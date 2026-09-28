'암살자(들)'에 보수야권 '총공세'... 장동혁은 '아수라' 소환

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 28일 오전 서울 여의도 국회 당대표 회의실에서 열린 최고위원회의에 참석해 "추석 민심은 명확했다"라며 "우리 국민들 이재명 대통령과 헤어질 결심을 했다"라고 말했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲기자회견 하는 한동훈김승원 법무부 장관 후보자가 자진사퇴 기자회견을 한 19일 무소속 한동훈 의원이 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이기인 개혁신당 비상대책위원장이 23일 국회에서 열린 첫 비대위 회의에서 천하람 원내대표를 향해 "지역에 쌓아온 인연과 정치적 서사의 무게를 모르지 않는다. 그러나 당의 생존과 성장이 걸린 전략이라면 누구든 자신의 출마 계획을 다시 검토할 수 있어야 한다"며 "천 원내대표께서도 경기 남부 출마 요청에 응답해달라"고 압박하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

보수 야권이 추석 연휴 개봉한 영화 <암살자(들)>을 향해 일제히 발끈하고 나섰다. 영화의 주요 소재가 육영수 여사 피격 사건인데, 박정희 전 대통령을 해당 사건의 배후로 지목하는 듯한 내용을 담고 있다는 게 반발의 이유였다.장동혁 국민의힘 대표를 필두로 국민의힘 의원들이 잇달아 '역사 왜곡'이라고 목소리를 높였고, 한동훈 무소속 의원과 이기인 개혁신당 비상대책위원장도 비판에 가세하며 그야말로 총공세에 나선 모양새이다.다만, 세부적인 결은 조금씩 달랐다. 국민의힘 일각에서는 사자명예훼손죄를 거론하며 법적 처벌까지 주장한 반면, 한 의원은 사전검열에는 반대한다는 점을 분명히 했고 이 위원장은 "법적 처벌까지는 과하다"라고 선을 그었다.장동혁 대표는 28일 페이스북에 "영화 <암살자(들)>이 추석 연휴에 개봉했다"라며 "육영수 여사 피격의 배후에 박정희 대통령이 있다는 참으로 황당한 스토리라고 한다"라고 포문을 열었다. "심지어 북한의 선전영화 <민족과 운명>을 리메이크한 수준이라는 이야기까지 나온다"라고도 주장했다.장 대표는 과거 전직 대통령 박근혜씨와 김정일 북한 국방위원장의 만남까지 끌어왔다. 그는 "2002년 박근혜 대통령(당시 국회의원) 방북 당시 북한 김정일이 직접 육영수 여사 시해 사건에 대해 사과한 바 있다"라며 "(김 위원장이) 암살 음모는 하급자들이 관련됐으며, 나는 사전에 그런 음모를 알지 못했다"라고 말했다고 전했다. 실제 박 전 대통령은 당시 국회의원 겸 한국미래연합 창당준비위원장 신분으로 평양을 방문해 김 위원장과 만났다.장 대표는 이어 "그런데도 좌파들은 이런 영화를 만든다. 그러면서 '표현의 자유'라고 한다"라며 문제를 진영 간 형평성 문제로 확대했다. 그는 "5.18은 말 한 마디만 잘못해도 감옥에 간다. 6.25 북침론, 천안함 미국 잠수함 충돌 주장은 '표현의 자유'다"라며 "노무현 대통령 건드리면 줄줄이 고소고발 당한다. 박정희 대통령 모욕은 '표현의 자유'다"라고 주장했다. 그러면서 "'표현의 자유'는 좌파의 전유물인가?"라고 물었다.여기서 그치지 않고 이재명 대통령을 향해서는 또 다른 영화를 꺼내 들었다. 장 대표는 "말 나온 김에 나도 좋은 영화 한 편 소개한다"라며 2016년 개봉작 <아수라>를 거론한 뒤 "안남시=안동시+성남시? '영화적 상상력'이니 다른 말씀 마시길"이라고 덧붙였다. 이 대통령의 고향인 안동과 시장을 지낸 성남을 영화 속 가상도시 '안남시'와 연결한 것이다.국민의힘 의원들도 줄줄이 가세했다. 특히 주진우 의원은 "노무현 전 대통령의 죽음을 권양숙 여사가 사주했다는 영화가 나온다면 그것도 표현의 자유인가"라며 "영화적 상상력이 아니라 유족의 가슴을 미어지게 하는 패륜적 범죄"라고 비난했다. 그는 "사자 명예훼손죄에 명백히 해당한다"라며 "엄정히 처벌해야 한다"라고 주장했다.박근혜 전 대통령의 측근인 유영하 의원 역시 영화가 "육 여사 피격의 진짜 배후는 고 박정희 대통령인 것처럼 묘사한다"라며 "명백한 정치적 프로파간다"라고 주장했다. 윤상현·김미애·강명구·이진숙 의원 등도 각각 창작의 자유와 역사적 사실은 구분해야 한다는 취지의 메시지를 내놓았다.한동훈 의원도 같은 날 영화에 비판적인 입장을 내놨다. 한 의원은 페이스북에 "영화는 창작의 영역이고 사전검열은 헌법에 반한다. 사전검열에 반대한다"라면서도 "개봉된 상업영화가 역사적 사실을 왜곡해서 어그로 끌어(짜증을 유발해) 돈 벌고 있을 때, 그 영화와 만든 사람들을 비판하는 것은 타당하다"라고 밝혔다.이어 "그 왜곡이 특정 진영론과 닿아 있다면 더더욱 그렇다"라며 "만약 5.18이 북한 소행이라는 영화가 개봉됐다면, 세월호 참사가 민주당 소행이라는 영화가 개봉됐다면 정말 많은 비판을 받았을 것"이라고 주장했다.그러면서 "마찬가지로 이 영화, 비판받아 마땅하다"라며 "표현의 자유에는 비판할 자유도 포함된다"라고 강조했다. 영화 제작과 상영을 사전에 제한하는 것과 개봉한 영화의 내용을 비판하는 것은 별개의 문제라는 논리였다.이기인 개혁신당 비대위원장도 이날 비상대책위원회의 모두발언에서 상당 시간을 <암살자(들)> 비판에 할애했다. 그는 "상상력은 증거가 될 수 없다"라고 입을 열었다. 이 위원장은 "개혁신당은 창작의 자유를 존중한다"라면서도 "창작의 자유가 작품 속 역사 인식과 문제 제기까지 정당화해 주지는 않는다"라고 꼬집었다.특히 "수사에 의문이 있다는 것과 박정희 전 대통령이 아내의 죽음에 관여했다는 것은 전혀 다른 주장"이라며 "의혹과 결론 사이에 놓인 거대한 간극을 음악과 편집, 배우의 표정으로 메울 수는 없다. 관객이 느끼는 확신은 역사적 증거가 아니다"라고 강조했다.그는 "박정희 전 대통령의 권위주의와 과오는 엄정하게 비판해야 한다"라면서도 "그 비판에 입증되지 않은 살인 배후설까지 보탤 이유는 없다"라고도 했다. 이어 "우리 편에게는 예술이고 상대편에게는 명예훼손이라면, 그것은 창작의 자유에 대한 신념이 아니라 진영에 대한 충성"이라고 꼬집었다.다만 이 위원장은 국민의힘 일각에서 제기한 법적 처벌에는 동의하지 않았다. 회의를 마친 뒤 기자들과 만난 자리에서 관련 질문을 받자 "법적 처벌까지는 너무 과한 조치 같다. 어쨌든 표현의 자유는 표현의 자유"라고 답했다. 그러면서 "관객이 확신한다고 그것이 역사적 입증이나 역사적 증거가 될 수는 없다"라면서도 "국민들의 집단지성에 맡겨야 될 문제"라고 말했다.이 위원장은 앞선 모두발언에서도 "개혁신당은 이 영화를 비판한다. 그렇다고 상영을 막자는 것은 아니다"라며 "상영 여부는 관객의 선택에 맡기고, 작품의 주장과 태도는 공개적인 비판과 검증의 대상에 올려야 한다"라고 밝혔다.