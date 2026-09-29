핸드백 속에 숨겨둔 마음, 10월의 문 앞에서 건네는 자백

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그땐 정말 앞이 깜깜했고, 참 힘들게 살았었다고, 젊은 나를 가엾게 여기고. 잔인한 운명과 고난을 증언하고. 하지만 빈 주머니에 주먹만 두 개 넣고 다니던 그때의 나와 지금의 내가 그리 다르지도 않다고. 사실 아무것도 변하지 않았노라고.

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

가을의 길목, 바람이 헛헛해지고 쓸쓸한 기운이 감돌 때면 수상하게도 마음이 먼저 요동친다. 10월을 바로 앞에 두고 도서관 서고를 서성이다 눈에 쿵! 하고 박히는 책 제목 하나를 만났다. <핸드백에 술을 숨긴 적이 있다>. 대문짝만하게 '술을 숨겼다'고 고백하는 이 당돌한 문장의 주인은 고매한 시인 임유영이다.책에 끌린 건 순전히 그 고백 때문이었다. 그런데 참 이상하지. 눈으로는 분명 '숨겼다'고 읽었으면서, 내 머릿속은 멋대로 그것을 '훔쳤다'로 바꿔 읽고 있었다. 숨긴 것과 훔친 것은 엄연히 다른 법인데, 나도 모르게 가슴 한구석이 찌릿하며 젊은 날의 소소하고도 부끄러운 '자백'들이 꼬리를 물고 떠올랐기 때문이다.이십 대 시절, 어쩌다 큰맘 먹고 돈가스라도 칼질하러 근사한 레스토랑에 갔던 날이 있었다. 식탁 위에 놓인 작은 숟가락이 어찌나 예쁘던지, 주위를 두리번거리다 슬쩍 핸드백 속에 넣었던 기억. 비행기를 탔을 때 작지만 가볍던 커피잔을 넣고 내렸던 일. 그 커피잔은 지금도 산에 갈 때 요긴하게 사용하고 있으니, 참으로 뻔뻔한 나의 비밀이다.음식점의 작고 귀여운 숟가락이나 물잔을 보며 눈독을 들이던 일, 혹은 옛날 목욕탕 풍경도 스쳐 지나간다. 남탕에는 비누와 샴푸가 다 구비되어 있어 몸만 가면 되었다지만, 여탕에는 그 흔한 비누 하나조차 야박하게 없거나 '가져가지 마시오'라는 경고문이 붙어 있곤 했다. 살림에 보탬이 된다며 너도나도 바구니 속에 슬쩍 집어넣던 시절의 풍경이었던 셈이다. 요새야 살림살이가 좋아져 그런 일이 거의 사라졌다지만, 그 시절 우리의 가방과 바구니 속에는 저마다 말 못 할 소소한 욕심과 비밀들이 숨어 있었다.임유영 시인의 이 책은 난다 출판사의 '시의적절' 시리즈 중 10월을 담당한 책이다. 딱 시집만 한 크기의 책을 펼치면 달력 모양처럼 일자별로 시와 에세이, 메모들이 빼곡하게 엮여 있다. 하루하루를 기록으로 채워 넣은 그 구성을 보며, 나는 문득 돌아가신 시아버님의 '큰 달력'을 떠올렸다.시아버님은 당신만의 조용한 골방에서 한참 동안 지내시다가 잠을 청할 때에야 안방으로 건너오시곤 했다. 아버님이 비운 골방에 청소를 하러 들어가면, 곳곳에 알알이 한 치의 빈틈도 없이 가득 채워져 있던 것은 알싸한 담배 냄새였다. 돌아가시기 삼 개월 전 요양병원에 들어가시면서야 그 좋아하던 담배마저 잊으셨지만, 집에 계시는 동안은 그 담배를 못 잊어 아파트 문밖에 나가셨다가 다시 들어오지 못하기도 하셨다. 시어머니의 지청구를 귀가 아프게 들으면서도 끝내 끊지 못하셨던 그 담배.그 방을 정리하다가 아버님이 앉으시던 자리에 가만히 앉아보면, 정면 벽에 커다란 달력이 걸려 있었다. 그 달력 칸칸마다 아버님의 하루하루가, 삶에 대한 단상들이 암호 같은 글씨체로 빼곡하게 적혀 있었다. 다 해독할 수는 없었지만, 그 작은 골방에서 아버님은 무엇을 남기고 싶으셨던 걸까. 한 뼘만 한 달력의 빈칸에 무슨 생각을 눌러 담으셨을까. 맏며느리가 궁금해하며 가만히 바라보고 있으면 아버님은 그저 빙긋이 미소만 지으셨다.책 속에서 시인이 들려주는 10월 3일의 에세이, 허수경 시인의 기일을 추모하며 쓴 글을 읽을 때는 나 자신의 아득한 유년으로 시선이 내달렸다. 시인은 좁은 도시를 벗어나 멀리 도망친 여자들의 이야기를 쓰며 독립된 공간을 열망했다. 나 역시 태어나 자란 시골 마을에서 전혀 행복하지 않았다. 행복이 무엇인지도 몰랐고, 그저 이렇게 태어났으니 참아내며 평생을 살아야 한다는 사실이 너무 가혹하게만 느껴졌다.어쩌다 대구에서 내려오는 친척이나 동네 지인들을 보며 '아, 내가 사는 이곳이 전부가 아니구나'라는 것을 알았고, 일곱 살 때 삼촌을 따라 처음 큰 도시로 나와보기도 했다. 하지만 꿈의 도시라 생각했던 그곳 역시 사는 것이 그리 녹록지 않았다. 어디에서 사느냐보다 어떻게 사느냐가 문제였던 것이다. 공부라는 끈을 거머쥐고 겨우 고향을 벗어났지만, 찾아온 사춘기의 회오리바람 속에서 혼자 몸부림치며 죽을힘을 다해 헤쳐 나와야 했다.시인의 이 담담한 고백처럼, 세월이 흘러 어른이 되었어도 삶의 허기와 외로움은 형태만 바꾼 채 우리 곁을 지키고 있는지도 모른다. 지우고 싶어 애를 써도 성벽처럼 견고하게 남아 있는 과거의 기억들처럼 말이다.작가는 서문에서 10월을 "마시기 좋은 계절"이라 부른다. 쓰기만큼이나 술을 좋아한다는 그녀는 "이 책에서 술 냄새가 난다면, 그것은 당신의 마음에서 나는 냄새다"라고 선언한다.사실 나는 술을 혐오하는 편이다. 술에 취해 비틀거리거나 이성적인 대화가 불가능할 정도로 말을 쏟아내는 상태를 견디기 힘들어한다. 친정아버지가 술을 너무 좋아하셨다. 정확히 말하면 술 그 자체보다 술이 주는 힘에 점령당해 살아가셨다. 아버지의 거친 주사를 보며 자랐기에 술이라면 질색을 했건만, 참 우습게도 우리 오남매는 모두 술을 마신다. 오빠들은 노동주라는 이름으로 맥주잔에 소주를 마시고, 나 역시 기분에 취해 속을 게워 낼 때까지 마셔본 적이 있다.젊은 날엔 여자가 취하지도 않고 술을 잘 마시는 모습이 괜히 멋있어 보이기도 했다. 하지만 나는 술에 그리 강한 사람이 못 되었고, 숙취의 고통을 알게 된 지금은 그저 한두 잔으로 마음을 달랠 뿐이다. 반면 시아버님은 술에 대해 대단히 엄격하셨다. 딱 정량만 드시고 잔을 상 밑으로 내릴 만큼 반듯하셨기에, 남편이 회식 자리에서 술을 마시고 건들거리며 들어오는 것을 아주 질색하셨다.그런 내가 임유영 시인의 10월을 따라가다 보니, '시인이 취했나, 아니면 독자인 내가 취했나' 싶은 아득한 순간을 맞닥뜨린다. 그녀의 글은 삶의 취기와 예술 사이를 사뿐히 유영한다. 시와 산문의 경계를 허물고, 술에 취하면 괜한 용기가 생겨 묻어둔 비밀을 털어놓게 되듯, 시인은 자신의 일상을 가감 없이 정직하게 내보인다."12. 핸드백에 술을 숨긴 적이 있다"라는 문장을 다시 만났을 때, 나는 피식 웃음이 나면서도 가슴 한구석이 찌릿했다. 우리는 누구나 완벽한 척 살아가지만, 실상은 저마다의 핸드백 속에 남들에게 말 못 할 약점이나 부끄러운 비밀 하나쯤은 몰래 숨긴 채 살아가는 존재들이 아닌가.10월 1일 자 시 〈예언〉에서 시인은 71년 만에 지구를 지나는 혜성을 술에 취해 잠드는 바람에 놓쳐버렸다고 말한다. 하지만 정작 아쉬운 건 내 안에서 몰라서 놓쳐버린 수많은 빛이라고 솔직하게 털어놓는다. 완벽하게 정돈된 삶이란 없다. 인간은 얼마나 단순하고 하찮으며, 동시에 얼마나 귀하고 소중한가.나에게는 임유영 시인처럼 술을 마실 용기도, 취기를 견뎌낼 청춘의 패기도 이제는 없다. 하지만 다가오는 10월을 온전히 누릴 나만의 방법은 확실히 알 것 같다. 술 대신 계절의 냄새에 취하고, 깊어가는 가을의 공기에 취해 보는 것이다. 그리고 취기를 빌려 가슴 깊이 숨겨두었던 은밀한 단상과 고백들을 하나씩 세상 밖으로 내어놓는 것이다.어쩌면 나에게 그 '취중진담(醉中眞談)'은 이렇게 글로 마음을 털어놓는 일일지도 모르겠다. 까마귀 발이 두 개인지 세 개인지 묻는 손주의 순수한 질문에 웃음 짓고, 골방 달력에 삶을 쓰던 시아버님의 마음을 헤아리며, 지난날의 외롭던 유년을 가만히 보듬어 주는 일.곧 10월이다. 나 역시 시인처럼 그리고 아버님처럼, 나만의 달력에 매일의 단상을 적어 내려가려 한다. 저마다의 핸드백 속에 숨겨둔 마음을 조심스레 꺼내어 가을 하늘 아래 펼쳐놓기 딱 좋은 계절이 오고 있다.