라면 한 그릇이 동네의 문턱을 낮추는 법

큰사진보기 ▲내 손으로 끓이는 한 그릇그릇방문자가 라면을 골라 조리기에 올린다. 이곳에서는 라면을 먹은 뒤 냄비를 씻고 다음 사람을 위해 자리를 정리한다. ⓒ 김주영 관련사진보기

큰사진보기 ▲“배고프면 들어오세요” 골목의 열린 문서울 은평구 역촌동 ‘우리가함께라면’. 누구나 형편을 설명하지 않고 들어와 라면 한 그릇을 끓여 먹을 수 있다. ⓒ 김주영 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲누군가를 위해 남겨둔 자리‘우리가함께라면’은 주중에는 무료 라면카페이자 동네 쉼터로 쓰인다. 비어 있는 식탁은 주민이 쉬거나 자신의 활동을 펼칠 자리가 된다. ⓒ 김주영 관련사진보기

큰사진보기 ▲'우리가 함께라면' 공간을 운영중인 박상현 목사교회가 문을 열고 지역 단체와 주민들이 라면과 각종 물품을 보탠다. 작은 기여가 모여 다음 사람의 한 그릇으로 이어진다. ⓒ 김주영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 은평시민신문 및 네이버블로그(지구별시골쥐)에도 실립니다. 프리랜서 저널리스트 김주영 기자 jootime@naver.com

지난 17일 서울 은평구 역촌동 골목에서 '누구나 라면이 공짜'라는 안내문을 재차 확인 후 문을 열고 들어가 봤다(이밖에도 아침과, 저녁 여러 차례 방문해 카페를 둘러봤다-기자주). 최근 라면 두 박스를 구입했고, 그 중 하나를 기증할 예정이라고 알려준 이웃 소개로 찾아온 곳, '우리가함께라면(서울 은평구 역말로 100 1층)'이다. 처음에는 이름을 적어야 하나, 왜 왔는지 설명해야 하나 싶었다. 그럴 필요가 없었다. 주방에 들어가 라면 한 봉지를 골라 냄비에 넣고 조리기 버튼을 누르면 됐다.면이 익는 동안 공간을 둘러봤다. 누군가는 식탁에 앉아 쉬고, 벽에는 이웃들이 그린 그림이 걸려 있었다. 원두커피를 내릴 수도 있었다. 라면을 다 먹은 사람은 안내문을 따라 냄비를 씻고 자리를 정리한다. 다음 사람을 위해 라면 한 봉지를 놓고 가는 것도 좋지만, 그것이 이용의 필요 조건은 아니다.'우리가교회'가 운영하는 이곳은 주중에는 무료 라면 카페이자 동네 쉼터로, 일요일에는 예배 공간으로 쓰인다. 평소 라면을 먹으러 왔다고 예배에 참석해야 하는 것은 아니다. 박상현 목사는 교회가 동네와 함께 살아가는 방법을 고민하다 이 문을 열었다. 그가 인터뷰에서 꺼낸 비유는 의외로 소박했다. 동네 미용실이 머리를 자르는 곳으로 이웃 곁에 있듯, 교회도 자신이 할 수 있는 일을 하며 이웃 곁에 있으면 된다는 것이다.돈을 받지 않는다고 해서 누구나 선뜻 문을 여는 것은 아니다. 박 목사와 이야기를 나누며 '공짜 라면'이 오히려 누군가에게는 망설임의 이유가 될 수 있다는 점을 들었다. 돈이 없어서 왔다고 보이면 어쩌나. 들어가면 다른 것을 권하지 않을까. 실제로 이곳을 식당으로 알고 들어왔다가 무료라는 설명을 듣고는 다음에 오겠다며 발길을 돌린 사람도 있었다고 한다.그래서 이곳은 방문자를 '도움받는 사람'으로 구분하지 않는다. 출출한 청소년, 잠시 앉아 있고 싶은 어르신, 동네를 지나다 들른 주민이 같은 방식으로 라면을 끓인다. 자신의 사정을 증명하는 절차가 없으니, 한 그릇을 먹는 일이 특별한 사건이 되지 않는다.라면은 거창한 메뉴가 아니다. 박 목사는 오히려 그 점에 주목했다. 제공하는 쪽도, 먹는 쪽도 큰 부담 없이 이어갈 수 있고, 근처 식당과 경쟁하는 식사 공간을 만들고 싶지도 않았다는 설명이다.'우리가 함께라면'에서 인상 깊었던 것은 빈자리였다. 식탁이 비어 있으면 누군가는 숙제를 펼치고, 다른 누군가는 커피를 마시며 숨을 고른다. 박상현 목사는 공간을 프로그램으로 빽빽하게 채우지 않으려 한다. 주민이 쉬고 싶을 때 쉬고, 해보고 싶은 일이 생겼을 때 그 일로 채울 수 있도록 자리를 남겨두는 것이다.보드게임을 좋아하는 주민들은 이곳에 모여 직접 게임을 만들고 있다. 소재는 은평의 역사에서 찾았다. 조선 시대 공문서와 긴급한 소식을 전하던 파발의 길목, 구파발이다. 주민들은 파발이 길을 따라 소식을 전하던 여정을 게임으로 옮겨 보고 있다. 주요 지역에 도착하면 어떤 임무를 받을지 특수카드를 구상하고, 매주 모여 규칙을 시험하며 고친다. 아직은 함께 만드는 과정에 있지만, 동네의 취미가 동네의 역사를 새롭게 이야기하는 방법이 된 셈이다.이 공간에는 그림도 걸린다. 본 기자가 방문했을 때는 물과 여름을 주제로 한 작품들이 벽을 채우고 있었다. 시원한 바다 그림을 보고 방명록을 넘기다 한 문장에 눈길이 멈췄다. "여름을 여기서 휴가로 마무리합니다. 가을로 출근합니다." 라면을 먹으러 들어온 사람이 잠시 그림을 보고, 낯선 이의 계절을 읽고 가는 곳. 이곳에서 전시는 일상과 떨어져 있지 않았다.전시는 인근 복지관의 사업과 지역 수채화 모임, 공간을 내어준 교회가 만나 가능해졌다. 박 목사는 처음에는 그저 벽을 내어준다고 생각했지만, 전시가 끝나 그림을 떼자 빈 벽이 허전했다고 했다. 공간을 채운 것은 작품뿐만이 아니었다. 그림을 그린 사람의 이야기와 그 앞에 멈춰 선 이웃도 함께 들어온 것이다.박 목사에게도 그 만남은 변화를 남겼다. 누군가를 보면 '내가 도와줘야 한다'고 먼저 생각하던 때가 있었지만, 이제는 이곳을 자주 찾는 작가와 편하게 인사하는 사이가 됐다고 한다. 필요한 지원은 여전히 필요하다. 그와 함께 동네에 아는 사람이 하나 더 생기고, 자신의 그림을 걸어둘 곳이 생기는 일도 한 사람의 삶을 넓힌다. '우리가 함께라면'이라는 이름은 그래서 라면 한 그릇에서 끝나지 않는다.작은 교회가 문을 열었지만, 이 공간을 지탱하는 사람은 훨씬 많다. 라면 조리기 세 대는 지역 감리교회 연합 조직들이 기증했다. 주민들은 라면뿐 아니라 반찬과 간식을 놓고 간다. 박 목사가 그린 지속의 방식도 이와 닮았다. 교회가 시작한 일에 이웃이 마음을 보태고, 복지기관과 지역사회가 각자 할 수 있는 역할로 연결되는 것이다. 내가 오후에 방문했을 때는 장애인복지관의 일자리 지원을 받아 공간을 청소하는 어르신도 만났다.물론 라면 한 그릇이 충분한 식사를 대신할 수는 없고, 편안한 쉼터가 일자리나 돌봄 서비스를 대신할 수도 없다. 다만 도움이 필요할 때 어디로 가야 할지 막막한 사람에게, 또 동네에서 편히 머물 곳을 찾는 사람에게 이 골목의 열린 문은 하나의 시작점이 된다.라면을 먹고 나면 냄비를 씻고 자리를 정리한다. 처음에는 무료로 먹어도 되는지 망설였던 사람도 몇 번 오가다 보면 다음 사람의 자리를 살피게 될지 모른다. 여유가 생긴 날에는 라면 한 봉지를 놓고 갈 수도 있다. '우리가 함께라면'의 환대는 그런 작은 움직임 속에서 이어진다. 누군가 문을 열어두고, 누군가 라면을 보태고, 또 누군가는 깨끗한 냄비를 남긴다. 다음 사람이 자신의 형편을 설명하지 않고도 들어올 수 있도록.