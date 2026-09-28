국민 속였다? 유시민은 알고 그러나, 모르고 그러나

큰사진보기 ▲지난 22일 <미디어오늘> 유튜브 채널에 출연한 유시민 작가는 이재명 대통령의 최근 기자회견 발언을 정조준하며 강도 높은 비판을 쏟아냈다. 유씨는 이 대통령이 "수사 검사와 기소 검사를 분리하는 게 검찰개혁의 원래 최대치"라고 발언한 대목을 문제 삼으며, "저는 그런 얘기를 한 번도 들어본 적이 없다"며 "이재명 대통령을 포함해 검찰개혁을 주장한 그 누구도 그런 얘기를 안 했다", "이 말은 틀린 말"이라고 일갈했다. ⓒ <미디어오늘> 유튜브 채널 갈무리 관련사진보기

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"검찰개혁은 제가 공약한 바이기도 하고 수사와 기소를 분리하는 게 목표다. 원래 최대치의 검찰개혁의 목표는 이랬다. '검사들이 수사를 담당하는 검사, 기소 즉 소추를 담당하는 검사를 분리해서 수사하는 검사가 기소 역할을 겸하지 못하게 하자'. 그리고 이걸 분리해서 법무부 안에 수사 담당하는 기관, 소추 담당하는 기관을 나누자. 이거였다."

큰사진보기 ▲당시 문재인 정부의 법무부 장관이었던 추미애는 기자회견에서 "검찰 내부 수사와 기소 주체를 분리해 수평적으로 내부적 통제가 되도록 하는 방향의 제도 개선을 검토하겠다"라면서 일본의 사법 체계를 예시로 들며 수사 검사와 기소 검사를 분리하는 방향을 '검토'하겠다고 밝혔다. ⓒ Youtube 'YTN' 갈무리 관련사진보기

지난 22일 <미디어오늘> 유튜브 채널에 출연한 유시민 작가는 이재명 대통령의 최근 기자회견 발언을 정조준하며 강도 높은 비판을 쏟아냈다.유씨는 이 대통령이 "수사 검사와 기소 검사를 분리하는 게 검찰개혁의 원래 최대치"라고 발언한 대목을 문제 삼으며 "저는 그런 얘기를 한 번도 들어본 적이 없다"며 "이재명 대통령을 포함해 검찰개혁을 주장한 그 누구도 그런 얘기를 안 했다", "이 말은 틀린 말"이라고 일갈했다.나아가 이 대통령이 그간 검찰개혁의 한계를 고작 수사 검사와 기소 검사의 분리 정도로만 상정하고 있었다며 "모든 게 다 명료해졌다"라고 했다. 이재명 정부의 검찰개혁이 지지부진했던 이유가 바로 이러한 대통령의 의지를 반영해왔기 때문이란 주장이다.아울러 "검찰개혁이라는 말을 같이 썼지만 내용이 달랐던 것"이라며 "지금까지 대통령이 국민을 속인 것이라고 생각한다"라고 말했다.결국 이 발언을 두고 청와대까지 나섰다. 청와대는 24일 언론 공지를 통해 "대통령의 검찰개혁 의지를 사실과 다르게 왜곡하는 것에 유감을 표한다"며 "근거 없는 비난성 주장이 계속되는 데 대해 사실관계를 확인하고 있다"고 입장을 표명했다. 법적 대응 검토 중이라는 보도에 대해선 "결정된 바 없다"고 선을 그었다.그렇다면 유씨의 발언대로 이 대통령이 검찰개혁과 관련해 국민을 속인 것이 사실일까. 이를 알기 위해선 먼저 유씨가 비판의 근거로 삼은 이 대통령의 발언부터 살펴봐야 한다. 그가 문제 삼은 대통령의 기자회견 발언은 다음과 같다.유씨는 위 발언을 근거로 대통령의 검찰개혁 최대치가 수사·기소 검사를 분리하는 방안이라고 해석했다. 하지만 이는 오독이다. 이 대통령이 말한 바는 과거 검찰개혁을 강력히 주장해 온 진영 내부에서 논의되던 역사적 '최대치'의 주장이 바로 그 정도 수준이었다는 점을 객관적 맥락 속에서 설명한 것이다.실제로 이 대통령은 해당 발언 직후에 "그런데 이게 사실은 그 이상으로 진척되고 있다. 이제는 검사는 아예 수사를 못한다. 소속도 수사를 하는 모든 기관은 행정안전부 소속"이라며 "법무부 휘하에는 소추 집행을 담당하는 검사밖에 없다. 이미 이거는 확정된 것", "사후 조치들을 통해서 불가역적으로 검사가 다시는 수사에 관여할 수 없게 만들 것이다. 그리고 그게 되돌아갈 수도 없게 철저하게 할 것"이라고 명확히 강조했다.이 대통령은 과거 개혁 진영이 꿈꾸던 최대치의 요구를 상기시킨 뒤, 현재 정부가 추진 중인 개혁은 그 한계를 뛰어넘어 검사의 수사권을 완전히 박탈하고 수사 기관은 더 이상 법무부가 아닌 행정안전부 산하로 이관하는 전면적이고 불가역적인 단계에 진입했음을 역설한 것이다.이재명 대통령이 언급한 '수사·기소 검사 분리'는 2020년 2월로 거슬러 올라간다. 당시 문재인 정부의 법무부 장관이었던 추미애는 기자회견에서 "검찰 내부 수사와 기소 주체를 분리해 수평적으로 내부적 통제가 되도록 하는 방향의 제도 개선을 검토하겠다"라면서 일본의 사법 체계를 예시로 들며 수사 검사와 기소 검사를 분리하는 방향을 '검토'하겠다고 밝혔다.당시 상황을 돌이켜보면, 검찰개혁의 최선봉에 서서 온갖 정치적 타격을 감수하던 추미애 장관조차 수사·기소 검사의 분리를 즉각 확정하는 것이 아니라 조심스럽게 검토하겠다는 입장을 밝혔다.그럼에도 당시 검찰총장이었던 윤석열을 필두로 한 검찰 집단은 이 검토 발언 하나에도 거세게 반발하며 집단항명을 벌였다. 지금이야 검찰수사권 완전 박탈이라는 뜻의 '검수완박'이 익숙하지만 이 용어가 처음 쓰인 것도 추미애 전 장관의 기자회견 이후 거의 일 년이 지나서다.이 대통령은 바로 이러한 역사적 기억을 소환하여, 오늘날의 검찰개혁이 과거의 그 난관들을 뚫고 얼마나 멀리 진전되었는지를 입증하고자 한 것이다.이러한 맥락을 종합하면, 유시민씨의 비판은 논리적으로 성립될 여지가 없다. 과거의 최대치가 오늘날에는 기본 전제가 되었고, 정부가 그보다 훨씬 강력한 개혁을 완수해 가고 있다는 사실을 이 대통령은 강조했을 뿐이다. 해당 발언이 나오게 된 기자의 질문이 '전통적인 지지층의 마음을 어떻게 되돌릴 것인가'였던 점만 봐도 명확하다.유씨는 이를 두고 "검찰개혁 추진 진영에서 (검찰 내부에 수사·기소 검사를 나누는 것이 원래 검찰 개혁의 최대치라는 이야기를) 들은 적이 없다"라고 했다. 스스로 지난 수년간 진행된 검찰개혁의 역사적 좌표와 진전 과정을 제대로 파악하지 못하고 있음을 방증하는 건 아닐까.