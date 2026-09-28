9월 모평 영어 1등급 15.54%... 수능 때는 어떨까?

한국교육과정평가원(평가원)은 28일, 지난 2일 치러진 2027학년도 수능 9월 모의평가 채점 결과를 공개했다.
영어 영역 1등급 비율에 관심이 쏠렸는데, 원점수 90점 이상 1등급 비율이 15.5%를 넘었다. 2018년 영어에 절대평가를 도입한 이후 역대 세 번째로 높은 수치다. 절대평가 취지는 잘 살렸는데 너무 쉽게 출제됐다는 평가가 나온다. 관련 기사: 9월 모평 영어, 절대평가 취지 살렸지만 너무 쉬웠다 https://omn.kr/2jn5b
9월 모의평가 1등급 비율은 3년 전 2.61%였다가 이듬해 10.94%로 치솟았고, 작년에 4.5%로 뚝 떨어졌다가 올해 다시 15.54%로 널을 뛰었다. 6월 모의평가 1등급 비율 역시 3년 전 8.71%였다가 2년 전 1.47%, 작년 19.1%, 그리고 올해 4.13%로 롤러코스터를 방불케 했다. 수험생으로서는 상당히 혼란스러울 수밖에 없다.
그럼, 11월 19일 본수능 영어는 어떻게 출제될까. 전문가들은 재작년 수능(6.22%)과 비슷하거나 약간 쉬워져 1등급 비율이 6~10% 선에 이를 것으로 전망한다. 작년에 3.11%에 그쳐 수시 탈락자가 속출하자 평가원장이 자리에서 물러난 만큼, 올해 수능은 두 배가량 난도가 낮아질 거라고 내다보는 것이다.
최근 적정 난이도 확보에 잇달아 실패한 평가원으로서는 실추된 명예를 회복하기 위해 고심할 수밖에 없다. '물'과 '불' 사이에 들어야 비판을 면할 수 있는 까닭이다. 지문의 길이, 어휘 수준, 글감의 친숙도, 선택지 구성 등 평가문항의 난이도를 결정하는 요인들을 면밀하게 살펴 1등급 6~10%라는 목표를 달성할 수 있도록 최선을 다할 것으로 보인다.
일각에서는 이번 9월 모평 영어가 '물수능'이었기에, 본수능은 변별력 확보를 위해 다시 어려워질 것으로 예측한다. 어느 정도는 그럴 것으로 보이지만, 최근 난이도가 널을 뛰듯 요동친 전철을 되풀이해선 안 된다는 지적 또한 제기되고 있다.
평가원 스스로 밝힌 절대평가 적정 난이도 '1등급 6~10%' 목표를 이번에도 달성하지 못하면 추락한 신뢰를 회복하기 어려울 뿐만 아니라, '상대평가 회귀론'에 힘이 실릴 것이기 때문이다.
정부가 2018학년도 수능부터 영어 영역을 절대평가로 바꾼 가장 큰 이유는 사교육 완화였다. 하지만, 위 그래프에서 확인할 수 있듯이, 초·중·고 영어 사교육비는 (코로나19 시기인 2020년에 일시적으로 감소한 것을 제외하면) 줄어들기는커녕 외려 꾸준히 증가했다.
물론, 2025년 조사 결과를 보면 전체 학생을 기준으로 전년도 14만1000원에서 13만1000원으로 소폭 감소한 것이 사실이다. 하지만, 영어 사교육 참여 학생을 기준으로 살펴보면 1인당 월평균 사교육비 규모는 더 커졌다(2024년 26만4000원→2025년 28만1000원). 게다가 영어 사교육비는 일반교과 중 지속적으로 1위를 차지했다.
수능 영어가 쉬워야 하는 이유
올해 본수능 영어가 쉽게 출제되어야 하는 가장 큰 이유는 사교육 완화라는 데 이의를 달 사람은 별로 없어 보인다. 시험이 어려우면 학원, 과외 등 사교육은 늘어날 수밖에 없다. 2018학년도 이후 수능(모평 포함) 영어 1등급 비율 추이와 2018~2025년 초중고 영어 사교육비 지출 추이를 종합할 때, '무늬만 절대평가'로는 사교육을 줄이기 어렵다.
이와 관련하여 참교육학부모회 강영미 회장은 기자와의 통화에서, "사교육을 잡겠다고 영어를 절대평가로 전환했으면 그에 걸맞게 쉽게 출제하는 게 맞다"라면서 "학부모 입장에서는 수능 시험이 어렵게 나오면 사교육을 더 시킬 수밖에 없다"라고 말했다. 절대평가로 치르는 영어만이라도 변별력을 핑계로 어렵게 내지 않았으면 좋겠다고 덧붙였다.