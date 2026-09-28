김병주 "유엔사도 지뢰사고 현장 위험성 이해해"

국회 국방위원회 여당 간사인 김병주 더불어민주당 의원이 비무장지대(DMZ) 지뢰 추정 폭발 사고와 관련해 '관할 책임이 있는 유엔사가 처음에는 신속한 현장조사를 생각했지만 한국군의 현장 상황 설명을 듣고 안전 확보가 먼저라는 점을 이해했다'고 설명했다.
한동훈 무소속 의원이 제기한 '유엔사 요구를 한국군이 거부해 조사가 지연됐다'는 주장에 대해선 "사실과 전혀 다르다"고 반박했다.
"미확인 지뢰지대, 그만큼 작전 어렵다는 것을 방증"
김병주 의원은 28일 오전 오마이TV '박정호의 핫스팟'과의 전화 인터뷰에서 "유엔사령부에서는 자기 관할 책임 지역에서 사고가 났으니 당연히 신속히 현장조사를 해야 한다고 생각했고, 한국군에 빨리 하자고 얘기는 했던 것 같다"라고 말했다.
이어 "그런데 현장 상황과 수색로 개척 상황을 설명하자 본인들도 '아, 지금 들어가면 안 되겠다. 안전이 확보된 상태에서 들어가야 한다'고 이해했다"면서 "유엔사가 (현장조사를) 요구했는데 우리가 거절하고 은폐하려고 한 것처럼 얘기하는 것은 사실과 전혀 다르다"고 주장했다.
한 의원은 지난 26일 국방부 앞 기자회견에서 사고 당일 유엔사령관이 신속한 조사를 지시했고, 이튿날 유엔사 군정위가 현장 접근과 자료 제공 등을 요구했지만 한국군이 이를 거부했다는 취지의 주장을 폈다.
김병주 의원은 지뢰 추정 폭발 사고 현장조사에 시간이 걸린 이유에 대해서도 구체적으로 설명했다. 김 의원은 "비무장지대 안은 어디에 지뢰가 깔려 있는지 모르는 미확인 지뢰지대이고 길도 많지 않다"라며 "수색로가 일부 있고 나머지는 길이 없는 곳이어서 길을 내서 가려면 한 발 한 발 지뢰를 탐지해야 한다"라고 말했다.
특히 지난 27일 군과 유엔사 병력 40여 명이 오전 9시부터 일몰까지 현장조사를 실시하고도 실제 폭발 발생 추정 지점에는 도달하지 못한 점을 언급하며 "그만큼 그곳에서의 작전이 어렵다는 것을 방증한다"라고 강조했다.
김병주 의원은 국민의힘이 '정부가 북한의 눈치를 보느라 현장조사를 늦췄다'는 공세를 펴는 것에 대해서도 반박했다. 그는 "21일 사고가 난 이후 바로 22일 핵심 증거를 획득했다"며 "부상 장병들의 장구류, 화약 흔적, 수술로 제거된 파편 등 핵심 물증은 다 확보해 국립과학수사연구원에 정밀 감정을 의뢰했다"고 말했다.
그러면서 "23일에는 국방부장관이 현장을 점검했고, 24일에는 합참 작전본부장, 25일에는 합참의장이 가서 유엔사와 협의 체제를 유지했다"며 "계속 노력을 해오고 있었는데도 국민의힘은 마치 '손을 놓고 있다가 명절 이후에 하려고 한다고 한다'(고 주장한다), 이는 전혀 사실과 다르다"라고 덧붙였다.
"하루 전날 작전 공개하면 북한이 도발할 수도... 군 위태로움에 빠트려"
한편 김병주 의원은 오마이TV와의 인터뷰에서 한동훈 의원이 27일 합동 현장조사 일정을 전날(26일) 공개한 것을 두고도 재차 강하게 비판했다.
전날에도 비판 메시지를 낸 김 의원은 "하루 전날 비무장지대에서의 작전을 다 공개하면 북한이 준비하고 도발할 수도 있고, 미리 그 길에 지뢰를 깔 수도 있고 공격할 수도 있다"면서 "이것은 그야말로 북한을 이롭게 하는 이적행위이고 우리 군을 위태로움에 빠트리는 행위"라고 주장했다.
합동참모본부는 해당 조사 일정 등 작전계획을 '보안사항'이라고 밝힌 바 있다. 다만 한 의원의 공개 행위가 법률상 군사기밀 유출에 해당한다고 공식 판단한 건 아니다. 한 의원은 자신을 향해 "군사기밀을 누설하지 말라"고 하는 비판을 "적반하장"이라고 규정하고 반발하고 있다.
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