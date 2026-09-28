'암살자(들)' 시비걸려던 김태규... 헛웃음으로 받아친 문체부 장관

국민의힘이 고 육영수 여사 피격사건을 다룬 영화 <암살자(들)>을 놓고 연일 '역사왜곡'을 주장하고 있다. 급기야 이들은 전혀 상관 없는 국회 상임위원회 회의에서조차 영화를 빌미삼아 색깔론을 펴는 무리수까지 벌였다.
김태규 국민의힘 의원은 28일 국회 법제사법위원회 전체회의에 출석한 최휘영 문화체육관광부 장관에게 대뜸 이런 질문을 던졌다.
"장관님. 5.18에 북한군이 개입돼있습니까, 없습니까?"
최 장관은 순간 당혹스러운 듯 "5.18... 말씀을 잘 못 들었습니다"라고 말했다. 김 의원은 다시 한 번 "북한군이 개입돼 있는가, 없는가? 쉬운 답인데 그렇게 고민 안 하셔도 된다"고 물으며 답변을 채근했다. 최 장관은 "저한테 너무... 비상식적인 질문이어서 제가 어떻게 답변드려야 될지"라며 헛웃음을 지었다. 그럴 만도 했다. 이날 최 장관은 부처 소관인 관광진흥법 개정안 등 7개 법안의 심사를 위해 법사위에 나온 상황이었다.
'극우 주장' 꺼내더니... "육영수 죽인 사람도 답 못하나"
하지만 김 의원은 "그러니까요. 개입 안 된 걸로 공식화시키고, 그에 대해서 문제 제기하면 형사처벌한다"며 질의를 이어갔다. 역시 심사대상인 법안 7개와 완전히 무관한 내용이었다.
"자, 6.25는 남침입니까, 북침입니까?"
최 장관은 다소 황당하다는 듯 또 헛웃음을 지었다.
김태규 의원 : "아니 왜 그 쉬운 걸 자꾸 고민을 하세요."
최휘영 "업무와 관련된 걸 물어봐야... 답 안 하는 것"
최휘영 장관 : "그러니까 왜 저한테 그런 걸..."
김태규 의원 : "아니 답을 해보세요. 제 의도를 헤아리려고 하지 말고 그냥 답을 한 번 해보세요. 남침입니까, 북침입니까?"
최휘영 장관 : "글쎄요."
김태규 의원 : "그걸 '글쎄요'라고 나와요?"
최휘영 장관 : "맥락이 있는 질문을 해주셔야 제가 답변을 하지 않겠습니까."
김태규 의원 : "아니 그렇게 쉬운 걸 답을 못하세요?"
최휘영 장관 : "근데 장관한테 그렇게 쉬운 걸 왜 물어보십니까."
김태규 의원 : "아 그니까 답을 해보세요, 쉬운 걸 그래."
최 장관은 세 번째 헛웃음을 지었다. 그러면서도 "제 업무와 관련된 걸 물어봐주시면 성실히 답변하겠다. 질문해달라"고 응수했다. 김 의원은 이번에는 "육영수 여사를 죽인 사람, 문세광이 맞나. 맞나 아닌가. 그것도 답을 못하는가"라고 추궁했다. 최 장관은 "저한테 왜 그런 질문을 하시는지 제가 납득을 하지 못해서 제가 답을 못하겠다"고 했다. 김 의원은 "아니 이 쉬운 거 세 개를 답을 하나도 못하나"라며 또다시 몰아세웠다.
"답을 못하는 게 아니라, 답을 안 하고 있는 겁니다."
최 장관은 명확하게 말했다. 그는 또 다시 '5.18에 북한군이 왔는지 안 왔는지도 답변 못하는가'라는 질문에 "제가 답을 못한 게 아니고, 의원님. 제가 답을 안 한 것"이라고 재차 얘기했다. 아예 "제 말의 뜻을 이해 못하시나? 그 맥락을 이해 못하면서 질문하시는 건가"라고 되묻기도 했다. 김태규 의원은 법안 심사를 마치고 퇴장하는 최휘영 장관을 향해 "대한민국 장관할 자격 있어요? 대한민국 장관할 자격 있냐고!"라고 소리쳤다.
"적당히 하세요, 김태규 의원. 적당히 해, 적당히."
서영교 위원장은 그에게 일침을 날리며 장내를 정리했다.
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