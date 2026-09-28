교육교부금 축소에 민주노총 "강탈 수준"

큰사진보기 ▲정근식 대한민국교육감협의회장(서울시교육감, 왼쪽 3번째)과 양경수 민주노총 위원장(윈쪽 4번째)이 28일 오전 11시 서울시교육청에서 정책간담회를 열고 "교육재정 사수 투쟁!"이라고 외치고 있다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

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"기획예산처는 교육 현장의 변화를 전혀 모른다. 기획예산처는 교육 현장의 이야기를 들었으면 좋겠다. (AI·디지털 교육 환경으로 오히려 투자를 확대해야 하고, 교육 돌봄의 수요가 확대된) 달라진 학교에 대한 이해가 정말 부족하다."

큰사진보기 ▲28일 오전 11시, 교육감협의회(서울시교육청)와 민주노총이 서울시교육청에서 ‘교육교부금 개편안 반대와 교육자치·교육재정 위기 대응을 위한 정책간담회’를 열고 있다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

정부가 추진하는 유초중고 교육재정인 지방교육재정교부금(아래 교육교부금) 축소에 양경수 전국민주노동조합총연맹(아래 민주노총) 위원장이 "정부의 교육교부금법 개정은 강탈 수준"이라고 강하게 비판했다. 이에 대해 정근식 대한민국교육감협의회장(서울시교육감)도 "실제로 그런 느낌이 들지 않을 수 없는 절차가 있었다"라고 동의했다. 교육감협의회와 민주노총은 정부의 교육교부금 축소에 맞서 공동 대응하기로 해 '졸속 교육교부금 개편법' 논란에 대한 후폭풍이 더 거세질 전망이다.28일 오전 11시, 교육감협의회(서울시교육청)와 민주노총은 서울시교육청에서 '교육교부금 개편안 반대와 교육자치·교육재정 위기 대응을 위한 정책간담회'를 열고 대국민 100만 서명운동, 국회 입법 과정에 공동 대응하기로 뜻을 모았다. 정부의 교육재정 정책을 놓고 교육감협의회(서울시교육청)와 민주노총이 정책간담회를 연 것은 처음 있는 일이다.이 자리에서 양경수 위원장은 "정부는 숫자 놀음으로 예산을 줄이고, 교육교부금법까지 개정하겠다고 나서고 있다"라면서 "이는 강탈 수준"이라고 직격했다. 그러면서 "기업에는 끊임없이 퍼주면서 우리 교육을 위해서는 허리띠를 졸라매라는 교육부와 정부의 태도는 매우 분노스럽다"라고 지적했다.이어 양 위원장은 "아이들의 미래에 투자해야 우리 사회는 더 나은 사회가 될 수 있다"라면서 "기존 지방교육재정에 더해 미래대응기금에서 추가 지원을 해도 모자랄 상황에 예산을 줄이면서도, 오히려 늘어난다고 잡아떼는 태도는 옳지 않다"라고 정부를 비판했다.이에 대해 정근식 교육감협의회장도 "오늘은 민주노총과 정책간담회를 하는 자리이기 때문에 교육감협의회 회장으로서 말씀드린다. 민주노총과 이런 자리를 만든 것은 교육재정에 대한 위기감이 커졌기 때문"이라면서 "아까 양 위원장이 '강탈'이라고 표현했는데, 실제로 그런 느낌이 들지 않을 수 없는 절차가 있었다"라고 말했다.또한 정 회장은 "지금 교육교부금 개편에 따른 정부 산식에 따르면 내년 교육재정이 3.2% 증가한다고 하는데 교육공무직은 인건비 증가가 평균 6.4%이고 교육공무원 인금 인상도 3.9%"라면서 "교육교부금이 개편되면 교원과 교육공무직 처우개선은 불가능하고, 2030년 3500억 원이 부족한 상황이 발생한다"라고 우려했다.그러면서 정 회장은 이번 교육교부금 축소를 주도한 기획예산처에 대해 다음처럼 쓴소리를 내놨다.이날 민태호 전국학교비정규직노조 위원장도 "우리 노조는 우리 학생들의 방파제 역할을 하기 위해 일방적이고 졸속적인 교육재정 개편 중단을 위해 최선을 다할 것"이라면서 "연대 투쟁 차원에서 오는 11월 학교비정규직 총파업에서 '교육교부금 축소 반대'를 주요 요구 사항 가운데 하나로 넣을 예정"이라고 말했다.한편, 교사노조연맹·전국교직원노동조합·한국교원단체총연합회는 오는 10월 9일 오후 2시, 전국 교원 수만 명이 참여하는 대규모 교원 집회를 서울 여의도 일대에서 열 예정이다. 이 집회 주요 요구사항 가운데 하나도 '교육재정 개악 반대'다.교육교부금은 중앙정부가 유초중고 교육을 위해 시도교육청에 보내는 돈이다. 그런데 정부가 54년간 유지되어 온 '내국세 연동 비율(20.79%)' 자동 배분 방식을 폐지하고, 학령인구 변화와 경제성장률을 반영하는 계산식으로 바꾼 교육교부금 삭감법을 국회에 보냈다.교육계에서는 이렇게 할 경우 기존 교육교부금 연동제 대비 해마다 20조 원가량이 줄어들 것으로 예상한다. 정부는 학령인구 감소 등의 이유를 들면서, 이렇게 남긴 돈을 미래대응기금으로 돌려 어린이집과 고등교육 등 미래인재 사업 등에 쓴다는 계획이다.