"왜 여기 가나?" 서산시의회 해외연수, 심사 통과해도 취소된 이유

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

지방의원의 해외연수에는 늘 '외유성 출장 아니냐'는 의혹의 시선이 뒤따른다. 논란이 되풀이되면서 관련 절차도 계속 강화됐다. 출장계획을 미리 공개해 주민 의견을 듣고, 민간위원이 심사하고, 귀국한 뒤에는 결과보고서를 공개하도록 했다.<서산시대>가 2022년 이후 서산시의회 공무국외출장 심사 회의록과 결과보고서를 살펴본 결과, 2025년에는 서산시의회 자체 단체 국외출장이 한 차례도 이뤄지지 않은 것으로 드러났다. 이 중에는 심사를 통과했으나 무산된 출장도 있었다.심사를 통과했다고 해서 출장이 실제로 이뤄지는 것은 아니다. 출장 목적과 방문지의 적정성 등을 심사한 뒤에도 일정이나 외부 여건에 따라 계획이 취소될 수 있다. 2025년 9월 심사를 통과한 미국·캐나다 출장이 무산됐고, 의원 11명이 4박 5일 일정으로 추진한 일본 출장도 11월 심사를 통과한 뒤 취소됐다.당시 일본 출장 심사 때는 임기가 얼마 남지 않은 상황에서 해외 사례를 정책에 반영할 시간이 충분한지, 이미 일본을 다녀온 집행부 일정과 겹치는 것은 아닌지에 대해서도 검증했다. 시의회 관계자는 <서산시대>에 "행정안전부의 임기 말 지방의원 국외출장 제한 방침이 전달된 뒤 의원들이 협의해 계획을 접었다"고 취소 이유를 설명했다.실제로 심사 과정에서는 출장의 필요성과 방문지의 적정성을 거듭 확인한다.<서산시대>가 확인한 서산시의회 공무국외출장 심사 회의록에 따르면, 출장 목적과 방문지가 어떻게 연결되는지를 묻는 질문이 반복해서 나왔다. 2022년 말레이시아·싱가포르 출장 심사에서 한 심사위원은 탄소중립 정책을 보러 간다면 현지에서 어떤 정책을 확인할 것인지, 그것이 서산의 문제와 어떻게 연결되는지를 물었다.당시 의회사무국은 "방문기관과 협의는 했지만 사전에 구체적으로 뭘 볼 테니까 뭐를 좀 준비해달라는 디테일한 부분까지는 아직 계획이 구체적으로 나오지 않았다"고 답했다.방문지를 정하는 방식도 도마에 올랐다. 2024년과 2025년 심사에서는 의원들이 정책간담회에서 여러 방안을 놓고 손을 들어 다수가 고른 안으로 방문지를 정했다는 설명이 나왔다. 회의록을 보면 쟁점은 단순히 '어디를 가느냐'가 아니었다. 서산의 어떤 문제를 확인하려고 그 도시와 기관을 골랐느냐는 물음이 계속 이어졌다.출장 이후에는 결과보고서가 작성됐다. 그동안 서산시의회 결과보고서에는 방문기관 소개와 질의응답, 시사점, 서산시 접목사항 등이 담겼다. 2022년 보고서는 공공주택과 에너지 정책을 다뤘고, 2023년과 2024년 보고서도 방문기관별 시사점과 접목 방안을 제시했다.다만 이 같은 제안이 이후 실제 조례 제·개정이나 예산 편성, 집행부 사업으로 이어졌는지를 일정 기간 뒤 다시 확인한 내용은 결과보고서에서 확인되지 않는다.누가 출장에 가야 하는지도 과거 심사에서 논쟁거리였다. 의회사무국은 전체 의원이나 상임위원회가 함께 가면 공통 현안을 함께 살펴볼 수 있다고 설명했다. 반면 심사위원 가운데서는 특정 현안과 관련된 의원을 중심으로 가는 편이 낫지 않느냐는 의견도 나왔다.지방의원들의 국외출장 심사는 갈수록 까다로워지고 있다. 서산시의회도 지난 7월 관련 규칙을 전면 개정했다. 출장계획을 출국 45일 전까지 공개해 주민 의견을 받고, 귀국한 뒤에는 결과보고서가 적법하고 적정한지 다시 심사하도록 했다.개정된 규칙이 처음 적용되는 출장이 다가오고 있다. 서산시의회는 다음 달 31일부터 11월 5일까지 5박 6일 일정으로 말레이시아·싱가포르 국외연수를 추진하고 있다. 의원 14명 가운데 11명과 사무국 직원 7명이 참여하고, 예산은 약 7천만 원이다. 도시재생과 관광자원 개발, 도시녹지·수자원 관리 사례를 살펴본다는 계획이다. 심사위원회는 오는 30일 열린다.지역 시민단체 모임인 '정의로운 서산시 행정을 촉구하는 시민모임'(정서모)은 지난 24일 성명을 내고 "지역경제가 어려운 상황에서 시민 정서에 맞지 않는다"며 연수 철회를 요구했다. 반면 장갑순 서산시의회 의장은 앞서 기고에서 "자료로 보는 도시와 직접 걸어본 도시는 분명 다르다"며 현장 학습의 필요성을 강조했다. 장 의장은 동시에 "중요한 것은 '어디를 다녀왔느냐'가 아니라 '무엇을 가져왔느냐'"라고 밝혔다.시의회는 이번 국외연수는 서산 현안을 먼저 정하고 그에 맞는 도시와 방문지를 골랐다고 밝혔다.추후 확인해야 할 것은 그 설명이 실제 출장계획과 일정에 얼마나 구체적으로 담겼는지, 그리고 귀국 뒤 제안이 조례와 예산, 정책으로 어떻게 이어지는지다.시민이 지방의원에게 자연스럽게 "잘 다녀오세요"라고 말할 수 있을지는 결국 왜 가는지, 다녀와서 무엇을 남겼는지에 달려 있다.그렇다면 이런 질문도 남는다. 해외출장을 둘러싼 심사와 공개 기준은 지방의원에게만 엄격한 것일까.<서산시대>는 이어지는 기획에서 서산시 집행부와 국회의원의 국외출장이 어떤 절차로 결정되고, 비용과 출장 결과는 어떻게 공개·검증되는지 살펴본다.