붉음과 푸름, 화살나무 한 그루가 말하는 것

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큰사진보기 ▲말랭이 마을의 단풍푸름과 붉음이 버팀과 수긍을 말하는 듯. ⓒ 유경선 관련사진보기

'버틸 것인가, 수긍할 것인가?'

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낮고 비탈진 산자락, 좁은 골목을 따라 낡은 지붕들이 옹기종기 어깨를 맞대고 있는 군산 신흥동 말랭이 마을에 가을이 깊어지고 있다. 찬 바람이 옷깃을 여미게 하는 계절이 오면, 말랭이 마을은 도시의 여느 곳보다 먼저 계절의 변화를 차분히 고지한다. 굽이치는 골목길을 따라 오르다 보면 마을 곳곳에 서 있는 감나무마다 주황빛 결실이 가득 열려 풍요로운 가을의 풍경을 연출한다. 가지가 무거울 정도로 주렁주렁 매달린 감들은 다가올 겨울을 예고하면서도, 꿋꿋이 이 자리를 지켜낸 마을의 세월을 상징하듯 묵직한 존재감을 드러낸다.말랭이 마을의 한 모퉁이에서 만난 작은 화살나무 한 그루는 유독 길손의 발걸음을 오랫동안 멈춰 세운다. 이 나무는 계절의 경계에서 아주 특별한 다툼이자 화해를 보여주고 있다. 나무를 가만히 들여다보면 가을이라는 계절이 단번에 찾아온 것이 아님을 알 수 있다. 가지 전체를 둘러싼 잎사귀의 절반 이상은 여전히 여름의 푸르름을 진하게 머금고 있다. 햇살과 바람을 집요하게 잡아가며 "아직은 나의 계절"이라고 외치는 듯한 푸른 잎들의 기세는 자못 비장하기까지 하다. 끝까지 녹색을 잃지 않으려는 그 고집은 세월의 풍파 속에서도 마을을 지켜온 사람들의 '버티는 삶'을 닮았다.반면, 푸른 잎사귀들 사이사이를 비집고 나와 선명하게 빛나는 불꽃 같은 붉은 잎들이 있다. 서리가 내리고 찬 바람이 불어오는 자연의 이치를 기꺼이 받아들인 잎들이다. 저항 없이 제 몸을 물들이며 다음 계절을 향해 몸을 던지는 그 붉은빛은 단호하면서도 평온하다.이 하나의 정원수 안에서 펼쳐지는 푸름과 붉음의 대치. 그것은 단순히 한 해의 끝자락에서 벌어지는 식물 생태의 현상이 아니다. 그것은 세월을 마주하는 인간의 본질적인 태도에 관한 질문이며, 변화의 갈래에 선 우리 모두의 초상이다.말랭이 마을의 역사 자체가 바로 이 질문에 대한 거대한 답안지다. 가파른 비탈길에 돌을 쌓고 흙을 메워 만든 좁은 집들, 사람이 겨우 지나갈 만한 골목길은 시련에 맞서 끝까지 삶을 버텨낸 사람들의 흔적이다. 전쟁의 상흔과 가난이라는 혹독한 계절 속에서도 사람들은 서로의 체온에 의지하며 푸른 잎처럼 모질게 버텼다.그러나 동시에 그들은 수긍하는 법도 배웠다. 거스를 수 없는 세월의 흐름과 순리를 받아들이며, 낡아가는 지붕을 보수하고 비탈길을 쓸어내렸다. 주렁주렁 열린 감나무의 감들이 바람에 흔들리면서도 마침내 단맛을 품은 곶감과 홍시로 익어가듯, 마을 사람들은 삶의 팍팍함을 기꺼이 수긍하며 그것을 삶의 지혜와 넉넉한 인심으로 승화시켰다.마을 길가에 붉게 물든 잎들은 자신이 떨어져 흙으로 돌아갈 것을 알면서도 가장 화려한 빛깔을 내뿜는다. 변화를 받아들이는 수긍이 결코 패배나 포기가 아니라, 더 깊고 숭고한 결실을 위한 아름다운 완성임을 온몸으로 증명하고 있는 것이다.오늘날을 살아가는 우리 역시 늘 이 두 가지 선택 사이에서 갈등한다. 불확실한 미래와 뜻대로 되지 않는 현실 앞에서 치열하게 저항하며 버텨내야 할 때가 있는가 하면, 때로는 힘을 빼고 흐름에 몸을 맡기며 담담히 수긍해야 할 때도 있다.말랭이 마을의 가을은 어느 한쪽만을 정답이라 강요하지 않는다. 만약 온 나무가 순식간에 붉게 물들어 버렸다면 그 풍경은 다소 허전했을지 모른다. 반대로 푸른빛만을 고집하다 서리를 맞아 시들어버렸다면 그 또한 처량했을 것이다. 푸른 잎의 당당한 '버팀'과 붉은 잎의 아름다운 '수긍'이 서로를 빛내주며 어우러져 있기에, 이 가을 풍경은 그토록 눈부시고 깊은 울림을 준다.풍성하게 열린 감나무 가지 아래, 붉고 푸른 경계를 지나는 바람 소리가 정겹다. 가을이 깊어 가는 말랭이 마을 골목길에서 우리는 마음속 켜켜이 쌓인 질문에 대한 답을 찾아본다. 버티는 열정과 수긍하는 지혜, 그 두 마음이 조화롭게 어우러질 때 비로소 우리 삶의 가을도 아름답게 익어가는 것이라고 말이다.