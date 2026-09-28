합참 "폭발지점 인근 목함지뢰 유사 물체 목격 진술"... 국과수 결과는 아직

큰사진보기 ▲군과 유엔군사령부가 서부전선에서 발생한 지뢰 추정 폭발 사고 현장조사를 위해 26일 비무장지대(DMZ) 내에서 기동로 확보 및 작전환경 조사 활동을 하는 모습. 2026.9.26 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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지난 21일 육군 25사단 비무장지대(DMZ)에서 발생한 폭발사고와 관련해 사고 현장에 있던 장병들로부터 폭발 지점 인근에서 북한군 목함지뢰와 형상이 유사한 물체를 봤다는 진술이 나온 것으로 확인됐다.다만 합동참모본부는 목격자들의 진술이 서로 일치하지 않아 해당 물체가 목함지뢰인지는 현장조사와 국립과학수사연구원 감정 결과를 통해 확인해야 한다고 밝혔다.황주봉 합참 작전1차장은 28일 국방부 정례브리핑에서 관련 질문에 "형상은 목함지뢰와 유사하고 재질은 플라스틱으로 보였다는 취지의 진술도 있고, 다른 종류로 추정하는 진술도 있었다"고 밝혔다. 목격 장소에 대해서는 "폭발 지점 인근"이라고 설명했다. 다만 몇 명이 몇 개의 물체를 목격했는지, 해당 물체가 땅에 묻혀 있었는지 지표면에 노출돼 있었는지는 아직 확인되지 않았다고 했다.이는 사고 이후 군 당국이 공개한 장병 진술 가운데 가장 구체적인 내용이다. 그러나 합참은 이를 근거로 이번 사고가 북한군의 목함지뢰 때문이라고 단정할 수 없다는 입장이다. 서로 다른 장병이 목격한 물체가 같은 것인지도 확인되지 않았다. 미폭발 지뢰가 1발 또는 2발 있었다는 일부 보도에 대해서도 현장에서 직접 확인한 뒤 판단해야 한다고 밝혔다.폭발물의 종류를 가려낼 국과수 감정 결과도 아직 군에 공식 통보되지 않았다. 군은 부상 장병들이 착용했던 피복 등을 국과수에 보내 폭약 성분 등을 분석하고 있다. 황 차장은 TNT나 테트릴 등 폭약 성분도 감정 결과를 통해 확인될 것으로 본다며 "국과수로부터 공식적인 결과를 통보받지 못했다. 이게 팩트"라고 밝혔다. 따라서 일부 언론에서 제기된 '국과수가 북한군 지뢰로 판단했다'는 보도 내용은 이날 브리핑에서는 공식 확인되지 않았다.합참은 이날 사고지역의 지형 변화를 지난해 하반기부터 파악하고 있었다고 확인했다. 해당 지역 일부는 감시초소(GP)나 일반 전초(GOP)의 감시장비로 직접 관측하기 어려웠지만 위성과 다른 영상수단 등을 통해 변화를 확인했다고 설명했다. 북한군이 이 일대에서 군사분계선(MDL)을 넘어왔을 경우에는 군의 작전절차에 따라 대응했다고 밝혔다. 9.19 군사합의에 따른 GP 철수 때문에 감시 사각지대가 생겼다는 주장에 대해서는 "전혀 상관이 없다"며 해당 지역 GP는 현재 정상적으로 운용되고 있다고 했다.이번 사고가 발생한 곳은 기존 수색로가 없는 지역으로, 군에 따르면 수십 년 동안 우리 군이 들어가지 않았던 '미확인 지뢰지대'다. 군은 1953년 이후 지속적으로 활동하지 않은 곳이어서 과거 우리 군이 방어 목적으로 매설한 지뢰를 포함해 정확한 매설 기록을 확인할 수 없는 지뢰가 존재할 가능성이 있다고 설명했다.이 때문에 현재로서는 북한군이 최근 매설한 지뢰인지, 과거 매설된 지뢰인지, 다른 곳에서 유실돼 이동한 지뢰인지 어느 가능성도 배제하지 않고 있다.군은 이 지역에서 확인한 지형 변화와 관련 정보를 유엔군사령부에 통보했고, 유엔사도 현장 확인이 필요하다고 판단했다. 이에 따라 현장으로 들어가기 위한 새로운 수색로를 개척하는 과정에서 지난 21일 폭발사고가 발생했다는 것이 합참의 설명이다.합참은 현재 유엔사와 함께 현장조사를 진행하고 있다. 폭발물 종류와 매설·유입 경위, 북한군 활동과의 관련성 등은 현장조사 결과와 국과수 감정, 영상과 음성 등 확보된 자료를 종합해 판단한 뒤 공개하겠다고 밝혔다.