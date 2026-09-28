경제 빅2의 만남... 성장 훈풍 속 불안, 재정·통화정책 공조 시험대

큰사진보기 ▲이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 9월 28일 서울 중구 한국은행에서 신현송 한국은행 총재와 면담에 앞서 악수하며 기념사진을 찍고 있다. ⓒ 재정경제부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 9월 28일 서울 중구 한국은행에서 신현송 한국은행 총재와 면담에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 재정경제부 관련사진보기

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관과 신현송 한국은행 총재가 28일 만나, 경제와 통화정책의 소통과 협력을 강화하기로 했다. 이들 '경제 빅2'의 회동은 부총리 취임 6일 만에 이뤄졌다. 반도체를 중심으로 경기 성장세가 확대되면서도 민생 부담과 대외 불확실성이 여전한 상황에서 정부와 중앙은행 사이의 정책 조율이 중요해졌음을 보여준다.이 부총리는 이날 오전 한국은행을 찾아 신 총재와 면담했다. 두 수장은 물가·성장·금융안정을 공동 목표로 제시하고 금융·외환·자산시장의 위험을 함께 점검하기로 했다. 또 금융시장의 변동성과 대외 불확실성이 과거보다 커진 만큼 기관 간 협력체계를 강화할 필요가 있다는 데 뜻을 모았다.우선 두 사람은 반도체 호황에 힘입어 수출과 투자 등 경제지표가 호조를 보이고 성장세도 확대되고 있다고 평가했다. 하지만 주요국 금리 상승과 지정학적 위험 등 대외 변수는 여전히 불안하고, 국내에서는 민생 부담이 지속되고 있다고 진단했다. 성장 지표의 개선만으로 경제 전반의 안정을 낙관하기 어렵다는 인식을 공유한 셈이다.특히 내년도 820조 원이 넘는 정부 예산을 통해 적극적인 재정 정책을 추진중인 재경부 입장에선 물가와 금리 등 금융시장의 여건이 중요할 수밖에 없다. 이에 이 부총리는 "양 기관이 긴밀히 소통하면서 '조화로운 경제·통화정책 운용 방안'을 모색하자"고 제안했다. 정부의 경제정책과 한은의 통화정책이 각각의 목표를 추구하는 과정에서도 상대 정책의 효과와 시장에 미칠 영향을 함께 살피자는 의미다.신 총재는 지속가능한 성장 기반을 다지려면 물가·금융 안정을 통한 거시경제 전반의 안정이 전제돼야 한다고 강조했다. 경제 성장과 금융 안정을 함께 추구하되, 안정 기반을 훼손하지 않는 정책 운용이 필요하다는 메시지다.이날 회동에선 금융·외환·부동산 시장을 묶어 살피기로 한 점도 눈에 띈다. 두 수장은 이들 시장의 상호 연계성이 높아지고 있다는 데 공감했다. 한 시장에서 발생한 충격이 다른 시장으로 번질 수 있는 만큼 개별 지표나 특정 시장만으로는 위험의 전체 모습을 파악하기 어렵다는 문제의식이다. 이 부총리가 제안한 통합 점검과 조기 대응 협력체계는 이러한 연쇄 움직임을 한발 앞서 포착하는 데 초점이 맞춰져 있다.또 이 부총리는 원화 국제화와 디지털 금융을 미래 협력 과제로 제시하고, 잠재성장률을 높이면서 성장의 온기를 확산할 방안도 함께 고민하자고 당부했다. 단기적인 변동성 대응과 함께 경제의 성장 능력, 금융 환경의 변화까지 협력 범위를 넓히자는 것. 다만 구체적인 세부 추진 일정이나 실행 방안보다는 협력 방향을 확인하는 수준이다.이번 만남은 이재명 정부 2기 경제팀 출범과 함께 정책과 통화당국 두 수장이 현재의 경제 상황을 공유하고, 향후 경제 현안에 공동 대응하기로 한 점에서 의미가 있다. 다만 이들 '경제 빅2'에는 성장세를 뒷받침하고 민생 부담을 덜면서, 물가와 금융안정을 이뤄내야하는 과제가 놓여 있다.