명절 후 살 빼겠다고 헬스장부터? "잠부터 되돌리세요"

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

간호사로 일하며 3040 여성의 생활습관 전반을 코칭하는 사람입니다. 건강한 방식으로 사는 이야기를 이어가 볼게요.

"명절 연휴 내내 너무 합리화했어요. 연휴만 먹고 말자 다짐했는데 오늘도 똑같이 먹고 있는 제 모습이 너무 한심해서, 오늘부터 진짜 독하게 하려고요. 헬스장도 3개월 끊었어요."

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"선생님, 저 헬스장 이틀 가고 못 갔어요. 몸이 천근만근이라 오늘은 도저히 못 일어나겠더라고요. 역시 저는 의지가 없나 봐요."

"요 며칠 몇 시에 주무셨어요?"

"연휴 내내 새벽 2시 넘어서 잤어요. 다음 날 출근 안 해도 되고 모처럼 쉬는 날이니까요. 근데 그게 이거랑 무슨 상관이에요?"

"요 며칠 먹는 양이 늘어서, 지금 적게 먹고 싶어도 몸은 많이 먹던 리듬을 기억하고 있어요. 여기에 잠까지 부족하면 하루 종일 먹고 싶다는 생각이 계속 들어요. 지금 필요한 건 적게 먹고 운동하는 게 아니라, '아, 내가 요 며칠 많이 먹어서 계속 당기는구나. 잠도 부족했으니, 오늘은 원래 더 어려운 날이야' 하고 알아차리는 거예요. 오늘은 어제보다 딱 한 숟갈만 덜 먹는 거로 잡고, 대신 잠드는 시간을 조금만 앞당겨 봐요."

"그걸로 돼요? 운동 안 가도 돼요?"

덧붙이는 글 | 이 글은 향후 저자의 책 등 다른 창작물에 일부 활용될 수 있습니다.

추석 연휴가 끝나면 이런 연락이 많이 옵니다.그리고 사흘 뒤, 어김없이 이런 메시지가 옵니다.독하게, 이번이 마지막, 올해 안에는. 이런 다짐을 세게 할수록, 어쩌면 진짜 변화에서는 더 멀어질지도 모릅니다.저는 위로 대신 질문을 하나 드렸습니다.답이 조금 늦게 왔습니다.많은 분이 명절이 끝나면 가장 먼저 몸을 움직이려고 합니다. 헬스장을 끊고, 식단을 확 줄이고, 1만 보 걷기를 시작하죠. 그런데 정작 며칠째 무너져 있던 수면 리듬은 그대로 둔 채로요.마음은 당장 전력 질주하자고 하는데, 몸은 아직 회복할 준비가 안 돼 있어요. 이 순서가 어긋나면 며칠 못 가 몸이 먼저 멈추고, 몸이 멈추면 아무리 애써도 마음은 따라 잡히지 않습니다.잠이 부족하면 음식을 따져보고 판단하는 힘은 떨어지고, 고칼로리 음식은 더 당기게 됩니다. 잠을 못 잔 날 '의지'로 버티기 어려운 건, 의지가 약해서가 아니라 몸과 뇌가 그렇게 반응하기 때문이에요.그래서 저는 헬스장 얘기 대신 이렇게 말씀드렸어요.회원님 답장에는 당황한 기색이 묻어났습니다.되냐 안 되냐보다, 순서의 문제예요. 명절 후 되돌리기는 보통 이런 순서로 무너집니다. 수면 리듬이 무너진 채로 → 갑자기 강도 높은 운동을 시작하고 → 며칠 못 가 몸이 못 버텨 멈추고 → 그걸 의지 부족이라고 해석하고 → 아예 손을 놓아버립니다.그러니 반대로 가야 합니다. 잠부터 되돌리고, 그다음에 아주 작은 것부터 하나씩 얹는 거예요. 잠이 잡히면 식욕 신호도 한결 잦아듭니다. 잠이 부족하면 몸은 모자란 에너지를 가장 빠른 방법, 즉 음식으로 메우려 하거든요. 그 신호를 의지로 꾹 누르는 것보다, 신호 자체를 줄이는 게 먼저예요.그래서 이번 주는 헬스장이 아니라, 잠드는 시간을 30분만 당기는 것부터 시작해 보세요. 그다음은 하루 10분 걷기, 운동은 그 이후입니다. 명절 후 되돌리기는 무언가를 갑자기 많이 하는 게 아니에요. 순서를 바로잡는 일입니다.하나, 갑자기 운동을 늘리지 마세요. 몸은 아직 회복 중일 수 있어요.둘, 갑자기 식사량을 줄이지 마세요. 어제보다 딱 한두 숟갈만 덜어보세요.셋, 무엇보다 잠부터 돌려놓으세요. 나머지는 그다음입니다.사실 이 글을 쓰는 저도 지금 수면 부족 상태입니다. 해외에서 새벽 비행기를 타고 막 돌아왔거든요. 아까부터 입이 자꾸 당겨서, '아, 잠이 모자라서 그렇구나' 하고 따뜻한 물 한 잔을 들고 앉았습니다.사흘 만에 헬스장을 못 가게 된 건 의지가 없어서가 아니에요. 순서가 거꾸로였을 뿐입니다. 오늘 밤, 30분만 일찍 누워보세요. 되돌리기는 거기서부터 시작됩니다.