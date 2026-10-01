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사회

연재잡지 창간사  |  124화
26.10.01 15:46최종 업데이트 26.10.01 15:46

무크 '일본평론' 창간사

[잡지 창간사 124] "일본의 국가진로를 주시하고, 일본의 실체를 객관적이며 이성적인 시각으로 추적하고, 그리고 일본연구의 광장이 될 것"

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한국사회과학연구소가 1990년 5월 무크 <일본평론> 창간호를 냈다. 발행 겸 편집인 한상일, 발행처 사회과학연구소다.

창간호는 좌담 '일본을 어떻게 볼 것인가?'에 전문가 5인, 특집 '일본의 군사력 - 현황과 전망'에 6인의 전문가가 참여했다. 논단 '일본의 신민족주의', '일본의 움직임', 발굴자료 '서울에 남겨둔 꿈' 등이 실렸다.

발행인의 창간사 후반이다.

지난날의 불행했던 것과는 달리 21세기에는 한국과 일본 두 나라가 과거의 역사적 모순과 편파성을 극복하고 선의의 경쟁자이며 동반자의 관계를 만들어 나갈 수 있기를 희망하고 있다. 그러기 위해서는 일본은 보다 겸허한 자기성찰이 필요하고, 우리는 보다 객관적인 시각에서 일본을 알려고 하는 노력이 필요하다.

일본과의 관계에서 우리는 지난날의 역사적 사실을 잊을 수도 없고 또한 잊어서도 안 될 것이다. 그러나 과거로 인한 일본에 대한 혐오감과 불신에만 집착하고, 가해자 - 피해자라는 특수한 틀에서만 보려할 때 오늘의 일본을 바르게 이해할 수 없다. 또한 과거를 잊어버리고 오늘의 현상에만 빠지게 될 때 친절과 미소 뒤에서 우리를 향해 갈고 있는 비수를 보지 못하는 우를 범할 수 있다.

그러므로 냉철한 이성을 바탕으로 한 일본에 대한 지식을 축적해 나가고, 그 지식을 바탕으로 새로운 관계를 이끌어 나갈 수 있는 능동적인 자세가 필요하다.

이러한 현실적 요청에서 출발하는 <일본평론>은 일본의 국가진로를 주시하고, 일본의 실체를 객관적이며 이성적인 시각으로 추적하고, 그리고 일본연구의 광장이 될 것을 다짐한다.

뜻을 같이하는 많은 사람의 참여와 사회각층으로부터의 뜨거운 후원을 기대한다.

덧붙이는 글 |
김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.


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군사독재 정권 시대에 사상계, 씨알의 소리, 민주전선, 평민신문 등에서 반독재 언론투쟁을 해오며 친일문제를 연구하고 대한매일주필로서 언론개혁에 앞장서왔다. ---------------------------------------------

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