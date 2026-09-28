울산시-전남광주시 '미래동반성장' 우호협약 체결

큰사진보기 ▲김상욱 울산시장과 민형배 전남광주특별시장이 28일 전남광주시청에서 미래동반성장 우호협약을 체결한뒤 양 지역 대표 대학들과 산업 인공지능전환 협력을 위한 업무협약을 체결했다. ⓒ 울산시 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 인터넷신문 시사울산에도 함께 게재됩니다.

울산광역시가 9월 28일 오후 3시 전남광주시청을 방문해 전남광주통합특별시와 '미래동반성장 우호협약'을, 양 지역 대표 대학들과 '산업 인공지능전환(AX) 협력을 위한 업무협약'을 체결했다.이에 울산시 관계자는 "전남광주통합특별시와 손을 잡고 자동차·에너지·문화 등 전 분야에 걸친 초광역 미래동반성장 체계를 구축한다"고 밝혔다.이번 우호협약은 김상욱 울산시장과 민형배 전남광주시장이 참석한 가운데 체결됐다.두 도시는 '울산-전남광주 인간형 로봇(휴머노이드) 기반 자동차산업 제조인공지능전환(M. AX) 지원사업'을 계기로 인공지능 기반 공장(AIDF) 구축 및 산업 인공지능전환(AX) 분야에서 긴밀히 협력하기로 했다.협약에 따르면, 현대자동차가 위치한 울산과 기아자동차가 소재한 전남광주시의 산업적 강점을 결합해 인공지능 기반 공장(AIDF)과 자율주행 기술 개발 등 미래 자동차 산업을 공동 육성한다. 아울러 정부 '메가 프로젝트' 추진에 따른 전력 수요 급증에 대응하기 위해 수소 및 이차전지 등 에너지 산업 육성에도 힘을 모은다.문화·관광 및 체육 분야의 교류도 확대된다. 예술공연과 스포츠 경기 교류를 강화하는 한편, 국내 단 두 곳(태화강국가정원과 순천만국가정원)뿐인 국가정원을 보유한 정원도시로서 '2028 울산국제정원박람회'와 '순천만 국가정원'을 연계한 관광 활성화 프로그램도 추진할 방침이다.이어 진행된 지역 대학 간 산업 인공지능전환(AX) 협력 협약은 양 지자체와 울산대학교(신동목 연구재무부총장), 울산과학기술원(UNIST, 안현실 연구부총장), 전남대학교(고성석 연구부총장), 광주과학기술원(GIST, 김용철 연구부총장) 등 4개 대학이 참여하는 6자 협약으로 추진됐다.이번 협약을 통해 각 기관은 산업 인공지능전환(AX) 관련 핵심 기술 연구와 전문 인재 양성을 위한 다각적인 협력 체계를 가동하기로 하는 등 단순 행정 교류를 넘어 대학과 산업 현장을 잇는 강력한 혁신 동력을 확보하는 계기를 마련하기로 했다.김상욱 울산시장은 "전남광주시와의 실질적 협력을 지속 강화하는 한편, 인천과는 엘엔지(LNG) 분야, 경기와는 수소에너지 분야 등 타 지자체와의 공동협력사업을 지속적으로 발굴해 '초광역 연결거점(넥서스)'을 확장해 나갈 계획이다"라고 말했다.한편 김상욱 울산시장이 이끄는 울산시 방문단은 이날 오전 국립5.18 민주묘지를 참배했다. 김 시장은 방명록에 "시민주권 참 민주세상 억강부약 마주 잡을 두손 하나 된 마음으로"라고 적었다.이어 전남대학교를 방문해 AI와 AX 협력 방안을 논의한 김상욱 시장 일행은 이어 오월어머니집과 오찬 간담회를 가졌다.