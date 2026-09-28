민주당-진보정당 연석회의, 혁신당은 불참... 왜?

큰사진보기 ▲진성준 더불어민주당 의원 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲신장식 조국혁신당 대표 ⓒ 남소연 관련사진보기

더불어민주당이 진보당·기본소득당·사회민주당과 정치·선거제도 개혁 등을 위한 연석회의를 연다. 조국혁신당은 5당 원탁회의 정식 재소집을 역제안하며 불참 의사를 밝혔다. 이재명 대통령이 기자회견에서 진영 내 단합을 호소한 이후에도 민주당과 혁신당의 기싸움이 이어지는 모양새다.민주당 대통합추진단 진보연대분과 위원장인 진성준 의원은 28일 오전 당 공식 유튜브 채널 '민주당티비' 생방송에서 "이번 주 첫 연석회의를 비공개로 할 예정"이라며 "회의에 나올 실무 대표가 다 정해졌다"라고 밝혔다. 진보당·기본소득당·사회민주당 측을 오는 10월 2일께 만나 ▲국회 교섭단체 요건 완화 ▲국회의원 선거 비례성 확대·강화 ▲대통령선거 결선투표제 도입 등의 이행 방안을 논의한다는 것이다.연석회의에 혁신당이 포함되지 않은 데 대해 진 의원은 혁신당이 참여를 거부했기 때문이라고 밝혔다. 한창민 사회민주당 대표 등이 민주개혁진영 원탁회의 선언에 참여한 5당이 논의의 틀을 그대로 유지하는 게 맞다는 의견을 전했고, 혁신당연대분과를 맡은 이해식 위원장을 통해 연석회의 참여를 제안했지만 혁신당이 거부했다는 것이다.혁신당 측은 곧바로 "진성준 의원의 발언은 사실관계가 매우 다르다"며 반박에 나섰다.박병언 혁신당 선임 대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 "민주당과 진보3당 TF 모임에 혁신당이 마치 사진을 찍으러 가는 것처럼 참석하는 건 적절치 않다고 생각했다"며 "원래 있던 원탁회의를 정식 재소집하는 형태로 5당이 만나는 건 어떤가 역제안한 것"이라고 말했다.이어 "정청래 대표 시기에도 민주당 제안으로 연대와 통합을 위한 위원회를 출범한 바 있는데 한차례 비공개 회의 후 없어진 상태"라며 "그때의 경험을 반추해 신뢰 회복 조치가 있기까지는 형식적인 TF에 갇힌 회동을 할 의사는 없다"고 덧붙였다.이와 관련해 진성준 의원은 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "(논의기구의) 명칭은 서로 합의해 결정하면 된다. 혁신당에서 구체적 제안을 해주시면 좋겠다"라며 "정식으로 말씀을 주시면 그에 맞춰 의논을 하면 되지 않을까"라고 전했다.다만 혁신당이 제안한 원탁회의 재가동 두고는 이견이 나온다. 지난 대선 국면에는 '내란종식'이라는 공동의 목표 아래 진보개혁 야당들과 시민사회가 참여했다. 반면 이번 논의의 목적은 국회와 선거 관련 제도 개혁이므로 추구하는 성격이 다르다는 것. 당시 야당이었던 민주당이 이번엔 집권여당으로서 약속을 이행해야 하는 입장에 놓인 것도 결정적 차이다.한 진보정당 관계자는 <오마이뉴스>에 "원탁회의 복원이라고 하면 시민사회까지 다 껴야 한다"라며 "이번 연석회의에서 논의하려는 의제와 (당시 원탁회의엔) 좀 차이가 있다"라고 짚었다.이 관계자는 "정치개혁을 위한 논의가 민주당과 혁신당의 기싸움처럼 보여지는 부분은 조금 적절하지 않다고 판단된다"라며 "일단 의제들을 놓고 초벌로 대화를 진행한 다음에 원탁회의 형식이든 정치개혁 연석회의든 논의의 틀을 확장해야 한다"라고 강조했다.한편, 혁신당은 민주당과의 합당·연대 논의의 전제 요건으로 원탁회의 선언문 약속 이행을 내건 바 있다.진성준 의원과 이날 '민주당티비'에 같이 출연한 이해식 의원은 이와 관련해 "혁신당에선 '원탁회의 때 합의한 사항들을 실천하며 연대·통합 논의를 해야 하는 거 아니냐'는 얘기를 하는 것 같다"라며 "교섭단체 요건 완화는 혁신당이나 다른 소수 야당들의 직접적인 이해관계가 있는 것이어서 좀 늦은 측면은 있지만 그래도 지금 해 가고 있는 것이니까 혁신당이 좀더 전향적으로 나오시는 게 어떨까"라고 당부했다.반면 박병언 혁신당 대변인은 "신뢰회복과 실질적 진전을 위한 충분한 교감과 물밑 작업 속에서 이뤄졌으면 좋겠다"고 했다. 실무진 단위에서 양당의 논의 틀과 의제, 일정 등을 정하는 과정 없이 자꾸 언론에 먼저 선언하는 방식으로 대화를 띄우는 방식에 문제를 제기한 것이다.범개혁세력 안에서 조롱·분열의 언어를 쓰는 세력과 결별하라고도 요구했다. 신장식 혁신당 대표는 이날 최고위원회의에서 "민주당은 갈라치기 단절을 선언하라"며 "내란 세력, 불평등과의 싸움은 도외시한 채 동지를 적으로 몰아대는 자들은 밀정이거나 장사치다. 단호하게 절연을 선언하라"고 강조했다.