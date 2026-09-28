충북 상가 5곳 중 1곳 '텅 빈다'

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북도내 상가 공실률이 전국에서 세 번째로 높은 것으로 나타났다.28일 국회 국토교통위원회 소속 황희 의원이 한국부동산원으로부터 제출받은 자료에 따르면 올해 2분기 충북의 일반상가 공실률은 17.43%로 집계됐다. 전국 평균 공실률(13.36%)보다 4% 이상 높은 수치다.전국에서 일반상가 공실률이 가장 높은 지역은 세종시로 22.79%의 공실률을 기록했고, 대구가 17.84%로 뒤를 이었다. 충북은 세번째로 공실률이 높았고, 경북(16.66%)과 광주(16.50%) 순으로 나타났다.올해 2분기 전국 일반상가 공실률은 2021년 1분기 11.96%보다 1.40% 증가했고, 2024년 3분기 이후 7분기 연속 증가하며 악화되고 있다.충북 역시 상업용 부동산의 높은 공실 문제가 지속적으로 지적돼 왔다. 한국은행 충북본부가 지난해 발표한 자료를 보면 2025년 3분기 충북의 중대형 상가 공실률은 20.2%로 전국 평균 13.6%보다 6.6%나 높았다. 집합상가는 15.7%, 소규모 상가는 8.9%로 조사됐다.상권의 핵심으로 꼽히는 1층 상가도 상황이 녹록지 않다. 올해 1분기 도내 상가 1층 공실률은 6.4%로 전국 평균을 웃돌았다.상가 공실 증가는 소상공인 경영 악화의 바로미터다. 중소벤처기업부가 국세통계를 분석한 자료에 따르면 지난해 폐업한 사업자는 97만 5681개나 됐다.전문가들은 온라인 소비 확대와 인구·소비의 지역별 편차, 높은 임대료와 상가 공급 증가 등이 복합적으로 작용하면서 지방 상권의 공실 문제가 장기화하고 있는 것으로 보고 있다.국회 국토교통위원회 소속 황희 더불어민주당(서울 양천구갑) 의원은 "상가 공실 확대는 특정 지역만의 문제가 아니라 내수 여건과 소비 환경의 변화가 복합적으로 반영된 민생경제의 신호"라며 "소상공인 지원과 민생경제 회복 정책이 실제 민생 상황에 맞게 작동할 수 있도록 보다 세밀한 분석과 대응이 필요하다"고 지적했다.