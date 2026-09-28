행동하기 시작한 AI, 브레이크는 준비됐나

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덧붙이는 글 | 이 기사는 부산포커스에도 실립니다.

고대 그리스인들은 중대한 결정을 앞두고 델포이의 신전을 찾아가 신탁(信託)을 구했다. 얼마전까지 쓰고 있는 인공지능(AI)은 현대판 델포이의 신전이었다. 우리가 묻고, 기계가 매끄러운 문장과 이미지로 대답하면, 우리는 그 '신탁'의 정확도에 감탄했다.그러나 이제 무대가 바뀌고 있다. AI는 신전의 제단에서 내려와 요술램프를 빠져나온 지니(Genie)처럼 우리 삶의 한복판에서 직접 '행동'하기 시작했다. "AI가 무엇을 대답할 수 있는가"에서 "무엇을 대신할 수 있는가"로 시대의 질문이 진화한 것이다.최근 등장하자 마자 엄청난 반향을 일으키고 있는 메타(Meta)의 '뮤즈' 같은 에이전트 AI가 그 신호탄이다. 뮤즈는 사용자의 의도를 파악해 이메일을 쓰고, 쇼핑을 하며, 일정을 예약한다. 대답하는 '도구'에서 행동하는 '대리인'으로의 변신과 도약이다. 텍스트를 생성하던 AI가 환각을 일으키면 그저 잘못된 정보와 작문에 불과하지만, 내 계좌에 접근하고 업무 시스템을 주무르는 에이전트 AI의 오류는 곧바로 현실의 재난이 된다.곧 현실화 될 피지컬 AI 같은 경우 그 오류의 재난은 더욱 심각해진다. 제조업 기반이 탄탄하고 인구 감소라는 구조적 위기에 직면한 한국에게 피지컬 AI는 분명 매력적인 구원투수다. 하지만 디지털 공간을 넘어 현실 세계를 걷고 달리는 피지컬 AI(자율주행차, 휴머노이드 로봇)가 공장과 거리에 배치되는 순간, 그 파급력은 걷잡을 수 없이 커진다. 흙으로 빚은 골렘(Golem)이 주인의 통제를 벗어날 때 어떤 일이 벌어지는지 우리는 숱한 신화와 전설을 통해 배워왔다.하지만 우리는 프로메테우스의 불을 훔쳐 오는 '속도'에만 집착할 뿐, 그 불을 안전하게 통제할 '화로'를 만드는 일에는 기이할 정도로 둔감하다. "AI를 언제 도입할 것인가"라는 조급증을 내려놓고, "AI가 우리 사회에 들어올 때 무엇을 준비했는가"를 뼈아프게 물어야 할 시점이다.당장 교육의 패러다임부터 뒤집어야 한다. 지식을 줄달음쳐 암기하는 인간은 더 이상 램프의 지니를 이길 수 없다. 정답을 맞히는 기계 부품을 양산할 것이 아니라, AI가 내놓은 답을 비판적으로 검증하고 흩어진 기술을 엮어 문제를 해결하는 '철학자'를 길러내야 한다.노동 시장 역시 마찬가지다. 기술 혁신이 기계 파괴 운동(러다이트)이라는 비극으로 이어지지 않으려면, 직업 전환을 위한 재교육을 사후적 복지가 아닌 국가의 핵심 산업 정책으로 격상시켜야 한다.가장 시급한 것은 책임의 외주화 문제다. 자율주행차가 사고를 내거나 AI가 제어하는 로봇이 치명적인 오작동을 일으켰을 때, 그 책임은 개발자, 제조사, 사용자 중 누구의 몫인가? 효율성이라는 이름으로 채용이나 의료 배분 같은 인간의 가치 판단까지 기계의 알고리즘에 떠넘긴다면, 한나 아렌트가 경고한 '악의 평범성'은 머지않아 '알고리즘의 평범성'으로 전락할 것이다.AI는 가장 효율적으로 계산을 도울 순 있어도, 결코 사회적 책임을 질 수는 없다. 산업혁명이 인간의 근육을 기계로 대체했다면, 이제 AI는 인간의 지적 판단과 행동마저 현실 세계에서 대체하려 든다. 기계가 스스로 행동하기 시작한 지금, 스핑크스의 수수께끼는 도리어 우리의 몫이 되었다. "기계에게 어디까지 권한을 위임할 것이며, 인간은 끝까지 무엇을 책임질 것인가?" 요술램프 밖으로 나온 지니는 이미 행동하기 시작했다. 이제는 우리 사회가 답해야 할 차례이다.