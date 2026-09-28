허태정 "트램 공사, 일정 안내만으론 안 돼... 교통대책 마련하라"

큰사진보기 ▲허태정 대전시장. ⓒ 대전시 관련사진보기

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허태정 대전시장이 대덕대로 일원의 트램 공사에 따른 장기간 차로 통제와 관련해 공사 일정 안내를 넘어 우회도로와 교통 혼잡 분산 방안을 담은 별도의 교통대책을 마련하라고 지시했다.허 시장은 28일 주간업무회의에서 "교통량이 많은 주요 도로를 장기간 통제하는 문제인 만큼 단순히 공사 일정을 알리는 수준으로 접근해서는 안 된다"며 "공사 필요성과 방식, 기간은 물론 교통 혼잡을 분산하기 위한 대책까지 시민들에게 종합적으로 설명해야 한다"고 강조했다.이어 "행정적인 시각이 아니라 시민의 입장에서 사업이 어떤 영향을 미칠지를 바라봐야 한다"며 우회도로와 교통정보 등을 충분히 사전에 안내해 시민 불편을 최소화할 것을 당부했다. 이날 회의에서는 트램 공사에 따른 교통 혼잡과 함께 대형 화재 예방 등 시민 생활과 밀접한 안전 현안도 점검했다.최근 방산 소재·부품·장비 특화단지 선정에 대해서는 "주요 사업들이 하나하나 실행되고 있어 다행스럽게 생각한다"며, 선정 성과가 지역산업의 성장으로 이어지도록 후속 조치에 속도를 낼 것을 주문했다.민생 분야에서는 온통대전 2.0과 연계한 시민참여 마일리지의 확산 가능성에 주목했다. 허 시장은 가입자가 빠르게 늘고 있는 것과 관련해 "금액 자체의 혜택보다 직접 참여해 무언가를 성취해 나가는 재미를 이야기하는 시민들이 많다"며 "다양한 이벤트를 더욱 풍부하게 담아 시민 참여를 확대해 나가야 한다"고 말했다.AI를 활용한 행정혁신에 대해서는 업무 편의뿐 아니라 조직 운영과 시민 서비스의 변화까지 준비해야 한다고 강조했다. 그는 "AI 도입으로 조직 기능이 어떻게 변화할지 예측하고 업무 효율성과 인력 재배치 등도 함께 검토해야 한다"며 시민들이 행정서비스를 더 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 해야 한다고 밝혔다.이 밖에도 전력시설 확충 과정에서 주민 소통과 갈등 중재, 120콜센터 직영 전환과 고용승계의 신속한 추진, 청년정책의 다양성 확대 등을 주문했다.허 시장은 "10월부터 연말까지는 본격적으로 일하고 성과를 만들어내는 3개월이 돼야 한다"며 "공직사회가 일하는 조직문화로 자리 잡고 시민들이 체감할 수 있는 성과로 이어질 수 있도록 업무에 더욱 집중해 달라"고 당부했다.