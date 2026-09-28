미래세대의 안전과 맞바꾼 실용주의

정치하는엄마들은 회원들의 직접적인 정치 참여를 통해 ▲모든 엄마가 차별 받지 않는 성평등 사회 ▲모든 아동들의 권리가 보장되는 복지 사회 ▲모든 생명이 폭력 없이 공존하는 평화 사회 ▲현재와 미래 세대의 환경권을 옹호하는 생태 사회를 만들기 위해 행동합니다.