미래세대의 안전과 맞바꾼 실용주의

미래 세대가 안전하고 쾌적한 환경에서 살아갈 권리를 보장하는 것은 현세대를 살아가는 우리의 가장 중요한 책무 중 하나임이 분명합니다.(2023년 8월 8일, 이재명 더불어민주당 대표)
2023년 8월 8일, 국회에 어린이·청소년 활동가들이 찾아왔을 때 당시 더불어민주당 대표였던 이재명 대통령이 던진 약속이다. 당시 그는 미래세대를 "실질적 당사자"
라 칭하며, 이들이 안전하고 쾌적한 환경에서 살아갈 권리를 보장하는 것이 현세대의 책무임을 강조했다. 후쿠시마 핵오염수 배출 문제를 두고서도 "장기적으로 미래세대에 크게 피해를 끼칠 것이 분명한 문제"라며 총력을 다해 대책을 강구하겠다고 다짐했다.
그로부터 3년이 지난 2026년, 이재명 정부가 출범한 지 1년여가 지난 지금 그 맹세는 어디로 갔는가. 자칭 '실용주의 정치'라는 명분 뒤로 미래세대와의 약속은 공허한 메아리가 되어 사라졌다.
최근 이재명 대통령은 유엔총회 기조연설에서 '녹색 대전환'을 제시하며 2035년 국가 온실가스 감축목표(NDC) 달성과 '한국형 녹색 대전환(K-GX) 전략'을 통해 산업 체질을 바꾸겠다고 밝혔다. 기후위기 시대에 산업과 에너지 체계를 전환하겠다는 방향성 자체는 중요하다. 그러나 '정치하는엄마들'은 묻지 않을 수 없다. 그 녹색 대전환에 과연 미래세대의 안전은 어디에 있는가.
원자력발전은 발전 과정에서 탄소 배출이 적다는 이유만으로 미래세대를 위한 에너지가 될 수 없다. 위험천만한 사고의 위험성은 핵발전 주변 지역 주민을 불안에 떨게 하고, 10만 년 이상 보관해야 하는 고준위 방사성폐기물의 안전문제도 미래세대에 떠넘기게 되기 때문이다. '천연가스'라는 이름 뒤에 어마어마한 온실가스를 배출하는 LNG 가스발전소 역시 마찬가지다. 미래세대에 필요한 것은 에너지원의 이름표만 '녹색'으로 바꾼 눈속임이 아니라, 어떤 에너지 사회를 미래세대에 물려 줄 것인지 고민하고 에너지문화를 바꾸는 것이다.
그러나 기후에너지환경부는 지난 9월 22일 국무회의에 '원전 공론화 추진계획'을 보고하고, 약 3개월간 시민참여단의 숙의토론과 전문가 논의를 거쳐 원전의 역할을 결정하겠다고 밝혔다. 정부는 이것이 신규 원전 건설의 찬반을 넘어 미래 전력수요를 충당하기 위한 원전의 역할을 종합적으로 논의하는 절차라고 밝혔다. 하지만 이는 정답을 정해놓고 정책 결정의 책임을 국민에게 떠넘기는 기만이자 전형적인 책임 회피다.
정부는 이미 '반도체, AI, 데이터센터 확대 등으로 전력수요가 빠르게 증가한다'는 상황을 고정된 전제로 깔아두었다. 전력수요 증가라는 답을 정해놓고 원전의 역할을 얼마나 인정할 것인가를 묻는다면, 그것은 제대로 된 숙의라 볼 수 없다. 정작 먼저 물어야 할 질문은 빠져 있다.
"정말 그만큼의 전력이 필요한가?"
"전력수요를 줄이고 관리할 방법은 충분히 검토했는가?"
"그 위험과 부담은 누가 감당하는가?"
또한, 우리는 2017년 신고리 5·6호기 공론화 결과를 똑똑히 기억하고 있다. 당시 시민참여단은 특정 원전의 건설 재기 여부와 장기적 에너지 정책 방향을 철저히 구분해서 판단했다. 원자력발전의 장기적 정책 방향에 대해서는 원전 축소가 53.2%로 유지(35.5%)나 확대(9.7%)를 크게 앞질렀다. 이에 따라 공론화위원회는 원전 비중을 축소하는 방향으로 에너지정책을 추진할 것을 정부에 권고했다. 정권이 바뀌고 전력수요 전망이 달라졌다고 해서, 지난 공론화가 도출해낸 '원전 축소'라는 사회적 합의를 백지화하고 국민에게 같은 질문을 반복하는 것은 공론화의 탈을 쓴 민주주의 훼손이다.
무엇보다 에너지정책은 발전량이나 효율성이 아니라 안전이 최우선 고려되어야 한다. 용인 하이닉스 반도체클러스터 추진 과정에서 1,050MW급 LNG 열병합발전소 및 천연가스 배관(직경 762mm)이 학교 앞까지 지나가며 아동·청소년의 안전 우려가 거세게 제기되고 있는 현실
이 이를 증명한다. 수도권과 대기업 산단의 전력을 위해 지방과 특정 지역에 위험 인프라를 밀어 넣고, 아동청소년의 안전마저 위협하는 에너지 불평등을 우리는 미래세대에 물려줄 수 없다. 2023년 국회를 찾았던 어린이 활동가들은 자신들의 미래를 어른들이 대신 결정해 달라고 한 것이 아니라, 바로 자신들이 정책 결과를 살아낼 '실질적 당사자'임을 알리러 온 것이었다.
시민단체 '정치하는엄마들'은 답이 정해진 이번 원전 공론화를 단호히 거부한다. 이재명 대통령과 정부에 강력히 요구한다.
첫째, 정답을 정해놓고 국민에게 책임을 떠넘기는 원전 공론화를 중단하고, 메가프로젝트(AI데이터센터, 반도체산업)전력수요 전망의 근거부터 투명하게 공개하라.
둘째, 얼마나 더 생산할 것인가를 묻기 전에 얼마나 덜 소비할 것인지, 전력수요 자체를 원점에서 재검토하고 탄소중립목표에 맞춰서 전력 수요를 산정하라.
셋째, 2017년 공론화 결과(원전 축소 53.2%)로 확인된 장기적 원전 축소 권고와 에너지전환의 사회적 합의를 존중하라.
넷째, 위험과 부담을 지역과 미래세대에 떠넘기는 현 에너지 구조에 대해 정부와 대통령이 책임 있게 직접 답하라.
오늘의 전기를 위해 미래세대들에 핵폐기물과 사고 위험, 거대한 위험 인프라를 물려줄 수는 없다. 미래세대의 안전은 오늘의 전력 수요와 바꿀 수 있는 대상이 아니며, 이재명 정부가 말하는 실용주의가 진정으로 지속가능하려면, 에너지를 더 생산하는 데 몰두할 것이 아니라 에너지를 덜 소비하고 위험을 분산하는 진짜 '녹색 대전환'으로 돌아와야 한다. 미래세대의 안전과 권리를 지키는 일, 책임 있는 실용주의는 바로 그곳에서 시작되어야 한다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 탈핵신문에도 실립니다.이 글을 쓴 김숙영 님은 정치하는엄마들 공동대표입니다. 고등학교 2학년 자녀를 둔 양육자이며, 2018년부터 학교석면 안전문제 등 환경관련 안전문제 관련 활동을 해오고 있습니다.