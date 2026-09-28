미꾸라지가 용이 됐다는 추어마을의 전설

큰사진보기 ▲남원 만행산 칠상동 보현사 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲남원 만행산 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲남원 만행산 칠상동 중턱에서 본 바람바위 ⓒ 이완우 관련사진보기

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큰사진보기 ▲만행산 아래 남원 들녘의 야림 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲만행산 아래 들녘 추어마을의 마을숲 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲남원 만행산 보현사 ⓒ 이완우 관련사진보기

卜地臨淸澗 (복지림청간)

茅茨結小庵 (모자결소암)

生涯隨分足 (생애수분족)

夢不到伽藍 (몽부도가람)



좋은 땅에 터잡아 맑은 시내를 마주하고,

띠풀과 억새로 작은 암자를 엮어 지었네.

생애는 분수를 따르니 항상 충족하고,

꿈속에서도 가람(세속의 명예나 욕심)에 이르지 않네.

큰사진보기 ▲남원 만행산 칠상동 아래의 용평제와 남원 교룡산 원경 ⓒ 이완우 관련사진보기

아침 이슬이 맺히기 시작하는 초가을의 길목, 추석 연휴를 맞아 천년의 역사와 전설을 품은 전북 남원 만행산 칠상동 계곡의 보현사(寶玄寺)를 중심으로 역사문화를 탐방하였다. 만행산은 이 지역에서 천황산 또는 천황봉이라고 널리 불리며, 더러 보현산(보현봉)이라고도 한다. 만행산 어귀의 추어마을을 지나서 용평저수지를 바라보며 한참을 올라서 보현사에 도착했다.보현사가 위치하는 만행산의 동쪽 지형은 요천(蓼川) 너머에 백두대간이 운봉고원을 돌아서 지리산으로 향하고 있다. 이 산의 서쪽은 오수 분지를 내려보고 있다. 이곳 오수분지는 장수 산서면, 남원 보절면 덕과면 사매면, 임실 오수면 지사면이 펼쳐진 제법 넓은 들과 낮은 구릉지대이다. 이 지역이 백제 시대는 거사물현이었고, 고려 시대에는 거령현이었다. 만행산의 서쪽 계곡인 칠상동(七相洞)은 예로부터 남원 고을에서 일곱 정승이 나온다는 북장군 명당 자리로 알려졌다.만행산 보현사는 남원의 향토지 <용성지(龍城誌, 1702년)> 기록에 의하면 법당, 시왕전, 나한전, 정루, 승당, 선당, 서실, 약사전, 문수전, 만월당과 조사전이 있는 큰 사찰이었다. 이 보현사에 속한 암자로 동암, 남암, 상대암이 있었다고 전한다. 남암과 동암은 청류동에 있었다고 하는데 이 청류동의 지명을 현재는 알 수 없다.보현사에서 용평저수지 위의 칠상동 계곡으로 올라갔다. 이 깊은 계곡에도 임도가 조성되어서, 깊은 계곡의 좁은 산길을 올랐던 옛날의 수고로움은 덜해졌다. 만행산에서 오수 분지 거령현의 들녘으로 성산(城山)이 분기한다. 이 성산에 백제 시대에 거령산성(居寧山城)이 있었다. 남원시 보절면과 장수군 산서면의 경계를 이루는 해발 약 400m 성산 정상 부근에 산성의 흔적이 남아 있다. 이 산성이 백제의 지방 통치 거점이자 군사 요충지였던 '거사물현(居斯勿縣)'의 치소(행정 중심지)로 추정된다.이곳 거령산성은 백제가 서진하는 가야 세력에 대항하는 거점이었고, 훗날 가야가 이 산을 전초기지로 삼았던 보루였다. 신라 시대에는 지방 군단 청웅(靑雄) 부대의 거점 산성이었다. 이 거령현 지역이 오수개 설화의 발상지이다. 거령현의 중심을 흘렀던 거령천, 영천(寧川)을 지금은 오수천이라고 한다.칠상동 높은 산등성이에 섰다. 보현사가 계곡 어귀에 자리 잡은 이 계곡의 명물은 높은 산등성이에 우뚝한 바람바위이다. 이 지역에서는 투구바위라고도 부르는데, 멀리서 보면 장군의 투구 또는 정승의 관모로 보인다고 한다. 일곱 정승이 배출되는 길지라는 풍수지리의 지형에 이 바람바위가 상징적 사물이다.이 바람바위에 가까이 가려면, 만행산의 높은 봉우리 상서바위로 올라가서 산등성이를 타고 또 내려가야 하는 산행길이 만만치 않다. 골짜기 건너편의 바람바위를 바라보는데 소나무 숲이 무성하게 자라서 바람바위가 잘 보이지 않았다.칠상동 위의 높은 곳에서 멀리 임실 오수면 시가지가 희미하게 보였다. 오수개의 고장인 이 지역은 고려 시대 거령현의 역참이 있던 곳이었다. 고려 시대 이곳 거령현의 역사적인 인물로서 이능간(李凌幹, ~1357)이 있다. 그는 원나라 황제 쿠빌라이의 외손자인 고려 충선왕의 충신으로서 반전별감이었다. 이능간은 이 지역 만행산 칠상동의 보현사가 흥성한 시기에, 몽골 제국 원(元)의 수도인 대도(현재의 베이징)를 무대로 주체적인 외교활동을 전개하였다.만행산 칠상동의 높은 임도에서 멀리 남원 교룡산이 보였다. 만행산에서 이어져 뻗어가는 천황지맥은 남원 고을의 근간이 되는 산줄기이다. 이 산줄이에 남원 고을의 교룡산이 솟았고, 남원 분지를 멀리 휘돌아 섬진강에 나란한 고리봉과 문덕봉의 산줄기로 이어진다. 만행산에서 남서쪽으로 12km 거리의 남원 고을의 도심 사찰인 선원사가 산줄기가 한참 희미한 평지에 자리하는데도, 예로부터 '만행산 선원사'라고 불렸다.만행산 높은 위치의 임도에서 칠상동 용평저수지가 보였다. 이곳 저수지 위치에 용포대(龍瀑臺)가 있었다. 이 용포대에서 떨어지는 칠상폭포 아래 깊은 소(沼)를 용연(龍淵) 또는 용동(용동)이라 하였다. 이곳 용연의 칠상폭포는 등용문이었다. 도룡(塗龍, 미꾸라지)이 이 폭포를 올라가면 여의주를 얻는 용이 되어 승천한다는 전설이 전해져 왔다.이 용포대, 용연과 칠상폭포의 유서 깊은 지형 위치에 농업 용수를 위한 용평저수지가 2007년에 준공되어 옛 유명했던 용포대 경승은 흔적이 없고 그 옛 이름만 전해지고 있다.만행산을 내려와서 용평저수지 아래에 위치한 추어마을의 우거진 숲의 정자에서 쉬었다. 이곳 보절면 도룡리의 용평마을은 남원 추어탕으로 유명한 이 지역의 대표적인 추어마을이다. 이 마을은 농촌 체험 휴양 마을로 지정되어 추어마을의 숙박과 다양한 체험도 가능하다. 현재 이 지역의 도룡리와 용동길이라는 지명이 옛날의 역사와 설화를 반영하고 있다. 남원 보절면의 명칭에도 만행산 보현사가 있는 보현방(寶賢坊)이라는 옛 이름이 반영되어 있다.남원 만행상 아래 추어마을의 우거진 마을 숲 정자에서 보현사 방향이 멀리 바라 보인다. 추어마을 물속의 진흙에서 사는 미꾸라지가 용포대 폭포를 거슬러 올라 용이 되었다는 이 지역의 전설은, 진흙으로 흐린 물에서 맑은 연꽃이 피어난다는 모티브와 상통되는 점이 있다.만행산 보현사는 고려 시대에 만항(萬恒, 1259~1319) 선사가 홀로 깊은 산속 진흙 구덩이 같은 암자(초창기 보현사)에서 치열하게 깨달음을 향한 화두를 붙잡고 수년간 진리를 구하였다.만항 선사는 승과에 장원급제하였으나, 세상의 명리를 미련 없이 벗어버렸다. 그는 여러 산과 사찰에서 수도에 전력하였다. 만항이 이곳 만행산 칠상동에 1306년에 들어와 수년 동안 수행에 전념하였다. 하루는 꿈에 계시를 받았다고 한다.이 만항 선사의 한시 내용처럼 그는 소박한 초암(小庵)에서 분수에 만족하며 세속의 번잡함과 욕망을 멀리했다. 그가 '夢不到伽藍(몽부도가람)'의 태도로 띳집 토굴에 만족하며 살았으나, 만항의 고결한 수행의 터전과 덕화를 흠모한 세상의 발길과 후원 속에 자연스럽게 가람의 기틀이 다져졌다.만항 선사가 1313년에 보현사를 창건(또는 중창)하였다는 내역이 남원 향토지인 <용성지>에 전해진다. 이후 만항 선사는 송광사(조계산 수선사)의 역대 최고 지도자 계보인 수선사 제10세 사주(社主)이자 국사(國師)로 추대되었다. 만항 선사가 입적하자, 고려 조정은 혜감국사(慧鑑國師) 시호를 내렸으며, 부도(승탑)의 호칭인 탑호는 광조(廣照)이다.꽃이 피면 그 꽃이 피는 길목으로 나비가 날아들듯, 추석 연휴를 맞아 고향을 찾은 발길은 칠상동 보현사 계곡의 굽이치는 산길과 물길을 따라 하루의 여정을 이어갔다. 세상 명리를 온전히 벗어버린 채 참다운 가치를 찾아 수행했던 혜감국사 만항 선사의 고결한 서사가, 만행산 칠상동 계곡을 스쳐 가는 초가을의 맑은 바람결에 가볍게 스며 있었다.