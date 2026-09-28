장기하, 런던서 첫 솔로 앨범 '산산조각' 음감회

큰사진보기 ▲런던에서 열린 음감회에서 '산산조각' 솔로 정규 앨범을 소개하는 장기하 ⓒ 이택민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲28일부터 시작되는 주영한국문화원 주최 제13회 K-music festival ⓒ 주영한국문화원 제공 관련사진보기

영국 현지시각 27일, 한국 대중음악계의 독보적인 아티스트 '장기하'가 영국 런던의 180스튜디오(180 Studio)에서 첫 솔로 정규 앨범 <산산조각>의 음감회를 열고 현지 팬들과 음악적 교감을 나눴다.이번 음감회는 28일 주영한국문화원이 주최하는 '제13회 K-뮤직 페스티벌(K-Music Festival)' 개막 무대를 하루 앞두고 진행됐다. 장기하는 현장을 찾은 관객들에게 직접 신곡 및 앨범 제작 비하인드를 설명하고, 수록곡들을 함께 감상하는 시간을 가졌다."눈뜨고 코베인"의 드러머로 음악 활동을 시작한 장기하는 2008년 솔로로 발표한 싱글 앨범 '싸구려 커피'로 당대 청년 세대의 사회적·개인적 상황을 대변하며 많은 사랑과 주목을 받았다. 이후 '장기하와 얼굴들' 결성 후 10년간 활동하며 한국 록 음악의 토대 위에 독창적인 국어의 말맛을 살린 가사와 음악적 감수성을 더한 하나의 장르를 구축해 한국대중음악상 7개 부문을 수상하는 등 음악적 성취를 증명했다.2018년 밴드 활동을 마무리한 이후에도 라디오 DJ, 연기, 모델, 오디오북 낭독 등 장르와 영역을 넘어선 도전을 이어온 그는 이번 첫 솔로 정규 앨범 <산산조각>을 통해 또 한 번 파격적인 시도를 선보였다. ​장기하는 앨범 소개 글을 통해 "마음속에서 오고 가는 것 중 가장 뚜렷한 것들을 모아 시 한 편에 옮겨 담는 것에서 시작됐다"라며 앨범의 출발점을 밝혔다.​특히 이번 작업은 그가 쓴 시에서 비롯된 무성영화 한 편을 먼저 제작한 뒤, 편집본의 영상을 수정하지 않은 상태에서 음악을 입혀 나가는 독특한 방식으로 완성됐다. 하나의 음반과 하나의 무성영화가 짝을 이루는 형태의 앨범이 탄생했으며, 삶에 대한 끊임없는 질문과 탐구의 과정을 정성껏 담아냈다.이날 음감회 현장에서 장기하는 특유의 담백하고 위트 있는 어조로 앨범 작업 과정을 풀어냈다.​ 그는 "2년 반 동안 다양한 분야의 멋진 동료들과 함께 부지런히 만들었고, 그 결과물을 드디어 여러분과 나눌 수 있어서 설렌다"라고 소감을 밝혔다. 이어, "처음부터 끝까지 음악만 한 번 그리고, 영상과 함께 또 한 번 즐겨주시면 고맙겠다, 어느 쪽이 먼저든 상관없다"라며 "이번 앨범이 여러분의 마음에 무엇을 불러일으킬지 무척 궁금하다"라고 전했다.음감회를 성공적으로 마친 장기하는 28일 런던 이스트 런던 어스(EartH)에서 열리는 '제13회 K-뮤직 페스티벌' 개막 공연 무대에 올라 악단광칠, 릴 체리·골드부다 등과 함께 독창적인 한국 음악의 매력을 영국 관객들에게 선사할 예정이다.한편, 2013년 제1회 K-뮤직 페스티벌에 '장기하와 얼굴들'로 참여했던 장기하는 13년 만에 다시 페스티벌 무대에 오른다. 주영한국문화원의 박효건 원장은 "올해 페스티벌은 한국 전통에 기반 한 현대음악을 비롯해, 록, 힙합, 게임 음악까지 장르의 폭을 한층 확장했다"라며 "제13회를 맞아 더욱 다채로워진 한국 음악의 현재를 영국 관객들에게 소개하고, 새로운 음악적 가능성을 함께 나눌 수 있어 뜻깊다"라고 밝혔다.