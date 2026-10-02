계간 '소치연구' 창간사

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'소치연구회'는 지방 출신으로서 거의 유일하게 조선 말기 서화계(書畵界)의 흐름에 중추적 구실을 했던 소치(小癡) 허련(許鍊 ; 1808~1893)의 작가상과 작품세계를 탐구하기 위한 목적으로 발족하였다. 다들 알고 있듯이 허련은 중세적 서화관습이 확장되는 19세기를 통해 성장한 여항문인(閭巷文人)의 일원으로, 그동안 사대부문인(士大夫文人)들에 의해 독점되어온 중세문화의 전개에 적극 참여하여 문인화(文人畵)의 창작이념과 성향을 확대하고 심화하는데 크게 기여한 인물이다.



본 연구회에서는 학술지로 '소치연구'를 발간하여 자료의 체계적인 수집과 연구를 통해 허련의 이러한 역사적 의의를 드러내고자 한다. 더 나아가 여기서 얻게 되는 성과를 바탕으로 19세기의 회화의 문화를 다각도로 조명하고자 한다. 19세기의 희화와 문화는 문인화 사상과 시·서·화 겸비 풍조의 기반 위에서 발전되고 확산되었다고 해도 과언이 아니다.



우리의 근대학문은 시서화를 분과학문(分科學問)으로 구획하고 각각의 영역만을 취급하여왔다. 이는 전통시대의 학문이 문·사·철이라는 통합적 사유구조에 바탕을 두고 변화와 발전을 거듭해온 연구는 시는 시, 서는 서, 화는 화로 분리하여 시서화의 지평을 축소하고 왜곡할 수밖에 없었던 것이다.



<소치연구>는 이러한 문제의식을 공유한 여러 분야의 전공자와 감상가·애호가들의 교류의 장으로서 활성화되었으면 한다. 그리고 이를 통해 기존의 연구방법의 틀이 개선되고 극복 되기를 희망한다. 끝으로 본 연구지 간행에 힘써주시고 도움을 주신 고문들과 부회장 이하 여러 임원과 회원의 노력에 감사드리며, 어려운 여건을 무릅쓰고 본지를 출판해주신 도서출판 학고재 우찬규 사장께도 이 자리를 빌려 사의를 표한다.





덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

소치(小癡) 허련(許鍊)연구회 회장 홍선표가 2003년 6월 무크 <소치연구>를 창간했다. 펴낸이 우한규, 펴낸 곳 도서출판 학고재다. 화가를 상대로 정기간행물을 발간하기는 쉽지 않는 일이다.창간호는 논문 '소치 허련의 〈완당초상〉에 관한 소견', '〈소치실록〉의 구성과 내용', 자료소개 '〈예림 갑을록〉 해제와 국역', '희원 이한철의 〈선유도〉와 그 주변', 부록 '허련의 가계도 / 허련 긴 년작 목록 / 허련 연보' 등이 실렸다.홍선표의 창간사다.