사위가 자처한 처가살이, 걱정은 기우였다

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큰사진보기 ▲쪽파심는 다정한 두사람늘 어디서나 서로의 편이 되어 주는 두사람, 서로의 그늘이 되어 서로를 지키는 두사람 ⓒ 김희 관련사진보기

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"아니, 딸도 없는데 사위가 혼자 장인, 장모님이랑 산다고?"

"남편이 불편하다고 하지 않아? 그게 가능해?"

"엄마, 사위가 내려와서 밥 해줘야 하고 귀찮지 않아요?"

"무슨 소리야. 나는 O서방이 같이 살아서 너무 행복해. 그냥 다 너무 좋아."

덧붙이는 글 | 이 글은 개인브런치에도 실립니다.

남편이 내 엄마와 한집살이하고 두 번째 가을이다. 지난해 1월, 남편은 퇴직한 지 5년이 지나고 구직활동에 성공했다. 그러고는 오랜 도시 생활을 정리하고 새 직장이 있는 곳으로 자리를 옮겼고, 그 곳은 자식들을 모두 멀리 도시로 내보내고 두 분만이 20년 이상 지키고 있던 처갓집(우리 집)이다.남편은 딸인 나도 없이, 장인·장모님과 함께 살면서 고령인 두 분을 살피며 새롭게 직장을 다니겠노라 선포하고는 홀로 짐을 싸 시골집으로 내려갔다. 자식들 모두 서울에 살고 있어 아무리 살갑게 고령인 부모님을 챙긴다 해도 늘 전화로만 안부 확인을 하고 돌아서며 마음 졸이는 게 고작이었다. 다들 마음만 앞섰지, 먼 거리를 제집 드나들 듯 부모님을 살피기엔 한계가 있던 터였다.그런 상황에서 남편이 시골로 내려가겠다고 했을 때 가슴 한구석을 쓸어내리는 안도감과 남편이 대신 짊어져 준 불효의 죄책감에 많이 고맙고 미안했다. 하지만 남편이 아무리 결혼한 지 30년을 친부모님처럼 따르고 잘 지냈다고 해도 백년손님인 사위와 장인, 장모 사이인데 한집살이가 말처럼 쉬운 일일까.딸인 나도 간혹 부모님과 의견이 맞지 않아 티격태격하는데 하물며 사위가 혼자 두 분을 모시고 살며 새 직장을 다닌다니... 사위라는 책임감에 혼자 속으로 불편함을 참으며 스트레스 받지 않을지, 나이 드신 부모님은 사위와의 한집살이를 환영한다고는 하지만 괜히 사위 눈치를 보며 마음 불편하시진 않을지, 딸인 나는 부모님과 남편의 따로 걱정으로 마음을 졸였다.그렇게 걱정으로 시작했던 남편의 홀로서기 한집살이가 어느덧 한 달, 두 달이 흘러 어느새 1년이 훌쩍 지나 여덟 번의 계절을 보내고, 다시 가을을 맞았다. 그리고 지난 시간 동안 내가 친정을 드나들며 보낸 걱정들은 이제는 쓸데없는 조바심이었음을 증명하듯 남편과 부모님의 일상은 조용하고 평화롭다.남들은 남편과 나의 생활 방식을 매우 의아하게 바라본다. 그도 그럴 것이, 남편이 친정 부모님과 한집살이하는 동안 나는 서울과 친정을 수시로 오가며 두 집 살림을 하고 있다. 남편은 매일 부모님과 한 식탁에서 밥을 먹고, 정작 딸인 나는 시간이 날 때만 며칠씩 시골로 내려가는 이상한 형태의 주말부부인 셈이기 때문이다.다들 고개를 갸웃거리며 걱정 반, 호기심 반으로 묻곤 한다. 요즘 세상에 보기 드문 광경이기도 하거니와 딸인 내가 중간에 빠져 있고 사위가 그것도 혼자 처가살이를 자처하고 나섰으니 남들 눈에도 희한하게 보이는 것도 당연하다. 하지만 사람들의 걱정, 호기심 어린 시선과는 달리, 정작 그 집에서 세 사람은 나름의 규칙과 질서를 나누며 자연스럽고 다정하게 잘 지내고 있다.얼마 전, 엄마에게 슬며시 물었다.엄마는 쓸데없는 소리 하지 말라는 식으로 단호하게 선을 그으며 환하게 웃으셨다.사실 엄마는 남편을 단순히 사위라는 두 글자 이상의 마음을 내주고 있다. 남편이 가정형편이 어려웠던 처가의 처제와 처남을, 신혼살림 때부터 마다하지 않고 거두어 먹이고 공부시켰기 때문이다. 둘이 벌어 먹고 살기도 빠듯했던 신접 때부터 군소리 없어 처가 식구들을 품어주었던 사위의 고마움을 엄마는 평생 가슴에 깊이 새겨두고 계셨다. 엄마는 이제라도 당신의 자식들을 거두어 준 고마움을 사위에게 조금이나마 갚을 수 있어 오히려 너무나 감사하고 고맙다고 하셨다. 젊은 날의 사위는 처가의 동생들을 품어주었고, 세월이 흘러 다시 장모는 사위의 제2의 인생을 응원하며 쉼터를 내주고 있는 것이다.나는 엄마의 딸로, 남편의 아내로, 이 두 사람을 보면서 세월을 뛰어넘어 서로의 삶을 다정하게 보듬어주는 '가족'이라는 인연이 얼마나 소중하고 고마운 것인지 새삼 가슴 시리게 깨닫곤 한다.북적거렸던 명절 연휴가 끝난 28일 아침, 밭에서 쪽파를 심는 두 사람을 가만히 바라본다. 피 한 방울 섞이지 않은 남으로 만나, 서로 다른 세월을 살아온 이들이 '가족'이라는 이름으로 묶여 이토록 깊이 서로를 보듬을 수 있다는 사실이 눈물 나게 고마웠다.요즘처럼 타인과의 관계가 점점 팍팍해지고 가족의 의미마저 이해타산으로 옅어지는 세월에, 서로의 오랜 헌신을 기억하고 쉼터가 되어주는 엄마와 남편은 내게 진정한 가족의 의미가 무엇인지 일깨워주는 본보기이기도 하다.두 사람이 맞는 두 번째 가을, 남들은 딸도 없이 사위와 장모가 함께 사는 모습을 의아하게 바라볼지 모르지만, 실제 혈육보다 끈끈한 이해와 고마움으로 서로의 삶을 든든하게 지탱해 주고 있다. 서로에게 기꺼이 그늘이 되어주는, 이 소중한 인연 덕분에, 나의 이번 가을은 그 어느 때보다 더 풍성하고 따뜻하다.