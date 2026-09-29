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사회

연재잡지 창간사  |  122화
26.09.29 15:05최종 업데이트 26.09.29 15:05

무크 '미국사연구' 창간사

[잡지 창간사 122] "미국 역사학을 전공하는 국내 역사학자들의 학문적 열망과 정성의 결실"

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미국사연구회(회장 홍영백)가 1993년 12월 무크 <미국사연구>를 창간했다. 발행인 홍영백, 출판간사 황혜성, 발행처 관악사다.

창간호는 특집 '미국의 이데올로기'에 '아메리카혁명과 자유주의', '독립혁명기 미국공화주의의 기본 권리들과 그 변형', '미국의 적색공포(1918~1920) - 발생원인을 중심으로', '미국의 보수주의와 금주시대의 반금주법운동' 등의 논문과 '백인소수민족에 대한 새로운 접근' 등이 실렸다.

홍영백 회장의 창간사 앞 부분이다.

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미국사연구 제1집을 내놓게 되었습니다. 미국 역사학을 전공하는 국내 역사학자들의 학문적 열망과 정성의 결실입니다.

역사학의 종합학술지인 역사학보와 서양사학의 전문지인 서양사론이 있습니다만, 미국역사학의 연구인구가 연넌히 증가하고, 각 분야별로 미국사의 접근이 다양해짐에 따라 미국역사학의 전문지가 절실히 요구되었습니다. 미국사연구 활동을 한데 모아 좀더 활성화시키고, 국내외의 미국사 연구자들 사이에 적극적인 교류를 제고시킬 수 있는 기회와 공간이 필요하게 된 것입니다.

이미, 이와 같은 상황에 부응하여, 미국역사학 분야에 앞서서 개척해 오신 이보형 교수를 비롯하여 각 대학에 재임 중이신 미국사교수들이 중심이 되어 1989년 미국사연구회를 발족시킨 바 있습니다. 그리고 미국사연구회는 발족 이후 매년 정기적으로 워크샵 및 학술세미나를 개최하였습니다.

한편 미국사연구회는 미국사의 이해와 연구에 기여하기 위하여 미국사 사료의 한국어판 사료집을 1992년 7월 발간하였습니다. 미국사 사료집인 '미국역사의 기본사료'는 100편의 기본사료를 수록하고 있는 방대한 규모입니다. 본 미국사연구회의 회원들이 후학을 위한다는 일념으로 무보수로 책임 번역과 편찬을 하여 준 결실이었습니다.

학회의 발전에 대한 이와 같은 회원들의 열의와 애정이 이어져, 마침내 전문학술지를 창간하기에 이르렀다고 하겠습니다.

덧붙이는 글 |
김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.


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군사독재 정권 시대에 사상계, 씨알의 소리, 민주전선, 평민신문 등에서 반독재 언론투쟁을 해오며 친일문제를 연구하고 대한매일주필로서 언론개혁에 앞장서왔다. ---------------------------------------------

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