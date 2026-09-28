갈비찜보다 더 손이 간... 추석 밥상 사로잡은 의외의 반찬

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲추석 인기 1등 음식 '알배기 배추겉절이' ⓒ 유영숙 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲우리 집 추석 3종 나물친구가 보내준 호박, 고구마 줄기, 가지로 나물을 만들었다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

(재료)

알배기배추 네 포기, 쪽파 한 줌

큰사진보기 ▲알배기 배추 네 포기와 쪽파 ⓒ 유영숙 관련사진보기

(양념에 들어갈 재료)

홍고추 10개, 청양고추 5개, 양파 반 개, 배 반 개, 사과 한 개(중), 마늘 두 줌, 생강 두 톨, 흰밥 반 공기, 멸치액젓 2/3컵, 새우젓 4T, 설탕 1T, 매실액 4T, 생수 1컵(1T는 밥숟가락, 한 컵은 200ml)

* 모든 양념 재료는 믹서에 갈아서 사용한다.

(추가 양념 재료)

고춧가루 한 컵 반(고운 고춧가루, 굵은 고춧가루 반반), 통깨 적당히

*믹서에 간 양념 재료에 추가 양념 재료를 섞어서 사용한다.

큰사진보기 ▲얼갈이 배추 겉절이에 들어갈 양념흰 밥 대신 집에서 해 먹는 잡곡밥을 넣었다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

(만드는법)

배추는 네 등분하여 어슷어슷 먹기 좋은 크기로 썰어서 물에 푹 담가서 한 번 씻어준 후에 천일염 한 컵으로 절인다. 위쪽에 물을 조금 뿌려주고 20분 있다가 한 번 뒤집어 주고, 40분 절였더니 알맞게 절여졌다. 너무 푹 절이면 겉절이가 맛이 없다. 절인 배추는 두 번 씻어서 바구니에 담아서 물기를 빼주었다.

큰사진보기 ▲잘 절인 얼갈이 배추 네 포기와 쪽파 ⓒ 유영숙 관련사진보기

절여진 배추가 물이 빠지는 동안 양념을 만들었다. 모든 양념 재료를 섞어서 믹서에 갈아서 절인 배추에 버무리면 되니 어렵진 않다. 믹서에 간 양념에 추가 양념인 고춧가루를 섞어서 잠시 숙성한 후에 절인 배추에 골고루 버무려준다. 조금 싱거우면 소금으로 간을 맞추어준다. 겉절이라서 통깨도 술술 뿌려주었다. 알배기 배추 네 포기로 만든 겉절이는 김치통에 2/3 정도가 되었다.

큰사진보기 ▲완성된 알배기 배추겉절이매콤하고 아삭아삭하게 맛있게 담가졌다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

"어머니, 이거 배추겉절이지요. 매콤한 것이 정말 맛있네요."

"내 입에는 조금 매워서 청양고추를 많이 넣었나 걱정했는데 괜찮아?"

"오히려 매콤해서 갈비찜과 미역국이랑 잘 어울려요. 입이 개운해져서 자꾸 손이 가네요."

"내가 어제 맛있다고 했지요. 다른 음식도 맛있는데 배추겉절이 덕분에 입맛이 확 살아요."

큰사진보기 ▲추석 다음 날 우리 집 베란다에서 본 보름달저녁 식사 후에 베란다에서 보름달을 보며 저마다 소원을 빌었다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.