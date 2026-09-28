"맞서다 장관직 잃더라도"... 장동혁, 강신철에 '반기' 주문

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 28일 오전 서울 여의도 국회 당대표 회의실에을 찾은 강신철 국방부 장관을 접견하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"설령 대통령에게 맞서다가 지금 이 국방부 장관이라는 자리에 계속 있게 되지 못하더라도 그동안 대한민국 국민들에게 답해야 될 때가 왔다."

▲"대통령에 맞서다가 장관직 잃더라도..." 강신철에 '반기' 주문한 장동혁 유성호 관련영상보기

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큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 28일 오전 서울 여의도 국회 당대표 회의실에을 찾은 강신철 국방부 장관을 접견하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

장동혁 국민의힘 대표가 강신철 신임 국방부 장관에게 이재명 대통령과 '맞서라'고 요구했다. 군 통수권자와의 충돌을 감수해서라도 안보 정책에 제 목소리를 내라며 사실상 '반기'를 들라고 공개적으로 주문한 것이다. 비무장지대(DMZ) 지뢰 추정 폭발 사고와 육·해·공군 사관학교 통합 문제를 거론하면서, "국민이 마지막 기대를 걸 수 있는 것은 국방부 장관밖에 없다"라는 압박이었다.강 장관은 장동혁 대표의 주문에 원론적인 답만 내어놓았다. 이후 기자들과 만난 자리에서는 국민의힘이 제기해온 군의 사고 축소·은폐 의혹에 대해서는 "그렇지 않다"라고 분명하게 선을 그었다.장 대표는 28일 오전 국회에서 자신을 예방한 강 장관에게 "가을이 다가왔는데 대한민국은 이미 겨울이 온 것 같다"라며 현 안보 상황에 대한 우려부터 쏟아냈다.특히 지난 21일 발생한 DMZ 폭발 사고를 두고 "만약 북한이 새롭게 매설한 지뢰에 의한 것이라면 명백한 침략 행위"라며 "묵과할 수 없는 일"이라고 말했다. 그러면서 강 장관에게 육군사관학교 생도 시절을 여러 차례 상기시키며 "전시에 내 사랑하는 전우가 적이 매설한 지뢰에 희생됐다면 내가 어떤 마음으로 싸울지, 그 마음으로 돌아가서 처리해 달라"라고 당부했다.공세의 화살은 곧 이 대통령에게 향했다. 장 대표는 "이재명 대통령은 스스로 혼자서 대한민국의 안보를 책임지기 어렵다고 생각한다"라며 "우리 국민이 마지막 기대를 걸 수 있는 것은 국방부 장관밖에 없다"라고 주장했다.문제의 발언 바로 이어서 나왔다. "때로는 대통령에게 맞서는 일이 있더라도, 설령 대통령에게 맞서다가 지금 이 국방부 장관이라는 자리에 계속 있게 되지 못하더라도"라며 "그동안 장관을 지켜준 대한민국 국민들에게 답해야 될 때가 왔다고 생각한다"라고 목소리를 높인 것.장 대표는 3군 사관학교 통합에 대해서도 "육사를 졸업한 선배 장교들과 후배 장교들, 지금 공부하고 훈련하는 후배 생도들에게 씻지 못할 아픔과 분노를 안겨주게 될 것"이라고 말했다.비공개 접견에서도 같은 주문이 이어졌다. 박성훈 국민의힘 수석대변인은 장 대표가 한민구 전 국방부 장관 사례를 들면서 "국민들이 국방과 안보는 국방부 장관에게 맡겨놔도 되겠다고 할 정도로 참군인의 모습을 보여달라"고 했다고 전했다.또 "이재명 대통령이 그릇되고 잘못된 방향으로 국방·안보 정책을 끌고 가더라도 국방장관이 직언하고 바로 설 수 있도록 해달라"고 당부했다고 밝혔다. 강 장관은 '대표님의 우려를 충분히 이해하고 그러한 우려가 없도록 조치하겠다'라는 취지로 답했다고 전했다.강 장관은 공개 접견에서 "대표님 말씀처럼 초심을 잃지 않고 장관직을 수행해 나가겠다"라며 "적에게는 가차 없고 국민에게는 사랑받는, 승리하는 대한민국 국군을 만들어 가겠다"라고 말했다.다만, 접견 직후 기자들과 만난 자리에서는 DMZ 사고를 둘러싼 야권의 의혹 제기에 거리를 뒀다.사고 현장 장병들이 북한 목함지뢰를 목격했다는 보도에 대해서는 "목함지뢰가 아니라는 그러한 진술들도 있다"라며 "특정하기 어려운 부분도 있다"라고 답했다. 이어 "현장 조사를 하고 있기 때문에 최대한 빨리 정리되는 대로 국민들께 투명하게 설명해 드리겠다"라고 밝혔다.북한이 최근 매설한 지뢰로 최종 확인될 경우에는 "합당하고 거기에 상응하는 대응과 조치가 필요하고 그렇게 해나가겠다"라고 강조했다.반면 축소·은폐 의혹에는 "그렇지 않다"라며 "지금 군이 어떤 걸 은폐할 수 있겠느냐. 저희는 투명하게 진행해 갈 것"이라고 반박했다. 현장 조사가 늦어졌다는 지적에도 "유엔사와 합참, 현장 부대가 다 상황을 평가해서 실시하는 부분"이라며 "일부러 늦게 하거나 은폐하거나 그런 것은 분명히 없다"라고 잘라 말했다.장 대표의 안보 공세는 강 장관 접견에 앞선 이날 오전 최고위원회의에서부터 이어졌다. 장 대표는 사고 현장 장병들이 북한 목함지뢰를 목격했다는 언론 보도를 거론하며 정부와 군이 조사를 지연했다고 주장했다. 그러면서 "고의적인 조사 지연, 사고 축소·은폐, 모두 대통령 지시 없이는 불가능한 일"이라며 "만약 대통령이 사고 은폐를 지시했다면 명백한 탄핵 사유"이고 "외환죄"라고까지 주장했다. 다만 대통령이 은폐를 지시했다는 근거를 이날 제시하지는 않았다.정점식 원내대표도 수위를 끌어올렸다. 그는 유엔사가 사고 당일 자료 공유와 현장 출입을 요청했지만 군이 거절했다는 의혹과 최초 보고서에서 '북한 추정 지뢰' 문구가 삭제됐다는 의혹 등을 거론하며 "군이 보인 행태는 조사가 아니라 의도적 은폐와 암장에 가까웠다"라고 주장했다. 국회 청문회와 국정조사까지 요구한 정 원내대표는 정부의 대북정책을 "대북 굴종 노선"이라고 규정하고 "도대체 북한에게 무슨 약점이 잡혔길래 알아서 조공을 바치겠다는 소리를 하는가"라고 날을 세웠다.다른 지도부도 입을 보탰다. 우재준 청년최고위원은 유엔군사령부의 현장 조사 제안을 군이 거절했다는 의혹 등을 들며 "누가 봐도 이상한 대응"이라며 의도적으로 조사를 지연한 것 아니냐고 주장했다. 임이자 정책위의장은 폭발물의 종류와 출처·매설 경위, 사고 이후 현장 조사가 늦어진 과정의 결정권자, 합참과 유엔사 사이의 협의 내용을 모두 공개하라고 요구했다.