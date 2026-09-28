김병주 "유엔사도 지뢰사고 현장 위험성 이해해"

▲군과 유엔군사령부가 서부전선에서 발생한 지뢰 추정 폭발 사고 현장조사를 위해 26일 비무장지대(DMZ) 내에서 기동로 확보 및 작전환경 조사 활동을 하는 모습. 2026.9.26 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기