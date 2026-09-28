9월 모평 영어 1등급 15.54%... 수능 때는 어떨까?

▲2018~2025년 초중고 영어 사교육비 지출 추이2018학년도부터 수능 영어를 절대평가로 전환했음에도 초중고 사교육비는 코로나19 시기를 빼면 꾸준히 늘었다(교육부와 국가데이터처 발표 자료를 바탕으로 그린 그래프). 2025년은 전년도에 비해 1만원 감소했으나, 영어 사교육 참여 학생을 기준으로는 1만7천원 증가했다. ⓒ 신정섭 관련사진보기