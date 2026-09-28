충북도·청주시청 농성장 아스팔트에서 한가위 보낸 사람들

큰사진보기 ▲충북장애인차별철폐 소속 장애인들이 충북도청 앞에서 지난 12일부터 권리보장을 요구하며 천막농성을 진행하고 있다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲공공운수노조 충북평등지회 생활폐기물수거 노동자들이 청주시청 앞에서 지난 4일부터 노숙농성을 이어가고 있다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 26일 이광희 국회의원과 마재광 청주시의원, 최진아 청주시의원이 도청 앞 충북장차연 농성장을 찾아 이야기를 나누고 있다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

'모두가 따뜻한 고향을 찾아 발걸음을 옮기던 추석 명절이었지만, 누군가는 생존과 권리를 외치며 아스팔트 위에서 보낸 이들이 있다.바로 충북도청과 청주시청 앞에서 각각 천막농성과 노숙농성을 이어간 충북장애인차별철폐연대(충북장차연)와 공공운수노조 충북지역평등지부 청주환경지회 노동자들이다.충북도청 서문 앞에는 이번 한가위 연휴 기간에도 장애인들의 생존권 보장을 요구하는 천막이 굳건히 자리를 지켰다.충북장차연은 중증장애인이 사회의 일원으로서 당당히 자립할 수 있는 실질적인 안전망 체계를 촉구하며 명절 연휴 내내 천막을 지켰다.이들의 핵심 요구사항은 크게 네 가지다.△ 공공일자리 보장: '권리중심 중증장애인 맞춤형 공공일자리'의 안정적인 예산 확보와 고용 불안 없는 근무 환경 조성△ 자립생활 지원체계 강화: 장애인 자립지원사업 및 자립대기주택 체계의 안정적 구축△ 뇌병변장애인 권리 보장: 지원 조례 제정과 전문 지원센터 설치△ 여성장애인 보호망 구축: 폭력 피해 여성장애인의 자립 및 지원을 위한 전문 시설 마련농성에 참여한 한 관계자는 "장애인의 노동권과 지역사회에서 살아갈 권리는 예산 여건에 따라 선택적으로 보장돼서는 안 된다"라며 "책임자가 직접 대화와 협상에 나설 때까지 농성을 중단하지 않겠다"라고 전했다.청주시청 앞 차가운 아스팔트 바닥에서도 환경미화 노동자들의 간절한 목소리가 울려 퍼졌다.공공운수노조 충북지역평등지부 청주환경지회 조합원들은 추석 연휴 기간 가족의 품으로 돌아가는 대신 돗자리와 천막에 의지한 채 노숙농성을 이어갔다.이들은 시민들의 쾌적한 일상을 위해 새벽부터 생활계 폐기물을 수거하며 묵묵히 헌신해 온 노동자이다.노숙농성을 이어가는 이들 노동자들은 처우개선을 요구하고 있다.한편 충북장차연이 도청 앞에서 천막농성을 시작한 때는 지난 12일로 농성을 시작한 지 16일을 경과했다.공공운수노조 소속 노동자들은 지난 4일부터 노숙농성을 시작해 24일이 경과했다.