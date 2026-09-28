김민석 "조희대 비상식 거부감 다수"…우원식 "이제 그만하라"

큰사진보기 ▲김민석 더불어민주당 대표 ⓒ 김민석 대표 엑스(X) 관련사진보기

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큰사진보기 ▲우원식 더불어민주당 의원(전 국회의장)이 28일 자신의 엑스(X)에 올린 게시글 ⓒ 우원식 의원 엑스(X) 관련사진보기

더불어민주당 지도부와 원로급 인사들이 28일 나란히 목소리를 내며 상반된 화두를 던졌다. 김민석 대표는 최고위원회의에서 조희대 대법원장에 대한 비판과 안보·민생 현안을 짚은 반면, 우원식 의원(전 국회의장)은 같은 날 사회관계망서비스(SNS)에 당내 공방 자제를 촉구하는 글을 올렸다.김민석 더불어민주당 대표는 이날 조희대 대법원장의 대법관 재제청 거부를 겨냥해 "비상식에 대한 거부감이 다수였다"며 사법부의 헌법·법률 위반을 바로잡겠다는 뜻을 밝혔다.김 대표는 이날 오전 국회 본관 당대표회의실에서 열린 제18차 최고위원회의 모두발언에서 "추석 연휴는 민심 청취의 시간이었다"며 이같이 말했다.김 대표는 우선 추석 직전 열린 대통령 기자회견에 대해 "솔직하고 겸허한 소통에 대한 평가와 격려가 높았다"고 전하면서, 민생 성과에 최우선 집중하라는 민심의 요구를 당도 성실히 따르겠다고 했다.이어 조 대법원장에 대한 비판으로 화제를 옮겼다. 김 대표는 "대통령과의 티타임 시간 내내 다른 이야기만 하다가 다음 날 대통령이 비행기를 타자마자 재제청 거부를 던지듯 한 비상식에 대한 거부감이 다수였다"고 지적했다. 그러면서 12·3 비상계엄 당일 밤 대법원의 행보와 업무추진비 문제, 대법관 후보에 대한 사퇴 종용 전화 의혹 등이 함께 도마에 올랐다고 전했다. 김 대표는 "사법부의 헌법과 법률 위반을 제대로 시정하는 것이 K-민주주의의 기본이라는 민심을 무겁게 받들겠다"고 강조했다.김 대표는 최근 서부전선 비무장지대(DMZ) 내 폭발 사고로 부상한 지휘관과 장병, 가족들에게도 위로의 뜻을 전했다. 그는 가족들의 충격이 큰 점을 고려해 추석 전 병원 방문을 미뤘다고 설명하며, 부상자들의 병세가 조속히 안정되기를 기원한다고 했다. 이어 이번 폭발 사고에 대한 조사는 정쟁이나 정략의 개입 없이 투명하고 철저하게 이뤄져야 한다고 강조했다.김 대표는 아울러 DMZ 폭발 상황과 북미 대화 조짐, 핵추진 잠수함 도입 문제 등을 언급하며 안보에 대한 관심과 함께 남북 평화체제에 대한 공감대도 높아지고 있다고 진단했다. 그는 "민주당은 강한 안보도 지속가능한 평화도 챙겨가겠다"며 "민생을 중심으로 민주주의와 평화를 촘촘히 챙기면서, 민생 해결에는 여야가 없다는 자세로 야당과의 대화·협력도 끈기 있게 추진해 가겠다"고 밝혔다.반면 우원식 더불어민주당 의원(전 국회의장)은 같은 날 엑스(X)에 "이제 그만들 하십시오"라는 제목의 글을 올려 당내 계속되는 공방을 정면으로 비판했다. 우 의원은 "국민의 삶은 팍팍하고 정부와 여당이 풀어야 할 문제는 산적해 있다"며 "추석 밥상도 온통 먹고사는 문제였다"고 지적했다.그는 김민석 대표를 향해 "당대표는 서로 다른 목소리를 듣고 이견을 조정하며 당을 하나로 이끄는 자리"라며 "당이 국민 앞에 무엇을 보여줄 것인지 답해야 한다"고 말했다. 유시민 작가에 대해서도 "이만하면 충분히 전달됐다"며 "그 말이 어떤 결과를 낳고 있는지도 이제는 돌아볼 때"라고 지적했다.우 의원은 추미애 지사와 송영길 의원 등 당내 주요 인사들을 향해서도 "당의 큰 리더로서 보다 큰 책임감을 가지고 임해 달라"고 당부했으며, 조국혁신당과의 관계에 대해서도 "민주대연합을 논의하면서 정작 서로에게 날을 세워서야 되겠느냐"고 지적했다.그는 "국민은 당장 물가와 집값, 일자리와 노후를 걱정하고 있다"며 "이렇게 할 일이 산더미인데 범여권이 서로의 자존심을 건 말싸움만 벌여서야 되겠느냐"고 강조했다. 이어 "정치는 말로 상대를 이기는 일이 아니라 국민의 삶을 바꾸는 일"이라며 "국민에게 필요한 건 말싸움의 승자가 아니라 삶을 바꾸는 정치"라고 글을 맺었다.