추미애 지사, 첫 입주 앞둔 고양 창릉 점검…"교통 불편 없도록 최선"

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 28일 오전 고양창릉 공공주택지구 현장점검 중 질의를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 28일 민경선 고양특례시장, 김성회 더불어민주당 의원, 김용진 경기주택도시공사 사장을 비롯한 LH·GH 관계자 등과 함께 고양 창릉 공공주택지구 건설 현장을 점검하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 28일 민경선 고양특례시장, 김성회 더불어민주당 의원, 김용진 경기주택도시공사 사장을 비롯한 LH·GH 관계자 등과 함께 고양 창릉 공공주택지구 건설 현장을 방문해 오염토 정화사업 현장을 확인하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲고양 창릉 공공주택지구 위치도 ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲고양 창릉 공공주택지구 첫 입주지구 ⓒ 경기도 관련사진보기

추미애 경기도지사가 2027년 12월 첫 입주를 앞둔 고양 창릉 공공주택지구를 찾아 주택 건설과 교통대책, 군부대 이전 및 토양정화 등 주요 현안을 점검했다. 첫 입주 시점이 다가오는 만큼 주택 공급뿐 아니라 입주 초기 주민들이 겪을 수 있는 교통 불편과 생활 기반시설 부족 문제까지 선제적으로 살피겠다는 취지다.추미애 지사는 28일 고양 창릉지구 건설 현장을 방문해 사업 추진 상황을 확인하고 관계기관에 차질 없는 입주 준비를 당부했다.추미애 지사는 "신혼부부들이 주로 먼저 입주하는 만큼 유치원 개원 시기와 입주 시기를 세심하게 맞춰주시면 좋겠다"며 "무엇보다 교통 문제가 가장 신경 쓰이는 부분"이라고 말했다.이어 "먼저 입주하신 분들이 교통 문제로 고생을 많이 하실 수 있는 만큼 교통에 불만이 없도록 최선을 다해주시기 바란다"며 "교통 대책에 대해서는 경기도도 신경을 쓰겠다"고 밝혔다.출퇴근 교통대책과 관련해서는 철도와 일반 버스, 간선급행버스체계(BRT)를 연계하는 방안을 제시했다. 추 지사는 "철도나 일반 버스 노선과 BRT를 연계하는 등의 출퇴근 교통대책에 대해 집중적으로 대도시권광역교통위원회와 상의하겠다"며 정부에 대책 마련을 촉구하고 제안하겠다고 했다.특히 정부의 주택 신속공급 기조에 따라 창릉지구의 입주 물량이 늘어날 가능성을 고려해 교통과 녹지 등 기반시설을 주택 공급과 함께 확충해야 한다고 강조했다.추미애 지사는 "애초 예상했던 것보다 입주량이 훨씬 늘어나기 때문에 교통 대책도 거기에 비례하거나 그 이상의 비상한 대책이 필요하다"며 "도로도 기존에 설계한 것보다 부족해질 수 있고, 용적률이 상향되면 그에 비례해 녹지 공간 확보도 더 필요하다"고 말했다.창릉지구는 고양시 덕양구 원흥동·동산동 등 9개 동 일원 811만 9,000㎡에 3만 8334세대, 약 9만 2,000명을 수용하는 3기 신도시다. 2020년 3월 지구 지정 이후 2023년 5월 조성공사에 들어갔으며 2029년 말 준공을 목표로 하고 있다. 현재 보상률은 99%, 조성공사 공정률은 9%다.가장 먼저 입주하는 A4·S5·S6블록은 2089세대 규모로, 2024년 10월 주택공사에 착수해 현재 블록별 공정률이 40~45% 수준이다.추미애 지사는 이날 군부대 이전 대상지도 찾아 이전과 토양환경 정화사업 추진 상황을 확인했다. 창릉지구 내 군 시설 부지는 약 220만㎡로 전체 사업면적의 약 27%에 이른다. 군부대 이전과 토양정화가 지연될 경우 후속 공사 일정에도 영향을 줄 수 있어 신도시 조성의 주요 변수로 꼽힌다.현장에서는 정부가 개정을 추진 중인 토양환경보전법 시행규칙도 논의됐다. 개정안이 시행되면 공공주택사업의 경우 일정 요건을 충족할 경우 착공 여부와 관계없이 오염토양을 외부로 반출해 정화할 수 있게 된다.추미애 지사는 제도 시행에 대비해 정화 방식과 사업비 산정·분담 등 관계기관 간 협의가 필요한 사항을 미리 준비해 신속하게 사업을 추진해 달라고 당부했다.이날 현장 점검에는 민경선 고양특례시장, 김성회 더불어민주당 의원, 김용진 경기주택도시공사(GH) 사장을 비롯한 LH·GH 관계자 등이 함께했다.경기도는 앞으로 국방부와 LH, GH, 고양도시관리공사, 한국농어촌공사 등 관계기관과 군부대 이전과 토양정화 진행 상황을 지속적으로 점검하고, 창릉지구의 주택 공급과 입주에 영향을 미칠 수 있는 현안에 공동 대응할 계획이다.