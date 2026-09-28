미국과 중국 간의 해묵은 골칫거리 '대만 문제'

역사에 남다른 애착을 가진 '히스토리텔러'입니다. 국내와 해외의 주요 역사 이야기를 재미있게 전달해 드리겠습니다.





큰사진보기 ▲대만 해협을 둘러싼 미국과 중국 간의 갈등은 70여 년이 지난 현재에도 계속되고 있다. ⓒ AI 생성이미지 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

전 세계의 이목을 집중시켰던 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 미중 정상회담이 지난 24일(현지시각) 종료됐다. 정상회담 이후 양 측은 공식 발표를 통해 이번 회담의 성과를 강조했지만, 핵심 현안에서는 적지 않은 온도 차가 확인됐다.대표적인 현안은 '대만 문제'였다. 시 주석은 트럼프 대통령에게 대만 문제에 대한 입장 변경을 요구했다. 대만 독립을 '지지하지 않는다'는 기존의 입장에서 '반대한다'로 변경하라고 압박한 것이다. 하지만 트럼프 대통령은 대만 독립을 지지하지 않으며 대만에 방어용 무기를 제공한다는 미국의 기존 입장을 재확인한 것으로 알려졌다.데이비드 퍼듀 중국 주재 미국 대사는 27일(현지시간) 미 폭스뉴스와의 인터뷰에서 "도널드 트럼프 대통령은 내가 지금까지 본 누구보다도 대만(문제)에 단호하다"고 밝혔다. 그러면서 "우리는 (대만에 미국이 방어용 무기를 제공하도록 한) '대만관계법', '3대 공동성명', '6대 보장'을 지지한다. 우리는 (대만)독립을 지지하지 않으며 (중국의) 강압도 지지하지 않는다"고 덧붙였다. 여전히 대만을 사이에 놓고 미국과 중국 간의 갈등이 상존하는 상황이다.대만 해협을 둘러싼 미국과 중국의 갈등은 1949년 '국공 내전'의 결과에서 출발했다. 마오쩌둥이 이끄는 중국 공산당이 본토를 장악하자, 장제스가 이끄는 국민당 정부와 국민혁명군은 대만으로 이동했다. 이후 중국 본토에는 중화인민공화국이, 대만에는 중화민국 정부가 자리 잡으면서 양안은 서로 다른 정치 체제로 분리됐다.당초 미국이 대만 문제에 적극적으로 개입했던 것은 아니었다. 그러나 1950년 한국전쟁이 발발하면서 상황이 달라졌다. 미국은 전쟁이 대만 해협으로 확산되는 것을 막기 위해 제7함대를 대만 해협에 투입했다. 이 조치는 중국 공산당의 강한 반발을 불러왔고, 대만을 둘러싼 미·중 대립을 냉전의 주요 군사적 갈등으로 끌어올렸다.1954년 대만 해협 위기가 고조되자, 미국은 대만과 상호방위조약을 체결했다. 1955년에는 미국 의회가 이른바 '포모사 결의'를 통해 대통령에게 대만 방어를 위한 광범위한 권한을 부여했다. 1958년 중국군이 대만이 통제하고 있던 진먼과 마쭈를 포격하자, 미국은 대만군에 대한 보급을 지원하면서 중국의 군사 행동을 억제했다.이 시기 대만은 단순한 섬 하나가 아니라 미국과 중국이 군사적으로 직접 충돌할 수 있는 냉전의 최전선이었다. 미국 입장에서는 대만이 중국 공산주의 세력에 넘어갈 경우 동아시아에서 미국의 전략적 입지가 약화될 수 있다는 우려가 있었다. 반면 중국은 대만을 국공내전 이후 남은 문제이자 중국의 주권·영토 문제로 규정했다.그런데 1960년대 후반부터 미국과 중국의 관계에 변화가 나타났다. 미국은 소련과의 냉전 경쟁 속에서 중국과 관계 개선을 추진했다. 중국 역시 소련과의 갈등이 심화되면서 미국과 관계 개선 필요성을 느꼈다. 결국 1972년 리처드 닉슨 대통령이 중국을 방문하면서 미·중 관계 정상화의 길이 열렸다.양국이 발표한 '상하이 공동성명'에서 대만 문제는 가장 중요한 쟁점 가운데 하나였다. 중국은 대만이 중국의 일부라는 입장을 재확인했고, 미국은 중국 측의 입장을 인지하고 이의를 제기하지 않는다는 취지의 표현을 사용했다. 동시에 미국은 대만 문제의 평화적 해결을 강조했다. 이후 미국은 중국과의 공식 관계를 수립하면서 베이징 정부를 중국의 유일한 합법 정부로 인정했다.하지만 미국 의회는 같은 해 '대만관계법(Taiwan Relations Act)'을 제정했다. 대만관계법은 미국이 대만에 방어적 성격의 무기를 제공하는 것을 명시했다. 또한 대만의 안보나 사회·경제 체제를 위협하는 무력이나 강압에 대응할 수 있는 능력을 유지하는 것을 미국의 정책으로 규정했다.이 때문에 미국의 대만 정책은 독특한 형태를 갖게 됐다. 중국과는 공식 외교관계를 유지하면서 대만과는 비공식 관계를 발전시키고, 대만의 방어 능력을 지원하지만 중국이 대만을 공격할 경우 미국이 반드시 군사적으로 개입한다고 명시하지 않는 방식이다. 이를 흔히 '전략적 모호성(strategic ambiguity)'이라고 부른다. 오늘날까지 미국은 대만에 대한 군사적 지원 가능성을 열어둠으로써 중국의 무력 사용을 억제하는 동시에, 대만이 일방적으로 독립을 선언해 현상을 변경하는 것을 경계하고 있다.미국은 중국을 크게 의식하면서도 대만을 포기하지 않고 있다. 미국이 대만을 중시하는 이유는 하나로 설명하기 어렵다. 크게 보면 지정학·동맹·경제·반도체 측면에서 이해할 수 있다는 분석이다. 우선 대만이 중국의 태평양 진출을 견제할 수 있는 전략적 위치에 자리 잡고 있기 때문이다. 대만은 중국 본토와 일본·필리핀 사이에 위치하고 있다. 동아시아 해상 교통로와도 맞닿아 있다. 만약 중국이 대만을 군사적으로 장악할 경우 서태평양에서 중국군의 활동 반경과 전략적 영향력이 커질 수 있다는 분석이 나온다. 미국이 대만 해협의 평화와 안정을 지역 안보의 중요한 문제로 보는 이유다.대만 문제는 대만 하나만의 문제가 아니라 미국의 동아시아 동맹 체계와도 연결돼 있다. 대만 해협에서 무력 충돌이 발생한다면 일본과 필리핀 등 주변국의 안보에도 영향을 미칠 가능성이 크다. 특히 대만과 일본의 남서부 섬들이 지리적으로 가깝기 때문에 대만 해협의 군사적 긴장은 일본의 안보 문제로 직결될 수 있다. 따라서 미국으로서는 대만 해협의 현상 변경이 동아시아 동맹구조 전체에 어떤 영향을 미칠 지를 고려할 수밖에 없다.대만 해협은 중국과 동아시아를 연결하는 중요한 해상 교통로 가운데 하나다. 이곳에서 군사적 충돌이 발생하면 선박 운항과 물류, 보험료, 에너지 수송 등 국제경제에 상당한 타격을 줄 가능성이 있다. 미국이 대만 해협의 평화와 안정에 관심을 갖는 것은 군사적 이유 뿐 아니라 세계 경제의 안정성과도 관련돼 있다.미국 입장에서 대만의 중요성이 커진 또 하나의 이유는 첨단 반도체 산업이다. 대만에는 세계적인 반도체 제조 역량이 집중돼 있으며, 특히 TSMC는 글로벌 반도체 공급망에서 핵심적인 위치를 차지하고 있다. 대만 해협에서 무력 충돌이 발생하면, 반도체 공급망이 심각하게 흔들릴 가능성이 있다. 따라서 오늘날 대만 문제는 냉전시대처럼 단순한 군사·이념 문제가 아니라 AI·반도체·첨단산업을 둘러싼 경제안보 문제로까지 확대됐다.대만 해협에서의 미·중 갈등은 1949년 국공 내전에서 시작됐지만, 현재는 훨씬 복잡한 국제정치 문제로 발전했다. 중국에게 있어 대만은 국가통일과 주권의 상징이다. 미국에게 있어 대만은 동아시아 안보체계와 서태평양 전략, 경제안보가 교차하는 핵심 지역이다. 대만 역시 단순히 미·중 양국 사이에 놓인 객체가 아니다. 민주주의 체제를 발전시키면서 독자적인 정치·경제 시스템을 구축했고, 미국과 중국 사이에서 자신의 안보와 국제적 공간을 확보하려 하고 있다.그래서 대만 해협의 갈등은 쉽게 해결되기 어렵다. 1972년 미·중 화해와 1979년 수교를 통해 대만 문제를 외교적으로 관리하는 틀이 만들어졌지만, 이 문제 자체가 해결된 것은 아니었다. 오히려 중국의 국력이 커지고 미·중 전략경쟁이 심화하면서, 대만은 다시 양국 관계의 가장 민감한 핵심 의제로 부상하고 있다.