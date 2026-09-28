메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

민족·국제

26.09.28 15:53최종 업데이트 26.09.28 15:53

장기하, 런던서 첫 솔로 앨범 '산산조각' 음감회

28일 주영한국문화원 주최 'K-뮤직 페스티벌' 개막 무대 앞두고 현지 팬·관계자들과 만남

원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
런던에서 열린 음감회에서 '산산조각' 솔로 정규 앨범을 소개하는 장기하
런던에서 열린 음감회에서 '산산조각' 솔로 정규 앨범을 소개하는 장기하 ⓒ 이택민
영국 현지시각 27일, 한국 대중음악계의 독보적인 아티스트 '장기하'가 영국 런던의 180스튜디오(180 Studio)에서 첫 솔로 정규 앨범 <산산조각>의 음감회를 열고 현지 팬들과 음악적 교감을 나눴다.

이번 음감회는 28일 주영한국문화원이 주최하는 '제13회 K-뮤직 페스티벌(K-Music Festival)' 개막 무대를 하루 앞두고 진행됐다. 장기하는 현장을 찾은 관객들에게 직접 신곡 및 앨범 제작 비하인드를 설명하고, 수록곡들을 함께 감상하는 시간을 가졌다.

무경계 아티스트 장기하, 2년 반 동안의 정성과 고민 담아낸 <산산조각>​

AD
"눈뜨고 코베인"의 드러머로 음악 활동을 시작한 장기하는 2008년 솔로로 발표한 싱글 앨범 '싸구려 커피'로 당대 청년 세대의 사회적·개인적 상황을 대변하며 많은 사랑과 주목을 받았다. 이후 '장기하와 얼굴들' 결성 후 10년간 활동하며 한국 록 음악의 토대 위에 독창적인 국어의 말맛을 살린 가사와 음악적 감수성을 더한 하나의 장르를 구축해 한국대중음악상 7개 부문을 수상하는 등 음악적 성취를 증명했다.

2018년 밴드 활동을 마무리한 이후에도 라디오 DJ, 연기, 모델, 오디오북 낭독 등 장르와 영역을 넘어선 도전을 이어온 그는 이번 첫 솔로 정규 앨범 <산산조각>을 통해 또 한 번 파격적인 시도를 선보였다. ​장기하는 앨범 소개 글을 통해 "마음속에서 오고 가는 것 중 가장 뚜렷한 것들을 모아 시 한 편에 옮겨 담는 것에서 시작됐다"라며 앨범의 출발점을 밝혔다.

​특히 이번 작업은 그가 쓴 시에서 비롯된 무성영화 한 편을 먼저 제작한 뒤, 편집본의 영상을 수정하지 않은 상태에서 음악을 입혀 나가는 독특한 방식으로 완성됐다. 하나의 음반과 하나의 무성영화가 짝을 이루는 형태의 앨범이 탄생했으며, 삶에 대한 끊임없는 질문과 탐구의 과정을 정성껏 담아냈다.

​"음악만 혹은 영상과 함께"... 런던서 전한 새로운 음악적 울림​

이날 음감회 현장에서 장기하는 특유의 담백하고 위트 있는 어조로 앨범 작업 과정을 풀어냈다.​ 그는 "2년 반 동안 다양한 분야의 멋진 동료들과 함께 부지런히 만들었고, 그 결과물을 드디어 여러분과 나눌 수 있어서 설렌다"라고 소감을 밝혔다. 이어, "처음부터 끝까지 음악만 한 번 그리고, 영상과 함께 또 한 번 즐겨주시면 고맙겠다, 어느 쪽이 먼저든 상관없다"라며 "이번 앨범이 여러분의 마음에 무엇을 불러일으킬지 무척 궁금하다"라고 전했다.

음감회를 성공적으로 마친 장기하는 28일 런던 이스트 런던 어스(EartH)에서 열리는 '제13회 K-뮤직 페스티벌' 개막 공연 무대에 올라 악단광칠, 릴 체리·골드부다 등과 함께 독창적인 한국 음악의 매력을 영국 관객들에게 선사할 예정이다.

한편, 2013년 제1회 K-뮤직 페스티벌에 '장기하와 얼굴들'로 참여했던 장기하는 13년 만에 다시 페스티벌 무대에 오른다. 주영한국문화원의 박효건 원장은 "올해 페스티벌은 한국 전통에 기반 한 현대음악을 비롯해, 록, 힙합, 게임 음악까지 장르의 폭을 한층 확장했다"라며 "제13회를 맞아 더욱 다채로워진 한국 음악의 현재를 영국 관객들에게 소개하고, 새로운 음악적 가능성을 함께 나눌 수 있어 뜻깊다"라고 밝혔다.

28일부터 시작되는 주영한국문화원 주최 제13회 K-music festival
28일부터 시작되는 주영한국문화원 주최 제13회 K-music festival ⓒ 주영한국문화원 제공

#영국런던#장기하#산산조각#음감회#제13회KMUSICFESTIVAL

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
이택민 (ytm707) 내방

영국에서 K소식을 전하겠습니다! 문의 ytm707@gmail.com

이 기자의 최신기사포토카드 나누고 응원봉 흔들고… 런던에서 울려 퍼진 이 노래


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기