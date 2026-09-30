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사회

연재잡지 창간사  |  123화
26.09.30 15:16최종 업데이트 26.09.30 15:16

무크 '갑시다 중생 속으로' 창간사

[잡지 창간사 123] "실록 제 철입니다. 부처 식구들도 이런 제 철의 싱그러움을 부여안아야 합니다."

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"불교를 새롭게 중생을 새롭게 세계를 새롭게 역사를 새롭게"란 기치 아래 '실천불교 1호'로 무크 <갑시다 중생 속으로>가 1983년 7월 창간되었다. 발행인 조태일, 발행처 시인사다.

창간호는 논문 '한국불교의 새방향'에 7인의 기고문, 시조에 5인의 필자가 참여하고, 시와 소설을 실었다. 시인 고은의 제호와 같은 이름의 창간사다.

실록 제 철입니다. 부처 식구들도 이런 제 철의 싱그러움을 부여안아야 합니다.

부처를 심산유곡의 방에서 이른다고? 그런 망상으로 몇 천 년의 꿈을 허황한 잘못이 너나할 것 없이 우리 몸과 뜻에 들어 있습니다. 부처란 주린 범에게 책 몸을 밥으로 바친 값으로 발은 이슬방울입니다. 부처란 아픈 중생, 눌린 중생을 풀어주려고 몸 바친 끝에 겨우 얻은 어느 첫여름 아침의 풀잎에 지나지 않습니다. 그것도 딱 한번으로 그렇게 될 수 있는 게 아니라 몸을 밥으로 바친 역사를 세세생생 쌓아야 겨우 이룰까말까한 것이 부처입니다.

부처되려는 사람들! 다른 공부 버리고 먼저 몸 바치는 공부에 뛰어들도록 합시다. 억만 중생의 아픔과 괴로움들이 뭉치고 뭉쳐서, 못 중생들의 즐거움이 맺히고 맺혀서 한 일꾼을 만들 것입니다. 그 일꾼이 곧 부처입니다.

부처, 일 안하고 가만히 있는 부처가 어디 있겠습니다. 그 부처가 일 열심히 하는 길 우리는 대자대비라 합니다. 바로 요놈의 대자대비가 불법의 구경입니다. 요놈 하나 때려 잡아서 구워 먹으려고 부처도 되고 동구리도 되고 어중이떠중이도 되는 것입니다. 그러니 방편이라면 삼천대천세계가 다 방편이요 부처도 치마보살도 중(衆)도 방편입니다. 하물며 입산수도가 목적으로 된 바보 집안사람들은 그저 놓고 다시 생각할 일입니다.

오로지 대자대비로, 전 중생이 다 대자대비 동제대비로 될 때 거기에 불법이 삽니다. 그리고 바로 그 불법이 거기서 끝납니다. 불법이란 불법영생 시키려고 있는 게 아니라 불법 다 없애려고 있는 만고풍상의 진리입니다. 필경 무불무중생이 불법의 구경입니다. 거기엔 무슨 놈의 대자대비가 또 지긋지긋하게 있겠습니까.

그런데... 그 구경의 대자대비는 고사하고 지금 중생은 도탄에 있습니다. 말세 도탄! 자아, 도탄 속으로 갑시다. 지장보살의 지옥행로는 사나의 지장보살로 맡겨질 수 없습니다. 갑시다, 중생 속으로, 거기 가서 아프며 일합시다. 괴로우며 꿈꿉시다. 실컷 울고 나서 웃읍시다.

부처는 6년 수행으로 성취되는 게 아닙니다. 수행으로 부처된다고 믿는 사람은 부처의 길 세세생생을 딱 잘라버리고 끝만 보고 있습니다. 부처란 아픔과 괴로움의 중생으로 몸을 바쳐서 얻은 또 하나의 중생의 역사입니다.

바야흐로 몸으로 실천하려는 젊은 스님네! 젊은 우바이 우바새 여러분! 지금 신록이 제철인데, 요놈의 신록이 바로 바로 당신들의 텅 빈 본지풍광이 아닙니까. 그렇다면 가을에는 제 몸 버리는 잎새가 되어 봅시다.

덧붙이는 글 |
김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.


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김삼웅 (solwar) 내방

군사독재 정권 시대에 사상계, 씨알의 소리, 민주전선, 평민신문 등에서 반독재 언론투쟁을 해오며 친일문제를 연구하고 대한매일주필로서 언론개혁에 앞장서왔다. ---------------------------------------------

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