광주 남구 '손끝으로 빚은 공예' 전시회 개최

큰사진보기 ▲지난 2025년 전남광주 남구 양림동 펭귄마을 공예거리 공예 교육 성과물 전시회 사진. ⓒ 전남광주 남구 관련사진보기

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전남광주통합특별시 남구는 양림동 펭귄마을 공예거리에서 '공예 교육 프로그램(P/G) 성과물 전시회'를 개최한다고 28일 밝혔다.전시회는 이달 29일부터 다음 달 2일까지 양림동 펭귄마을 공예거리 4동 체험교실에서 나흘간 열린다.양림동 공예거리에서 지난 6월부터 4개월 동안 공예 교육 프로그램을 받은 수강생 54명이 배움과 창작의 결실을 선보인다.이들은 그동안 각자의 개성과 손길을 담아 완성한, 나전·옻칠을 비롯해 한지, 섬유, 도자, 가족, 장식미술 등 총 283점의 작품을 전시한다.남구는 공예 예술 활성화와 주민들의 공예 문화 향유 기회를 확대하기 위해 작품전을 마련했다고 설명했다.공예 작품에 담긴 수강생들의 창의성과 섬세한 손길은 관람객들에게 일상 속 공예의 아름다움과 창작의 즐거움을 전달할 것으로 보인다.아울러 이번 작품전이 수강생들의 성취감을 높일 뿐만 아니라 양림동 펭귄마을 공예거리가 공예 문화를 체험하는 공간으로 자리매김하는데 큰 보탬을 줄 것으로 기대하고 있다.남구 관계자는 "배움과 창작에 정성을 쏟은 수강생들의 작품을 한자리에서 만나볼 수 있는 뜻깊은 전시회"라며 "많은 분께서 전시장을 찾아 손끝에서 탄생한 작품을 감상하고, 공예의 매력을 함께 느껴보시길 바란다"고 말했다.한편, 남구는 공예 분야 일자리 창출과 대중화를 위해 해마다 공예 전공자와 주민들을 대상으로 교육 프로그램을 운영하고 있다.