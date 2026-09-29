한국 전통건축 최고의 걸작 내소사 꽃창살

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추석연휴를 맞아 여행길에 올랐다. 차례를 지내지 않는 덕분으로 <108산사 순례>를 위해 집을 나선 것이다. 24일 오전에는 고창 선운사에서 활짝 핀 꽃무릇에 환상적 여행분위기에 흠뻑 빠져 들었다. 오후에는 약 38km 떨어진 부안 내소사로 향했다.
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들녘은 황금빛 가을 옷으로 갈아입고 있다. 차량은 막히지 않고 원활했다. 변산반도는 산과 바다가 어우러진 우리나라 유일의 반도형 국립공원으로, 기암괴석과 푸른 서해를 볼 수 있는 외변산과 깊은 계곡과 울창한 숲 그리고 아름다운 사찰을 품은 내변산으로 나뉜다. 지금 가는 곳이 내변산에 자리한 내소사로 향하는 길이다.
전나무 숲길과 꽃창살 무늬로 유명한 내소사를 찾았다. 약 20여 년 전 찾은 내소사의 풍경은 아직도 생생한 기억으로 남아있다. 하룻밤을 지내는 여행이라 여행지 선택에도 많은 공을 들였다. 오전에 들른 고창 선운사는 수많은 인파로 북적였다. 이맘때 절정을 이루는 꽃무릇을 보기 위해 몰려든 여행자들이다. 반면 늦은 오후시간에 찾은 부안 내소사는 비교적 한적한 편이다. 그럼에도 삼삼오오 시간을 즐기는 여행자들의 발길은 계속 이어지고 있다.
일주문을 지나니 전나무 숲길이 쭉 뻗어 있다. 내소사 전나무 숲길은 오대산 월정사, 광릉 국립수목원과 함께 우리나라 3대 전나무 숲 중 하나로 꼽힌다. 전나무는 해인사 팔만대장경 창고나 수다라장(부처님의 경전을 모아둔 창고), 통도사 등 사찰의 전각 목재 기둥으로 쓰이는 중요한 재료다.내소사 전나무 숲도 400여 년 전 사찰 중건 당시 우수한 목재를 사용하기 위해 조성했다고 알려져 있다. 이 숲길은 일주문에서 피안교에 이르기까지 약 600m로 이어진다. 피톤치드를 들이마시며 상쾌한 기분으로 걸었다.
능가산 관음봉 기슭에 자리한 내소사의 원래 이름은 소래사로 백제 무왕 34년(633년) 혜구 두타스님이 처음 지었다고 안내문에 적혀 있다. 건립 당시에는 2개의 절인 대소래사와 소소래사가 있었으나, 대소래사는 소실되었고 소소래사만 남아 지금의 내소사가 되었다고 한다.
내소사 국·보물급 문화재로는 부안 내소사 동종(국보 제342호), 내소사법화경절본사경(보물 제278호), 부안 내소사 대웅보전(보물 제291호), 그리고 내소사 회괘불탱(보물 제1268호) 등이 있다. 이밖에 전북특별자치도 유형문화유산으로 내소사 삼층석탑과 내소사 아미타목조삼존불좌상 등이 있다.
내소사 대웅보전, 1400년 전 숨결이 그대로 느껴져
내소사 주불전은 대웅보전이다. 이 건물은 정면 3칸, 측면 3칸 단층 건물로 지붕은 화려한 팔작지붕이다. 지붕을 받치는 공포는 기둥 위뿐만 아니라 기둥과 기둥 사이에도 촘촘히 짠 다포형식이다. 이는 궁궐이나 큰 사찰에서 볼 수 있는 특징으로, 화려함과 장식성을 돋보이게 한다.
이 건물은 조선중기 대표적인 건축물로, 단청은 모두 퇴색되었으나 나뭇결이 그대로 들어나 고풍스럽고 화려함과 환상적인 분위기를 느끼게 한다. 놓치지 않고 눈여겨 볼 점은 대웅보전의 문살이다. 이 문살은 연꽃, 국화, 모란 그리고 해바라기 등 꽃무늬를 문살마다 통으로 정교하게 조각하여 장식하였다는 점이다. 내소사 대웅보전 문살은 한국 전통건축의 장식무늬 중 최고의 걸작으로 꼽힌다.
수미단에 공양미를 올렸다. 이 법당의 주불은 석가모니불이고 좌측에는 반야지혜를 상징하는 문수보살이 우측에는 실천과 자비를 행하는 보현보살이 협시불로 자리하고 있다. 법당의 불상은 각 사찰마다 전각에 따라 달라지는 모양새를 취한다.
대웅보전은 대웅전을 한층 높여 부르는 말로, 석가모니 부처님을 주불로 모시면서, 협시불로는 격을 높여 아미타불과 약사여래 등 보살 대신 부처님(여래)을 모시나, 내소사 대웅전은 보살이 좌우 협시불로 자리하고 있다.
아무 생각 없이 108배 기도를 마치고 가부좌를 틀고 앉았다. 내가 기도를 하는 이유는 무엇일까 화두를 던진다. 소원성취를 바라는 기도가 아닌, 아무런 생각 없는 기도는 왜 하는 것일까?
불자를 비롯한 많은 사람들은 복을 비는 '구복기도'를 하는 것이 보편적인 행위로 받아들여진다. 본래 불교는 해탈과 깨달음을 추구하는 종교다. 그런데 우리나라에 불교가 들어오고 민간에 전파되는 과정에서, 그 이전부터 믿었던 산신이나 칠성신 등 민간 신앙이 사찰 안으로 받아들여지면서, 구복기도가 성행하게 된 것이 일반화되었다.
많은 돈을 벌고, 건강하게 오래 살며, 자식 좋은 대학 보내고, 명예를 얻고 싶고, 이런 욕망은 인간의 기본 욕구이기도 하다. 간절한 바람은 기도를 통해 실제 현상으로 나타난다는 말도 있다. 그럼에도 나는 이런 기도는 하지 않는다. 그저 나의 어리석음이 무엇인지 성찰하고 똑같은 일이 반복되지 않는 기도를 할 뿐이다.
몇 달 전 둘레길을 걸으면서 한 회원이 질문을 던진 적이 있다. 치매가 안 걸린 사람과 치매에 걸린 사람의 차이가 무엇인지 아느냐고. 그러면서 답을 내어 놓는데, 듣고 보니 그럴싸하다. 아직 치매 끼가 없는 사람은 "요즘 깜빡깜빡해서 내가 치매 걸렸나"라고 의심하는데 반해, 치매가 걸린 사람은 "내가 요즘 건망증이 심해서 기억이 잘 나지 않는다"라며 끝까지 우긴다는 것. 갑자기 이 말이 생각나면서 경전 한 구절이 떠오른다. <법구경> 우암품(愚闇品)에 나오는 내용이다.
愚者自稱愚 常知善黠慧(우자자칭우 상지선힐혜)
愚人自稱智 是謂愚中甚(우인자칭지 시위우중심)
"어리석은 사람이 스스로 어리석다고 생각하면, 그는 벌써 지혜로운 사람이다. 그러나 어리석은 사람이 스스로 지혜롭다고 생각하면, 그야말로 가장 어리석은 사람이다."
자신의 부족함과 무지를 인정하는 순간 이미 지혜로운 길에 들어섰다고 할 수 있다. 하지만 스스로 다 안다고 자만하는 순간 어리석음이라는 깊은 늪에 빠질 위험에 처하게 된다. 한 순간도 자만하지 않는 삶을 사는 것이 곧 자신의 행복으로 가는 길이 아닐까.
어리석음과 지혜로움의 차이... 절 마당엔 저마다 소소한 염원을 담아
내소사 설선당과 요사 앞에 섰다. 26. 7. 7일 국가보물로 지정됐다는 안내문이 있다. 1640년(인조 18년) 건립되었고, 1821년(순조 22년) 수리되었으며, 1893년(고종 30년) 요사 증축을 거쳤다고 한다. 이 건물은 'ㅁ'자형 평면으로 설선당은 정면 6칸, 측면 3칸의 맞배지붕 형식이다. 전체 'ㅁ'자형 중에서 가장 먼저 건립되었을 것으로 추정된다고 한다.
두 개의 맞배지붕 건물을 연결한 독특한 구조로 산중생활의 다양한 기능을 수용한 공간구성이다. 또 자연지형을 이용하면서도 위계적 구성을 온전히 갖추고 있어 학술적·예술적 가치가 높다고 한다. 고건축에 관심 있는 사람이라면 유심하게 살펴 볼 필요가 있다는 생각이다. 뒤로는 병풍처럼 둘러쳐진 거대한 암벽으로 된 관음봉(해발 424m)이 아름다움을 더해준다.
내소사 동종은 국보급 문화재다. 성덕대왕신종, 상원사 동종, 천흥산 동종은 국보급으로, 보신각종은 보물급으로, 우리나라를 대표하는 5대 범종 중 하나로 꼽힌다. 이 종은 고려 고종 9년(1222년) 구리 700근으로 제작되었다는 명확한 입증자료가 있다. 통일신라시대 동종의 전통 양식을 계승하면서도 고려시대 독창적인 장식요소가 가미돼 미술과 조형적 가치가 높은 것으로 평가받고 있다.
종 가운데는 좌상모양의 여래와 보살로 된 삼존불상이 조각돼 있다. 가운데 본존불은 연꽃 위에 앉은 모습이며, 좌우 협시불은 합장을 하고 있다. 사찰여행에 관심 있는 이라면 눈여겨 볼 대목이라 할 수 있다. 종각을 모신 전각 역시 정면과 측면이 각 한 칸씩인 팔작지붕으로 아름다움을 더해준다.
해가 떨어지는 시간이다. 사람들의 발길도 줄어든다. 절 마당에 커다란 무쇠 솥이 덩그러니 놓여 있고 솥뚜껑에는 복을 비는 동전이 무수히 쌓였다. 아름다리 큰 나무에 매달아 놓은 황금색 열쇠가 빛을 발한다. 모두가 소소한 바람과 소원을 담았다.
변치 않는 사랑이 영원하기를 바라는 마음이다. 모든 이들에게 부처님의 가피가 내려졌으면 좋겠다. 다시 전나무 숲길을 걷는다. 관음봉까지 1.8km, 직소폭포까지 3.6km 왕복 4시간이라는데, 다음 기회 때는 꼭 가봐야겠다. 추석 날 두 군데 사찰여행은 육신과 정신이 상쾌한 나에게 특별한 시간이었다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 티스토리 블로그 <여행, 인생여정>에도 실립니다.