게 작업을 시도하고 있다는 주장을 펼친 것이다.그는 "(작업 계정들이) 중간중간, 시기적절한 타이밍에 매우 멀쩡한 글들을 포스팅한다. 그런 멀쩡한 포스팅을 대통령이 리트윗하면 딱 걸려서 기사가 나가는 것"이라며 "李(이), '문조털래유' 비하 지지자 글 공유했다 삭제… '품격 있는 지지' 촉구"라는 제목의 <조선일보> 기사를 공유했다. 이 대통령은 지난 18일, 한 지지자의 X 게시물을 공유했다가 해당 지지자가 문재인 전 대통령과 조국 조국혁신당 전 대표 등을 비하하는 표현이 알려지자 삭제한 바 있다.김씨는 해당 사건에 대해 "이런 기사가 나면 '일부러 그런 계정만 골라 띄운다', '대통령이 설마 그걸 모르겠나', '대통령 본인이 그런 생각을 하고 있구나', '대통령이 문조털래유를 말하는 사람이네' 이렇게 (사람들이) 생각하게 만드는 게 그런 작업의 목적"이라면서 대통령이 이에 대한 해명을 해도 반복된 행위이기 때문에 대중이 믿지 않는다고 평했다.이어 "참모진이 로그인해서 (이 대통령의 X) 피드 상단을 보라. 제가 장담하건대 99%, 과거 포스팅 속에 그런 글들이 숨어 있을 것이다. 이게 알고리즘 감옥에 갇힌다는 얘기"라면서 "이건 제가 10년 이상 추적해 온 영역이라 아주 자신 있게 얘기할 수 있다"고 강조했다.아울러 김씨는 "그렇다고 대통령이 팔로우한 계정 모두를 언팔로우할 수 있나. 어떻게 해야 하느냐. 계정을 누군가에게 맡겨 전수조사를 시키고, 본인은 리트윗을 하지 말고 새 글만 써야 한다"라며 "외롭고 위로를 받고 싶기에 리트윗을 하고 싶은 욕구가 있다. 그런데 이게 정리되고 털어낼 때까지는 새 글만 써야 한다"라고 이 대통령에게 리트윗을 하지 말 것을 요구했다.그는 "굳이 그렇게까지 해야 되느냐? 굳이 그렇게까지 해야 된다. 그런 일들 하나하나가 쌓여서 기본적인 신뢰에 금이 가고 그렇게 작은 일부터 불신이 쌓이면 큰일도 믿지 않는다. 지금도 SNS 리트윗 한 걸 대통령 본인 생각이라고 여기는 분들이 대부분이다"라며 "대통령 지지율이 여유가 있고 지지층이 탄탄하면 신경 안 써도 되지만 이제는 그렇지 않다"고 지적했다.한편 이 대통령은 27일 자신의 X에 이 대통령의 외교 성과를 각 언론사가 어떻게 보도했는지를 정리한 한 지지자의 게시글을 리트윗하면서 "언론이 보도하지 않는다고, 믿었던 유튭 채널이 알려주지 않는다고 섭섭해 하지 말자. 더 나은 세상을 만드는 일은 우리 스스로 감당해야 하는 일이고 또 충분히 감당할 수 있는 일"이라고 했다.이어 "저는 대한국민과 빛의 전사들이 맡긴 꿈을 한시도 잊지 않았고 한치도 잊지 않을 것이다. 맡겨진 권한을 최대한 활용해 그 꿈을 현실로 만드는데 신명을 바칠 것"이라면서 "다만, 한 가지 부탁이 있다. 저 혼자로는 역부족"이라며 "국민의 관심과 격려, 특히 대통령 친구님들의 참여와 실천이 꼭 필요하다. 함께 해 주실 것으로 믿는다"고 덧붙였다.하지만 해당 지지자는 지난 25일 '더 펀치하고 싶은 사람은?'이라는 질문의 대상으로 김어준씨와 유시민 작가 중 양자택일을 해야 하는 이미지를 올리면서 "이거 엄청 고민되네. 그래도 하나를 골라야 하니"라고 하는 등 여권 인사를 비하하는 게시글을 올려 지난 19일 지지층을 향한 "혐오와 비아냥, 감정적 비난은 버리고 사실과 애정에 기반한 합리적인 비판, 품격 있는 설득과 따뜻한 호소에 나서달라"는 이 대통령의 발언과 상충한다는 지적이 나오고 있다.