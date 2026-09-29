한국 전통건축 최고의 걸작 내소사 꽃창살

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큰사진보기 ▲관음봉내소사를 가다가 만나는 내소사 뒷쪽에 위치한 관음봉. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲내소사 일주문내소사 일주문. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲전나무 숲길내소사 전나무 숲길. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲대웅보전보물급 문화재인 내소사 대웅보전에서 1400년 전 숨결을 느낄 수 있다. ⓒ 정도길 관련사진보기

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큰사진보기 ▲꽃창살내소사 꽃창살은 한국전통 건축에 있어 최고의 걸작품으로 꼽힌다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲내소사 백의관음보살좌상내소사 대웅보전 뒤쪽 후불 벽면에 그려진 백의관음보살좌상은 국내 남아있는 후불 벽화 중 가장 규모를 자랑한다. ⓒ 정도길 관련사진보기

愚者自稱愚 常知善黠慧(우자자칭우 상지선힐혜)

愚人自稱智 是謂愚中甚(우인자칭지 시위우중심)



"어리석은 사람이 스스로 어리석다고 생각하면, 그는 벌써 지혜로운 사람이다. 그러나 어리석은 사람이 스스로 지혜롭다고 생각하면, 그야말로 가장 어리석은 사람이다."

큰사진보기 ▲대웅보전 법당내소사 대웅보전 법당에서 108배로 어리석음을 깨치는 시간을 가졌다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲설선당과 요사내소사 설선당과 요사는 26. 7. 7일 국가보물로 지정됐다. 뒤로 보이는 관음봉이 아름다운 모습이다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲내소사 동종보물급 문화재인 내소사 동종이 있는 전각이다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲약속내소사 큰 나무 주위에 무수한 열쇠를 걸어 놓았다. 무슨 약속을 지키려 하는 것일까? ⓒ 정도길 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 티스토리 블로그 <여행, 인생여정>에도 실립니다.