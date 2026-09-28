골짜기의 푸름을 덩굴들이 다 덮었다

큰사진보기 ▲가을이 준 아름다운 색가을들판에 영글어가는 자연이 주는 색깔은 대단하다. 인간이 만들어 낼 수 없는 색, 골짜기마다 가을임을 알려주는 곡식들이다. 벼가 익어가고 수수가 영글어가는 골짜기는 신비스러움에 숨이 멎는다. ⓒ 박희종 관련사진보기

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큰사진보기 ▲나무는 살수가 없다.자전거를 타고 지나는 하천, 칡과 환삼덩굴 그리고 가시박이 엎어버린 풍경이다. 광합성을 할 수 없는 나무는 살아갈 방법이 없다. 하천을 덮어버린 덩굴들을 보면서 어떻게 해결할 수 있는 방법은 없을까하는 생각을 해본다. ⓒ 박희종 관련사진보기

큰사진보기 ▲가을 호수는 아름답다.자연의 어우러짐, 물과 푸름과 하늘이 어우러진 호수는 아름답다. 청주 상당산성내에 있는 호수, 낮게 구름이 드리우고 잔잔한 호수는 마음까지 평안함을 준다. ⓒ 박희종 관련사진보기

새벽 자전거로 나서는 시골길은 넉넉하다. 바람이 넉넉하고, 안개가 그러하며 지나는 길마다 풀숲이 가득해서다. 자전거에 올라 언덕을 타고 동네를 벗어 나는 길, 길가엔 강아지풀이 수북하다. 오래전에 소를 길러냈고, 돼지 배를 불렸던 고마운 풀이다. 세월은 성큼 변해 쓸모없는 잡초 노릇을 하지만, 어떤 화가는 그림 소재로 다양한 강아지풀을 그려냈다. 안갯속을 뚫고 나선 시골엔 가을이 가득하다. 누런 벼가 고개를 숙였고, 먼 비탈밭에 들깨가 익어간다. 여기가 시골인 것을 한눈에 알려주는 풍경이다.드넓은 들판을 지나 들어선 시골길에도 가을은 넉넉하다. 계단식으로 만들어진 논에 누런빛이 역력하고, 산마루부터 불어오는 산바람에 벼들은 파도를 친다. 어떻게 저런 빛이 나올까? 매년 만나는 가을이지만 들녘에 펼쳐지는 노란빛은 늘 신비스럽다. 누구도 만들어 낼 수 없는 빛깔에 휴대폰을 들이대지만, 자연색에는 어림도 없다. 한 논에서 노랑이 지치면 다음 논에서 시작되고, 그 노란빛은 끊임이 없다. 오르고 올라 끝나는 곳은 산마루의 깨밭이 나오면서다. 와, 이렇게 어울리는 그림을 누가 그려낼 수 있을까?가을의 넉넉함에 왠지 부자가 되어 신나는 자전거길이다. 비탈밭에는 들깨가 가득하고, 밑으론 고구마덩굴이 빼곡하다. 산골마다 내려오는 멧돼지가 눈치를 채지 못했는지 고구마잎이 가득하다. 멀리는 푸른 구름이 내려와 들녘을 노니는 아침, 가을은 어느덧 우리 앞에 와있었다. 언덕을 오르는 자전거가 힘들어함은 근육이 골을 부려서다. 언제까지 자전거를 타고 놀 수 있을까? 친구들은 점차 전기자전거로 옮겨가도 아직 고집을 부리는 것은 늙은이의 고집이라 할까 두렵기도 하다. 겨우 언덕을 올라 주변을 돌아보는 눈이 한 군데 멎었다.길가에 우두커니 서 있는 전봇대, 전봇대가 보이지 않는다. 다양한 덩굴들이 전봇대를 감고 올라 전봇대인지 나무인지 알 길이 없다. 전봇대는 휘감은 덩굴은 전깃줄까지 휘감고 있다. 전봇대를 뒤로하고 있는 산에도 온갖 덩굴들이 덮었다고 해야 옳다. 산은 말할 것도 없고, 길가의 언덕이며 울안의 뒤뜰도 예외가 없다. 환삼덩굴이 있고, 칡덩굴이 있으며 이름 모를 덩굴들이 푸름을 멍들게 하지만, 그냥 볼 수밖에 없음이 안타깝다.자연 속에 살아가며 자연을 훼손하는 다양한 덩굴들의 만행이다. 시골집 뒤뜰에도 식물들이 살아가긴 어렵다. 커다란 벚나무는 칡덩굴이 그냥 두질 않고, 찔레나무는 환삼덩굴이 올라 꽃이 필수 없다. 칡덩굴과 환삼덩굴, 집 둘레를 혼란스럽게 한다. 초봄, 작은 싹이 솟아나면서 환삼덩굴은 극성이다. 자그마한 싹이 수도 없이 솟아나지만, 뽑아도 나고 호미로 긁어내도 또, 솟아오른다. 며칠간의 노력으로 그만인가 하면, 또 솟아오른다. 끊임없이 솟아 나는 환삼덩굴, 뒤뜰의 골칫거리 중 하나다.환삼덩굴, 잎이 삼잎을 닮은 흔한 풀이라 하여 붙여진 이름이란다. 한방에서는 율초(葎草)라 하여 혈압을 낮추고 소변이 잘 나오게 하는 약재로 쓰인다지만, 알레르기를 일으키는 생태교란종으로 지정될 만큼 번식력이 뛰어나다. 자전거로 나서는 시골길은 골마다 혼란스럽다. 산에서 내려온 칡이 감고 올라선 전봇대를 다시 환삼덩굴이 가세했다. 바라만 봐도 숨이 막힐 정도의 덩굴들, 자전거길엔 곳곳에서 만날 수 있다.무엇이든지 닿는 곳이면 칭칭 감고 올라가는 칡, 집이나 산에서 흔히 볼 수 있다. 오래전에 칡 껍질을 이용하여 끈으로도 사용했지만, 이젠 오래전의 추억이 되고 말았다. 관광지를 찾아가면 만날 수 있는 것이 흔한 칡즙이다. 겨울에 캐낸 칡뿌리의 즙을 파는 것이다. 언젠가의 친구의 말이 생각난다. 추운 겨울, 운동 삼아 나선 칡뿌리를 캐는 일은 힘들지만, 산주들은 좋아하는 일이란다. 산림을 훼손하는 칡을 얼마든지 캐면서 원상 복구만 해 놓으면 되는 일이란다. 몇 명의 일손으로 해결할 수 없는 일이지만 시골에선 큰 골칫거리 중의 하나다.언젠가의 기억, 자전거길에 만난 몇 명의 공무원들이 이름 모를 덩굴을 제거하고 있었다. 무슨 덩굴인지 몰랐지만, 알고 보니 가시박이라는 식물이었다. 북미 원산의 한해살이풀, 박과의 식물로 박을 닭은 잎과 덩굴을 가졌지만 날카롭고 억센 가시가 빼곡하게 나 있어 붙여진 이름이란다. 몇 명의 인원으로 제거가 가당치도 않은 현실이다. 자전거를 타고 나서는 강가엔 가시박이 강가 주변을 완전히 점령했다. 가시박과 환삼덩굴이 한데 엉켜 다른 식물은 살아낼 방법이 없다.시골집 주변엔 환삼덩굴과 칡덩굴이 대부분이었다. 나무 끝까지 오르는 칡은 아랫부분을 잘라 놓으면 어느 정도 해결이 되었지만, 환삼덩굴은 수도 없이 오르는 싹을 감당할 수 없었다. 칡과 환삼덩굴만을 상대하는 인간과의 2대 1 싸움이 어느 순간 3대 1의 경기로 바뀌었다. 어느 순간부터 집 주변에 나타나기 시작 풀은 강가 주변에도 보이는 이름한 단풍잎돼지풀이다. 큰 키에 강가 주변을 점령하고 있는 단풍잎돼지풀은 잎이 단풍잎을 닮았고, 돼지와는 상관없이 돼지풀과 같은 속에 속해 있다하여 붙여진 이름이란다.지나는 길에 바라본 산은 칡덩굴이 완전히 점령했다. 광합성을 할 수 없는 나무는 살아갈 수 없고, 강가 주변에는 가시박 덩굴과 단풍잎돼지풀이 빼곡하다. 환삼덩굴과 칡과의 싸움으로 치열했던 시골살이는 어느 순간엔가 단풍잎돼지풀과도 싸워야 한다. 제초제를 뿌릴 수도 없이 넓은 지역에 분포하고 있는 다양한 덩굴식물, 시골살이도 어렵게 하고 있다. 집 주변에 있는 덩굴들과 초봄부터의 싸움은 여름까지 이어졌고, 아직도 나무에 올라 있는 칡넝쿨은 엄두도 내지 못하고 있다. 자전거를 타고 지나는 하천 주변엔 가시박이 완전히 점령했고, 곳곳에 거만한 단풍잎돼지풀이 지켜보고 있다.아름다운 골짜기부터 온갖 산하는 덩굴식물로 가득하다. 인력으로 해결할 수 없을 정도의 생태교란 식물들을 보며, 한 사람의 걱정으로 해결될 일이 아님을 알게 한다. 도저히 감당할 수 없는 자연 훼손을 해결할 방법은 없는 것일까? 괜히 쓸데없는 걱정으로 고민하지만, 시골살이하면서 감당하기 어려움에 늘 만나는 일이다. 세월이 준 고민이 아니라, 현실적인 고민임엔 틀림없다. 쉬이 해결될 수 없는 일이기에 다 함께 고민해 봤으면 하는 기대감도 있으나, 해결이 가능할까 궁금하다.