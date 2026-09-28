이장들에게 고개 숙인 최성미 태안군의원, 왜?

큰사진보기 ▲태안군의회 최성미 의원이 28일 태안군청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 지난 행정사무감사 당시 이장들을 언급하며 "행정의 말단 공무원", "이장들에게 포상금을 걸어 마을의 불법건축물들을 신고하게 해야 한다"는 등의 발언에 대해 사과했다. ⓒ 태안신문 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

충남 태안지역에서 최근 행정사무감사를 통한 태안군의회 최성미 의원의 마을 이장들과 관련된 발언이 논란이 된 가운데, 최 의원은 28일 기자회견을 열고 공식 사과했다. 그러나 지역 이장들은 "반성의 태도가 아니다"라며 강하게 반발했다.앞서 최 의원은 지난 8월 열린 제323회 태안군의회 제1차 정례회 행정사무감사에서 이장들을 "행정의 말단 공무원"이라고 칭하며 "마을의 불법건축물을 이장들을 통해 신고하도록 할 것"을 제안하고 포상금 지급을 언급한 바 있다.행정사무감사 직후 태안군이장단협의회에서는 "주민들의 어려움을 살피는 이장들을 주민 감시와 고발자로 만들겠다는 것인가"라며 "포상금까지 내걸며 신고를 유도한다면 마을공동체에 의심과 갈등만 초래하는 처사"라고 강하게 반발했다.이에 최성미 의원은 "행정사무감사를 통해 불법건축물 점검 현황 등에 대한 감사를 진행하면서 이장님들을 행정의 말단 공직자라고 표현한 것과 불법건축물을 이장님들을 통해 신고하게 하여 포상금을 운운한 것으로 마음에 상처를 입은 이장님들께 정식으로 사과드리고자 이 자리에 섰다"고 기자회견을 시작했다.또한 "9월 23일 의회를 방문한 5명의 이장단협의회장께 이미 한 차례 사과의 뜻을 전달한 바 있으나 스스로도 충분치 않았다는 반성과 함께 이 자리에 다시 섰다"면서 "마을 발전을 위해 힘쓰고 계시는 이장님들을 폄훼하거나 비하할 의도는 전혀 없었다"고 덧붙였다.최 의원은 "태안을 향한 애향심과 마을의 주민대표라는 자긍심으로 마을을 위해 열심히 봉사하고 계시는 이장님들을 향해 부적절한 표현으로 마음의 상처를 드리고 심기를 불편하게 해 드린 점 다시 한번 깊이 사과드린다"면서 "이제 2달 지난 초선 의원의 경험 부족과 넘치는 의욕이 빚어낸 실수이기에 너그러운 꾸짖음과 이해로 보듬어주시면 더욱 겸손하고 성숙한 군의원이 되겠다"고 전했다.하지만 기자회견 직후 회견장에 배석한 이장들은 ·"전혀 반성의 태도가 보이지 않는다"며 강하게 반발, 추후 집단행동을 예고했다.